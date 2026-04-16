A Bayern München egy héttel ezelőtt 2-1-re nyerni tudott Madridban, így kedvező helyzetből várhatta a hazai visszavágót. A Real Madridban azonban már a találkozó 35. másodpercében ledolgozta a hátrányát, miután Manuel Neuer az ellenfél középpályásához, Arda Gülerhez passzolta a labdát, a török játékos pedig 38 méterről parádés gólt emelt az üres kapuba.
Bár Aleksandar Pavlovic öt perccel később egyenlített, Arda Güler a 29. percben szabadrúgásból újra vezetést szerzett a Realnak. A madridiak azonban sokáig nem örülhettek, ugyanis Harry Kane a szezonbeli 12. gólját is megszerezte a BL-ben, de az idénybeli 15. találatát jegyző Kylian Mbappé gondoskodott róla, hogy a Real Madrid menjen előnnyel a szünetre.
A Real Madrid a gyalázatos játékvezetés miatt esett ki?
A második félidőben visszafogottabban játszottak a csapatok, gól viszont sokáig nem esett, így egészen a hajráig úgy tűnt, jöhet majd a hosszabbítás. Azonban a játékrész közepén pályára lépett Eduardo Camavinga nyolc perc alatt összegyűjtött két sárga lapot, így a Real Madrid a 86. percben emberhátrányba került, és ez végzetesnek bizonyult, mert a kolumbiai Luis Díaz révén a Bayern harmadszor is egyenlített, majd a 95. percben Michael Olise góljával biztosította, hogy kettős győzelemmel jusson tovább.
A találkozó negatív hőse a szlovén Slavko Vinčić játékvezető volt, aki 86. percben egy rendkívül véleményes második sárga lapot osztott ki Eduardo Camavingának. A francia játékos kiállítása után a Bayern München szinte azonnal megszerezte a továbbjutást érő gólját, így érthető, hogy a lefújás után őrjöngtek a madridi játékosok, akik közül Arda Gülert ki is állította a szlovén játékvezető.
A mérkőzés után a spanyol Marca „Micsoda igazságtalanság” címmel írt a mérkőzésről, és megjegyezték, a játékvezető kiállítással sújtotta Camavingát egy gyerekes megmozdulás miatt.
Teljesen aránytalan egy játékost kiállítani egy ilyen szituációban. A labdát mindössze három másodpercig tartotta vissza, a játékvezetőnek sokkal kiegyensúlyozottabbnak kellene lennie, figyelembe véve, mi forog kockán a csapatok számára, és különösen a mérkőzésre gyakorolt hatást. Ez már súrolja a hatalommal való visszaélést”
– mondta a korábbi játékvezető Alfonso Pérez Burrull a Radio MARCA adásában.
A madridi AS „Becsületes búcsú, gyalázatos játékvezető” címmel írt a mérkőzésről. A spanyol portál kiemeli, hogy Slavko Vinčić ítélete nem csak madridi oldalon váltott ki megdöbbenést, hanem a győztes oldalon lévő németek sem értettek egyet a szlovén játékvezető ítéletével.
A német Bild szerint a játékvezető nem vette észre, hogy Camavingának már volt sárgája, míg a Kicker azt írta, hogy Vinčić először sárga lapot mutatott fel, de aztán rájött, hogy a francia játékos korábban már kapott figyelmeztetést és ezután jött a piros lap.
A brit The Guardian némileg a játékvezetőt védve úgy fogalmazott, hogy Camavinga megmozdulása teljesen felesleges volt.
„A francia játékos néhány perccel korábban már kapott egy figyelmeztetést, majd egy teljesen elkerülhető második sárga lapot kapott. Miután szabálytalankodott Harry Kane ellen, Camavinga magánál tartja a labdát, hogy megakadályozza, hogy a Bayern gyorsan elvégezze a szabadrúgást. A játékvezető nem habozott, először a sárga lapot mutatta fel, majd jött a piros” – olvasható a brit portál hasábjain.
A brit The Sun „abszurdnak” minősítette a piros lapot, Franciaországban viszont inkább Camavingát bírálták a játékvezető helyett.
Senki sem érti, hogy egy ilyen megmozdulásért, hogyan lehet kiállítani egy játékost. Az emberben ilyenkor az igazságtalanság és düh érzése marad. Szerintem a játékvezető azért mutatta fel a lapot, mert nem tudta, hogy már volt egy sárgája, hiszen a Bayern játékosainak kellett odamenniük és szólni neki, hogy ez már a második volt. De valójában ez még sárgát sem ért. Vagy a játékvezető nem futballozott soha, vagy ami még rosszabb, nem tudta, hogy Camavingának volt már lapja”
– dühöngött a mérkőzés után Álvaro Arbeloa, a Real Madrid edzője.
A spanyol szakember a találkozó után gratulált a Bayern Münchennek a továbbjutáshoz, de hangsúlyozta, hogy könnyebb lenne elviselni a vereséget, ha a német csapat nem ilyen körülmények között jutott volna tovább.
Senki sem érti, hogyan lehet egy ilyen megmozdulásért kiállítani egy játékost. Abban a pillanatban a párharc gyakorlatilag véget ért. Ez egy igazságtalan döntés volt, és nagyon csalódottak vagyunk, de az ilyesmit nem lehet kontrollálni. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra és a szurkolókra. Fáj, hogy idén nem nyerhetjük meg a Bajnokok Ligáját”
– tette hozzá Álvaro Arbeloa, aki a jövőjét folytató kérdésére azt mondta, nem az a fontos, hogy vele mi lesz, csak az, hogy a Real Madrid nyerjen.
