Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedd este megkezdődött a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős szakasza. A Bayern München 2-1-re nyert a Real Madrid otthonában, így kedvező helyzetből váratja a hazai visszavágót. A Premier-League-listavezető és BL-alapszakasz -győztes Arsenal 1-0-ra győzött a Sporting vendégeként.

A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős szakaszának slágerpárharcán a Real Madrid fogadta a Bayern Müchent. Ez a két csapat csapott össze eddig a legtöbbször egymással az UEFA égisze alatt, szám szerint 28-szor. A mostani meccset megelőzően a 15-szörös rekordgyőztes spanyol gárda 13-szor, a hatszoros bajnok német együttes pedig 11-szer nyert. A két csapat legutóbb 2024-ben találkozott, akkor az elődöntőben a Real jutott tovább 4-3-as összesítéssel. 

Bayern Munich's French defender #02 Dayot Upamecano and Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior fight for the ball during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between Real Madrid CF and FC Bayern Munich at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on April 7, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
A Real Madrid-Bayern München BL-találkozója legalább annyi izgalmat ígért, mint a korábbi összecsapások
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A Real Madrid 41. BEK/BL-negyeddöntőjére készülhetett, ami rekord, a második helyen álló Bayernnek a mostani volt a 36. szereplése a legjobb nyolc között, ugyanakkor csak a BL-t nézve a bajorok a csúcstartók 24 negyeddöntővel, ami kettővel több, mint ami a Madrid dicsőséglistáján szerepel. A bajnoki főpróba a németeknek sikerült jobban, a Bundesliga címvédője és listavezetője drámai fordítással 3-2-re nyert a Freiburg otthonában, Álvaro Arbeloa csapata viszont meglepetésre 2-1-re kikapott a Mallorca vendégeként.

A csúcsrangadó Kylian Mbappé és Harry Kane külön párharca miatt is érdekesnek bizonyult, hiszen a világbajnok francia támadó 13 góllal jelenleg vezeti a BL góllövőlistáját, éppen a tíz találatnál járó angol csatár előtt, aki azonban a teljes szezont tekintve tíz góllal többet szerzett eddig és az európai topligákat tekintve a legeredményesebb idén.

A Real Madrid a Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Pitarch – Güler – Vinícius Júnior, Mbappé összeállításban kezdett, míg a túloldalon a Bayern München edzője, Vincent Kompany a Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Pavlovic, Kimmich – Olise, Gnabry, Díaz – Kane kezdőnek szavazott bizalmat.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (R) shoots but fails to score past Bayern Munich's German goalkeeper #01 Manuel Neuer during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between Real Madrid CF and FC Bayern Munich at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on April 7, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Manuel Neuer munkában a Real Madrid ellen
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Alaposan bekezdett a Bayern München a Real Madrid otthonában

Bátran kezdett a Bayern München, amely rögtön az első percben helyzetbe került: Konrad Laimer lövése azonban jócskán elkerülte a spanyolok kapuját. Nem sokkal később Olise megpattant szabadrúgása csapódott veszélyesen, majd ezt követően hosszú percekre beszorult a madridi együttes. A 9. percben centikre volt a Bayern a vezetés megszerzésétől, ám Upamecano ziccerben rosszul találta el a labdát, így Carreras végül tisztázni tudott a gólvonalról.

Az első negyedóra végén kezdett életjeleket mutatni a Real, előbb Mbappé lépett ki ziccerben, ám a 136. BL-meccsén kezdő Manuel Neuer jól zárta a szöget és lábbal bravúrosan védett, majd egy gyors kontra végén Vinícius lövését szedte ki a világbajnok kapus a hosszú alsóból.

A madridi védelem a folytatásban is komoly nyomás alatt volt, Mbappé és Vinícius ugyanakkor kontrákból rendre eltudott futni és többször is veszélyt okoztak a bajorok kapuja előtt. A 41. percben aztán a sok-sok bajor helyzet meghozta a gyümölcsét: Gnabry remekül ugratta ki Luis Díazt, aki a tizenegyespont magasságáról a bal alsó sarokba gurított, megszerezve ezzel a vezetést a Bayern Münchennek. A Liverpool korábbi szélsője idénybeli 23. gólját szerezte, ami egyéni csúcs, így már most az idei a profi pályafutása legjobb szezonja.

Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz celebrates scoring the opening goal with Bayern Munich's Austrian midfielder #27 Konrad Laimer (R) during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between Real Madrid CF and FC Bayern Munich at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on April 7, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Luis Díaz góljával teljesen megérdemelten szerzett vezetést a Bayern München a Santiago Bérnabeuban
Fotó: THOMAS COEX / AFP

A Bayern München álomszerűen kezdte a második félidőt, egy labdaszerzést követően Olise tört be a tizenhatoson belülre majd visszagurított Kane-hez, aki 18 méterről meduplázta a németek előnyét. Az angol válogatott csatár, aki napra pontosan 12 éve szerezte első PL-gólját, szezonbeli 49. találatát egyezte, a legrangosabb európai kupasorozatban pedig a tizenegyediket.

Az újabb bekapott ól érezhetően megfogta a spanyolokat, a Bayern akár a párharcot is lezárhatta volna, de Olise lövését előbb fogta Lunyin, majd Upamecano közeli fejese ment nem sokkal kapu mellé. A 61. percbe aztán utóbbi hibáját kihasználva Vinícius szerzett labdát, de kiszorított szögből már csak az oldalhálót találta el. Néhány perccel később Mbappé percei következtek, ám előbb Neuer védett bravúrral, majd éles szögből lőtte el nagyon veszélyesen a labdát a francia. A 74. percben aztán már nem hibázott Mbappé, aki remekül érkezett középen Alexander-Arnold passzára és három méterről kapura lőtt, megszerezve ezzel idénybeli 14. BL-gólját.

Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane (C) celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between Real Madrid CF and FC Bayern Munich at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on April 7, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Harry Kane kiváló formában van, zsinórban harmadik tétmeccsén talált be
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A hajrában kockáztatott a Real, amely sorra alakította ki a helyzeteket, de végül nem sikerült egyenlíteni. A Bayern 2012 után tudta újra legyőzni a Realt a legrangosabb európai kupasorozatban és így egygólos előnyből várhatja a visszavágót.

Gyökeres visszatért, kicsikarta a győzelmet az Arsenal

A keddi játéknap másik összecsapásán a Premier League-ben listavezető Arsenal a Sporting otthonába látogatott. Az Ágyúsok – akik még soha nem kaptak ki portugál ellenféltől – a legutóbbi két tétmérkőzésükön vereséget szenvedtek: így már „csak” két fronton, a bajnokságban és a BL-ben érdekeltek. A mérkőzés a londoniak magyar származású svéd támadója, Viktor Gyökeres visszatérése miatt is érdekes volt, hiszen a támadó azt megelőzően, hogy tavaly nyáron Angliába igazolt, 102 tétmérkőzésen 97 gólt szerzett a lisszaboni csapatban. 

Sporting Lisbon's Japanese midfielder #05 Hidemasa Morita heads the ball past Arsenal's Swedish forward #14 Viktor Gyokeres during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between Sporting CP and Arsenal at Jose Alvalade stadium in Lisbon on April 7, 2026. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP)
Viktor Gyökeres először tért vissza Lisszabonba azóta, hogy tavaly az Arsenalhoz igazolt
Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

Az Arsenal az első percektől kezdve többet birtokolta a labdát, de Sporting játszott veszélyesebben és Araújo révén kapufáig is eljutott – igaz, a túloldalon Madueke is eltalálta a kapufát egy szöglet után. A félidő második félidőben kevésbé forogtak veszélyben a kapuk, így gól nélküli állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok. 

A 63. percben Zubimendi talált be a portugálok kapujába, ám les miatt érvénytelenítették a gólját. A folytatásban a Sporting helyzetei kimaradtak, az Arsenal viszont a hosszabbításban betalált a csereként beállt Kai Havertz révén, így jó helyzetből várhatja a hazai visszavágót.

A két párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik. A BL döntőjének május 30-án a Puskás Aréna ad majd otthont. 

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:
Real Madrid (spanyol)-Bayern München (német) 1-2 (0-1) 
Sporting (portugál)-Arsenal (angol) 0-1 (0-0)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról