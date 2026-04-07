A Real Madrid–Bayern München meccs mindig különleges a BL-ben, ráadásul a spanyolok élvezik a helyzetet, ugyanis a Real rendre nyer hazai pályán a német csapatok ellen. A spanyol AS a címlapján arról írt, hogy „A Bernabéu – egy német temető.” Ezzel utalva a madridiak kiváló hazai mérlegére német csapatokkal szemben.

A Real Madrid megint átgázol a Bayern Münchenen?

El is dőlt a Real Madrid–Bayern München párharc első meccse?

A Real Madrid valóban fantasztikus mérleggel rendelkezik hazai pályán a német csapatok ellen: az elmúlt 21 ilyen meccséből csak egyet veszített el (a Schalke 4–3-ra nyert a 2014/15-ös nyolcaddöntő visszavágóján).

A Real az utóbbi években igazi mumus a Bayern számára: a müncheniek közel 14 éve minden egyenes kieséses párharcban elbuktak ellenük. Az utolsó négy ilyen párharcot is a madridiak nyerték meg (2014, 2017, 2018 és 2024).

A két csapat egyenes kieséses párharca a BL-ben:

2024: Real

2018: Real

2017: Real

2014: Real

2012: Bayern

2007: Bayern

2004: Real

2002: Real

2001: Bayern

2000: Real

A BEK-ben:

1988: Real

1987: Bayern

1976: Bayern

A legutóbbi, 2023/24-es elődöntő különösen fájdalmas volt: a Bayern vezetett, de a csereként beálló Joselu megfordította a meccset, a Real pedig bejutott a döntőbe, ahol egy másik német csapatot, a Dortmundot verte 2–0-ra.

A Bayern legutóbb 2001-ben nyert a Bernabéuban, akkor Giovane Élber góljával 1–0-ra a BL-elődöntő első mérkőzésén, majd a visszavágón 2–1-gyel jutottak döntőbe.

Mekkora múltja van a két csapatnak?

Nincs két csapat, amely annyi alkalommal találkozott volna egymással a kontinentális szövetség (UEFA) égisze alatt, mint a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid és a hatszoros bajnok Bayern München, ez lesz a 29. találkozójuk, amely legalább annyi izgalmat ígér, mint a korábbi összecsapások.

A Real Madrid 41. BEK/BL-negyeddöntőjére készül, ami rekord, a második helyen álló Bayernnek ez lesz a 36. szereplése a legjobb nyolc között. Csak a BL-t vizsgálva a bajorok a csúcstartók 24 negyeddöntővel, ez kettővel több, mint ami a Madrid dicsőséglistáján szerepel.

Mi adhat most reményt a jó formában lévő Bayernnek?

Legutóbb a 2011/12-es szezonban jutottak túl a Realon, amikor Jupp Heynckes csapata tizenegyesekkel nyert. A párharc hősei között volt Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger és Manuel Neuer, míg Sergio Ramos emlékezetesen fölé lőtte a büntetőjét.