Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Szenzációsan kezdte a Real Madrid a Bayern München elleni BL-negyeddöntő visszavágóját. Manuel Neuer, a Bayern München veterán kapusa már a mérkőzés legelején hatalmasat hibázott, amit Arda Güler, a Real Madrid középpályása már a 35. másodpercben ki tudott használni.

A német kapus egy hazaadás után ballal próbálta megjátszani a labdát, de nagyon sután ért bele, így az gyakorlatilag Arda Güler elé került, a Real Madrid játékosa rögtön lecsapott a lehetőségre, majd 38 méterről, bal szélről szenzációsan tekert az üres kapuba.

Arda Güler remek helyzetfelismerése után vezetést szerzett a Real Madrid Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto
Fotó: Jose Breton/Nur photo via AFP
  • Megnézheti a gólt!

Csodagól a Real Madridtól

A Bayern 2-1-re megnyerte a madridi első mérkőzést, de a Real villámgyorsan ledolgozta hátrányát a müncheni visszavágón. A folytatásban azonban a német csapat vissza tudtott jönni, és végül 4-3-as győzelmet aratott egy felejthetetlen mérkőzésen, melynek összefoglalóját a linkre kattintva olvashatják el. 

 

 

