A tavaly nyáron kinevezett Xabi Alonsót januárban rúgták ki, miután a Real Madrid elbukta a Barcelona elleni spanyol Szuperkupa-döntőt. A helyére a szezon végégig a klub korábbi játékosát, a kétszeres BL-győztes Álvaro Arbeloát nevezték, akire azonban nullkilométeres edzőként szintén nagy lett a madridi kabát.

A Real Madrid szezonja kész kudarc

Arbeloa már az első mérkőzésén kiesett a Real Madriddal a spanyol Király-kupából, méghozzá a másodosztályú Albacete otthonában. A Királyi Gárda mostanra kilenc pont lemaradásban van a Barcelona mögött a bajnokságban, múlt héten pedig a Bayern München elleni BL-negyeddöntős párharcot is elbukta, így nagy valószínűséggel a Real Madrid egyetlen trófeát sem nyer az idei szezonban.

A Bayern München legendájának fia is jelölt a Real Madrid kispadjára?

A borzalmas idei szezon után Álvaro Arbeloa biztosan nem maradhat a kispadon, így Florentino Pérez elkezdett edzőket keresni a Real Madrid élére. A német Bild információi szerint a madridi klubnál sokan rajonganak Sebastian Hoeness munkásságáért, aki az elmúlt három évben elképesztő munkát végzett a VfB Stuttgart kispadján.

A spanyol csapat vezetőségét állítólag lenyűgözi az a dominancia, amellyel a Stuttgart játszik a Bundesligában, mindezt úgy, hogy nem vásárolnak szupersztárokat. A német csapat letisztult passzjátéka és a bátor támadójátéka már másfél évvel ezelőtt is feltűnt a madridiaknak, amikor a Stuttgart remek teljesítményt nyújtott a Real Madrid elleni BL-meccsen.

Sebastian Hoeness lehet a Real Madrid edzője

A német lap kiemeli, hogy a Real Madrid hivatalosan még nem kereste meg a Bayern München legendájának, Uli Hoenessnek az unokaöccsét, akinek egyébként a szintén Bayern-legenda, Dieter az édesapja. Hoenessnek 2028-ig érvényes szerződése van a Stuttgart csapatánál, tehát átigazolási díjat kellene fizetni érte, mint egy játékosért.

A 43 éves Sebastian Hoeness munkáját egész Európában nagyítóval figyelik. Korábban már a Premier League-ben szereplő Chelsea és a Manchester United is érdeklődött iránta. A német szakember 2023 áprilisa óta irányítja a Stuttgartot, amelyet akkor a 18. helyen vett át és megmentette a kieséstől, majd 2024-ben ezüstéremig vezette a csapatot.