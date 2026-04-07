A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős szakaszának slágerpárharcán a Real Madrid fogadta a Bayern Müchent. Ez a két csapat csapott össze eddig a legtöbbször egymással az UEFA égisze alatt, szám szerint 28-szor. A mostani meccset megelőzően a 15-szörös rekordgyőztes spanyol gárda 13-szor, a hatszoros bajnok német együttes pedig 11-szer nyert. A két csapat legutóbb 2024-ben találkozott, akkor az elődöntőben a Real jutott tovább 4-3-as összesítéssel.
A Real Madrid 41. BEK/BL-negyeddöntőjére készülhetett, ami rekord, a második helyen álló Bayernnek a mostani volt a 36. szereplése a legjobb nyolc között, ugyanakkor csak a BL-t nézve a bajorok a csúcstartók 24 negyeddöntővel, ami kettővel több, mint ami a Madrid dicsőséglistáján szerepel. A bajnoki főpróba a németeknek sikerült jobban, a Bundesliga címvédője és listavezetője drámai fordítással 3-2-re nyert a Freiburg otthonában, Álvaro Arbeloa csapata viszont meglepetésre 2-1-re kikapott a Mallorca vendégeként.
A csúcsrangadó Kylian Mbappé és Harry Kane külön párharca miatt is érdekesnek bizonyult, hiszen a világbajnok francia támadó 13 góllal jelenleg vezeti a BL góllövőlistáját, éppen a tíz találatnál járó angol csatár előtt, aki azonban a teljes szezont tekintve tíz góllal többet szerzett eddig és az európai topligákat tekintve a legeredményesebb idén.
A Real Madrid a Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Pitarch – Güler – Vinícius Júnior, Mbappé összeállításban kezdett, míg a túloldalon a Bayern München edzője, Vincent Kompany a Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Pavlovic, Kimmich – Olise, Gnabry, Díaz – Kane kezdőnek szavazott bizalmat.
Alaposan bekezdett a Bayern München a Real Madrid otthonában
Bátran kezdett a Bayern München, amely rögtön az első percben helyzetbe került: Konrad Laimer lövése azonban jócskán elkerülte a spanyolok kapuját. Nem sokkal később Olise megpattant szabadrúgása csapódott veszélyesen, majd ezt követően hosszú percekre beszorult a madridi együttes. A 9. percben centikre volt a Bayern a vezetés megszerzésétől, ám Upamecano ziccerben rosszul találta el a labdát, így Carreras végül tisztázni tudott a gólvonalról.
Az első negyedóra végén kezdett életjeleket mutatni a Real, előbb Mbappé lépett ki ziccerben, ám a 136. BL-meccsén kezdő Manuel Neuer jól zárta a szöget és lábbal bravúrosan védett, majd egy gyors kontra végén Vinícius lövését szedte ki a világbajnok kapus a hosszú alsóból.
A madridi védelem a folytatásban is komoly nyomás alatt volt, Mbappé és Vinícius ugyanakkor kontrákból rendre eltudott futni és többször is veszélyt okoztak a bajorok kapuja előtt. A 41. percben aztán a sok-sok bajor helyzet meghozta a gyümölcsét: Gnabry remekül ugratta ki Luis Díazt, aki a tizenegyespont magasságáról a bal alsó sarokba gurított, megszerezve ezzel a vezetést a Bayern Münchennek. A Liverpool korábbi szélsője idénybeli 23. gólját szerezte, ami egyéni csúcs, így már most az idei a profi pályafutása legjobb szezonja.
A Bayern München álomszerűen kezdte a második félidőt, egy labdaszerzést követően Olise tört be a tizenhatoson belülre majd visszagurított Kane-hez, aki 18 méterről meduplázta a németek előnyét. Az angol válogatott csatár, aki napra pontosan 12 éve szerezte első PL-gólját, szezonbeli 49. találatát egyezte, a legrangosabb európai kupasorozatban pedig a tizenegyediket.
Az újabb bekapott ól érezhetően megfogta a spanyolokat, a Bayern akár a párharcot is lezárhatta volna, de Olise lövését előbb fogta Lunyin, majd Upamecano közeli fejese ment nem sokkal kapu mellé. A 61. percbe aztán utóbbi hibáját kihasználva Vinícius szerzett labdát, de kiszorított szögből már csak az oldalhálót találta el. Néhány perccel később Mbappé percei következtek, ám előbb Neuer védett bravúrral, majd éles szögből lőtte el nagyon veszélyesen a labdát a francia. A 74. percben aztán már nem hibázott Mbappé, aki remekül érkezett középen Alexander-Arnold passzára és három méterről kapura lőtt, megszerezve ezzel idénybeli 14. BL-gólját.
A hajrában kockáztatott a Real, amely sorra alakította ki a helyzeteket, de végül nem sikerült egyenlíteni. A Bayern 2012 után tudta újra legyőzni a Realt a legrangosabb európai kupasorozatban és így egygólos előnyből várhatja a visszavágót.
Gyökeres visszatért, kicsikarta a győzelmet az Arsenal
A keddi játéknap másik összecsapásán a Premier League-ben listavezető Arsenal a Sporting otthonába látogatott. Az Ágyúsok – akik még soha nem kaptak ki portugál ellenféltől – a legutóbbi két tétmérkőzésükön vereséget szenvedtek: így már „csak” két fronton, a bajnokságban és a BL-ben érdekeltek. A mérkőzés a londoniak magyar származású svéd támadója, Viktor Gyökeres visszatérése miatt is érdekes volt, hiszen a támadó azt megelőzően, hogy tavaly nyáron Angliába igazolt, 102 tétmérkőzésen 97 gólt szerzett a lisszaboni csapatban.
Az Arsenal az első percektől kezdve többet birtokolta a labdát, de Sporting játszott veszélyesebben és Araújo révén kapufáig is eljutott – igaz, a túloldalon Madueke is eltalálta a kapufát egy szöglet után. A félidő második félidőben kevésbé forogtak veszélyben a kapuk, így gól nélküli állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok.
A 63. percben Zubimendi talált be a portugálok kapujába, ám les miatt érvénytelenítették a gólját. A folytatásban a Sporting helyzetei kimaradtak, az Arsenal viszont a hosszabbításban betalált a csereként beállt Kai Havertz révén, így jó helyzetből várhatja a hazai visszavágót.
A két párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik. A BL döntőjének május 30-án a Puskás Aréna ad majd otthont.
Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:
Real Madrid (spanyol)-Bayern München (német) 1-2 (0-1)
Sporting (portugál)-Arsenal (angol) 0-1 (0-0)
