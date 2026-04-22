Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Link másolása
Vágólapra másolva!
Borzalmas szezonja van a Real Madridnak, amely nagy valószínűséggel az idei szezont is trófea nélkül zárja majd. A szezon közben ideiglenesen kinevezett Álvaro Arbeloa minden fronton elbukott, így nyáron új edző érkezik majd a Real Madridhoz, a jelöltök között pedig ott van a Bayern München legendás játékosának fia is.

A tavaly nyáron kinevezett Xabi Alonsót januárban rúgták ki, miután a Real Madrid elbukta a Barcelona elleni spanyol Szuperkupa-döntőt. A helyére a szezon végégig a klub korábbi játékosát, a kétszeres BL-győztes Álvaro Arbeloát nevezték, akire azonban nullkilométeres edzőként szintén nagy lett a madridi kabát. 

15 April 2026, Bavaria, Munich: Soccer, Men: Champions League, Bayern Munich - Real Madrid, knockout round, quarter-finals, second legs, Allianz Arena, Coach Alvaro Arbeloa (Real Madrid) talks to Kylian Mbappe (Real Madrid). Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Real Madrid szezonja kész kudarc
Fotó: Sven Hoppe/dpa Picture-Alliance via AFP

Arbeloa már az első mérkőzésén kiesett a Real Madriddal a spanyol Király-kupából, méghozzá a másodosztályú Albacete otthonában. A Királyi Gárda mostanra kilenc pont lemaradásban van a Barcelona mögött a bajnokságban, múlt héten pedig a Bayern München elleni BL-negyeddöntős párharcot is elbukta, így nagy valószínűséggel a Real Madrid egyetlen trófeát sem nyer az idei szezonban. 

A Bayern München legendájának fia is jelölt a Real Madrid kispadjára?

A borzalmas idei szezon után Álvaro Arbeloa biztosan nem maradhat a kispadon, így Florentino Pérez elkezdett edzőket keresni a Real Madrid élére. A német Bild információi szerint a madridi klubnál sokan rajonganak Sebastian Hoeness munkásságáért, aki az elmúlt három évben elképesztő munkát végzett a VfB Stuttgart kispadján. 

A spanyol csapat vezetőségét állítólag lenyűgözi az a dominancia, amellyel a Stuttgart játszik a Bundesligában, mindezt úgy, hogy nem vásárolnak szupersztárokat. A német csapat letisztult passzjátéka és a bátor támadójátéka már másfél évvel ezelőtt is feltűnt a madridiaknak, amikor a Stuttgart remek teljesítményt nyújtott a Real Madrid elleni BL-meccsen

Stuttgart's German head coach Sebastian Hoeness is interviewed prior to the German first division Bundesliga football match between VfB Stuttgart and Hamburger SV in Stuttgart, southwestern Germany on April 12, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Sebastian Hoeness lehet a Real Madrid edzője
Fotó: AFP/Thomas Kienzle

A német lap kiemeli, hogy a Real Madrid hivatalosan még nem kereste meg a Bayern München legendájának, Uli Hoenessnek az unokaöccsét, akinek egyébként a szintén Bayern-legenda, Dieter az édesapja. Hoenessnek 2028-ig érvényes szerződése van a Stuttgart csapatánál, tehát átigazolási díjat kellene fizetni érte, mint egy játékosért. 

A 43 éves Sebastian Hoeness munkáját egész Európában nagyítóval figyelik. Korábban már a Premier League-ben szereplő Chelsea és a Manchester United is érdeklődött iránta. A német szakember 2023 áprilisa óta irányítja a Stuttgartot, amelyet akkor a 18. helyen vett át és megmentette a kieséstől, majd 2024-ben ezüstéremig vezette a csapatot.

Az előző szezonban a Stuttgart megnyerte a Német Kupát, most pedig címvédőként ott van a sorozat elődöntőjében, a Budesligában pedig a BL-szereplést érő negyedik helyen áll.

 

