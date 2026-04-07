A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős szakaszának slágerpárharcán a Real Madrid fogadta a Bayern Müchent. Ez a két csapat csapott össze eddig a legtöbbször egymással az UEFA égisze alatt, szám szerint 28-szor. A mostani meccset megelőzően a 15-szörös rekordgyőztes spanyol gárda 13-szor, a hatszoros bajnok német együttes pedig 11-szer nyert. A két csapat legutóbb 2024-ben találkozott, akkor az elődöntőben a Real jutott tovább 4-3-as összesítéssel.

A Real Madrid 41. BEK/BL-negyeddöntőjére készülhetett, ami rekord, a második helyen álló Bayernnek a mostani volt a 36. szereplése a legjobb nyolc között, ugyanakkor csak a BL-t nézve a bajorok a csúcstartók 24 negyeddöntővel, ami kettővel több, mint ami a Madrid dicsőséglistáján szerepel. A bajnoki főpróba a németeknek sikerült jobban, a Bundesliga címvédője és listavezetője drámai fordítással 3-2-re nyert a Freiburg otthonában, Álvaro Arbeloa csapata viszont meglepetésre 2-1-re kikapott a Mallorca vendégeként.

A csúcsrangadó Kylian Mbappé és Harry Kane külön párharca miatt is érdekesnek bizonyult, hiszen a világbajnok francia támadó 13 góllal jelenleg vezeti a BL góllövőlistáját, éppen a tíz találatnál járó angol csatár előtt, aki azonban a teljes szezont tekintve tíz góllal többet szerzett eddig és az európai topligákat tekintve a legeredményesebb idén.

A Real Madrid a Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Pitarch – Güler – Vinícius Júnior, Mbappé összeállításban kezdett, míg a túloldalon a Bayern München edzője, Vincent Kompany a Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Pavlovic, Kimmich – Olise, Gnabry, Díaz – Kane kezdőnek szavazott bizalmat.

Manuel Neuer munkában a Real Madrid ellen

Alaposan bekezdett a Bayern München a Real Madrid otthonában

Bátran kezdett a Bayern München, amely rögtön az első percben helyzetbe került: Konrad Laimer lövése azonban jócskán elkerülte a spanyolok kapuját. Nem sokkal később Olise megpattant szabadrúgása csapódott veszélyesen, majd ezt követően hosszú percekre beszorult a madridi együttes. A 9. percben centikre volt a Bayern a vezetés megszerzésétől, ám Upamecano ziccerben rosszul találta el a labdát, így Carreras végül tisztázni tudott a gólvonalról.