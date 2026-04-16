A Bayern München egy héttel ezelőtt 2-1-re nyerni tudott Madridban, így kedvező helyzetből várhatta a hazai visszavágót. A Real Madridban azonban már a találkozó 35. másodpercében ledolgozta a hátrányát, miután Manuel Neuer az ellenfél középpályásához, Arda Gülerhez passzolta a labdát, a török játékos pedig 38 méterről parádés gólt emelt az üres kapuba.

Arda Güler és a Real Madrid is szenzációsan futballozott Münchenben

Bár Aleksandar Pavlovic öt perccel később egyenlített, Arda Güler a 29. percben szabadrúgásból újra vezetést szerzett a Realnak. A madridiak azonban sokáig nem örülhettek, ugyanis Harry Kane a szezonbeli 12. gólját is megszerezte a BL-ben, de az idénybeli 15. találatát jegyző Kylian Mbappé gondoskodott róla, hogy a Real Madrid menjen előnnyel a szünetre.

​A Real Madrid a gyalázatos játékvezetés miatt esett ki?

A második félidőben visszafogottabban játszottak a csapatok, gól viszont sokáig nem esett, így egészen a hajráig úgy tűnt, jöhet majd a hosszabbítás. Azonban a játékrész közepén pályára lépett Eduardo Camavinga nyolc perc alatt összegyűjtött két sárga lapot, így a Real Madrid a 86. percben emberhátrányba került, és ez végzetesnek bizonyult, mert a kolumbiai Luis Díaz révén a Bayern harmadszor is egyenlített, majd a 95. percben Michael Olise góljával biztosította, hogy kettős győzelemmel jusson tovább.

A találkozó negatív hőse a szlovén Slavko Vinčić játékvezető volt, aki 86. percben egy rendkívül véleményes második sárga lapot osztott ki Eduardo Camavingának. A francia játékos kiállítása után a Bayern München szinte azonnal megszerezte a továbbjutást érő gólját, így érthető, hogy a lefújás után őrjöngtek a madridi játékosok, akik közül Arda Gülert ki is állította a szlovén játékvezető.

A mérkőzés után a spanyol Marca „Micsoda igazságtalanság” címmel írt a mérkőzésről, és megjegyezték, a játékvezető kiállítással sújtotta Camavingát egy gyerekes megmozdulás miatt.

Teljesen aránytalan egy játékost kiállítani egy ilyen szituációban. A labdát mindössze három másodpercig tartotta vissza, a játékvezetőnek sokkal kiegyensúlyozottabbnak kellene lennie, figyelembe véve, mi forog kockán a csapatok számára, és különösen a mérkőzésre gyakorolt hatást. Ez már súrolja a hatalommal való visszaélést”

– mondta a korábbi játékvezető Alfonso Pérez Burrull a Radio MARCA adásában.