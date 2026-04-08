A Bayern München az első félidő végén Luis Díaz góljával szerzett vezetést a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntő első felvonásán, majd az előnyt a második játékrész legelején Harry Kane duplázta meg. A bajorok – különösen az első félidőben – sokkal veszélyesebben futballoztak, ám kétgólos előnyben már látszólag megnyugodtak, ennek köszönhetően pedig a Real Madrid kezdte átvenni a játék irányítását és a 74. percben Kylian Mbappé szezonbeli 14. BL-góljával szépíteni tudott, azonban egyenlítenie már nem sikerült, így a Bayern 2-1-es előnyről várhatja a jövő szerdai hazai visszavágót.

Kylian Mbappé életben tartotta a Real Madrid esélyeit, Álvaro Carreras (j) viszont negatív hős lett

A szurkolók gyorsan megtalálták a Real Madrid bűnbakját

A madridi szurkolók nemcsak a vereség miatt voltak dühösek, a közösségi médiában rengetegen kritizálták a csapat balhátvédjét, Álvaro Carrerast, aki szerintük kulcsszerepet játszott a Bayern góljaiban. A bajorok első gólja előtt az ő oldalán indult a támadás, amikor Díaz elfutott mellette, majd a kapuba lőtt, míg Kane gólja előtt Carreras veszítette el a labdát. A Manchester United és a Benfica korábbi spanyol védője kapott hideget-meleget a szurkolóktól, akik közül többet is az ő nyakába varrták a vereséget.

„Még mindig nem értem Carreras leigazolását – valaki meg tudja magyarázni?”

„Lunyin többet is tehetett volna, de ne csak a kapust hibáztassuk, ez már megint Carreras hatalmas hibája volt”.

„A legviccesebb az egészben, hogy ebben a szezonban a Real Madrid fontos meccsein még Fran García sem volt olyan rossz, mint Carreras”.

„Olise azt csinált vele a szélen, amit akart”.

A Real Madrid edzője üzent a játékosainak

A német bajnok ezzel a legutóbbi kilenc idegenbeli Bajnokok Ligája mérkőzéséből hetet megnyert és mindössze egyet veszített el. A madridak vezetőedzője, Álvaro Arbeloa a találkozó után hangsúlyozta, hogy a Real Madridot a múltja és a mentalitása miatt soha nem szabad leírni, még akkor sem, ha idegenben kell kiharcolnia a továbbjutást.

Még éltben vagyunk, ez egyértelmű. Csak egy gól a hátrányunk és mi bárhol képesek vagyunk nyerni. Aki nem hisz ebben, az nyugodtan itt maradhat Madridban.

Nagyon erős mentalitású játékosaim vannak, az első dolog, amit az öltözőben mondtak, az az volt, hogy Münchenben nyerni fogunk – kezdte Arbeloa. „Kétgólos hátrányt már nagyon nehéz lett volna ledolgozni... de így még továbbra is versenyben vagyunk – jelentette ki magabiztosan a Real Madrid edzője, aki a 19. mérkőzésén a hatodik vereségét (sorozatban a másodikat) szenvedte el a Királyi Gárda élén.