Szenzációsan kezdte a Real Madrid a Bayern München elleni BL-negyeddöntő visszavágóját. Manuel Neuer, a Bayern München veterán kapusa már a mérkőzés legelején hatalmasat hibázott, amit Arda Güler, a Real Madrid középpályása már a 35. másodpercben ki tudott használni.
A német kapus egy hazaadás után ballal próbálta megjátszani a labdát, de nagyon sután ért bele, így az gyakorlatilag Arda Güler elé került, a Real Madrid játékosa rögtön lecsapott a lehetőségre, majd 38 méterről, bal szélről szenzációsan tekert az üres kapuba.
Csodagól a Real Madridtól
A Bayern 2-1-re megnyerte a madridi első mérkőzést, de a Real villámgyorsan ledolgozta hátrányát a müncheni visszavágón. A folytatásban azonban a német csapat vissza tudtott jönni, és végül 4-3-as győzelmet aratott egy felejthetetlen mérkőzésen.
