A Bayern München az első félidő végén Luis Díaz góljával szerzett vezetést a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntő első felvonásán, majd az előnyt a második játékrész legelején Harry Kane duplázta meg. A bajorok – különösen az első félidőben – sokkal veszélyesebben futballoztak, ám kétgólos előnyben már látszólag megnyugodtak, ennek köszönhetően pedig a Real Madrid kezdte átvenni a játék irányítását és a 74. percben Kylian Mbappé szezonbeli 14. BL-góljával szépíteni tudott, azonban egyenlítenie már nem sikerült, így a Bayern 2-1-es előnyről várhatja a jövő szerdai hazai visszavágót.
A szurkolók gyorsan megtalálták a Real Madrid bűnbakját
A madridi szurkolók nemcsak a vereség miatt voltak dühösek, a közösségi médiában rengetegen kritizálták a csapat balhátvédjét, Álvaro Carrerast, aki szerintük kulcsszerepet játszott a Bayern góljaiban. A bajorok első gólja előtt az ő oldalán indult a támadás, amikor Díaz elfutott mellette, majd a kapuba lőtt, míg Kane gólja előtt Carreras veszítette el a labdát. A Manchester United és a Benfica korábbi spanyol védője kapott hideget-meleget a szurkolóktól, akik közül többet is az ő nyakába varrták a vereséget.
- „Még mindig nem értem Carreras leigazolását – valaki meg tudja magyarázni?”
- „Lunyin többet is tehetett volna, de ne csak a kapust hibáztassuk, ez már megint Carreras hatalmas hibája volt”.
- „A legviccesebb az egészben, hogy ebben a szezonban a Real Madrid fontos meccsein még Fran García sem volt olyan rossz, mint Carreras”.
- „Olise azt csinált vele a szélen, amit akart”.
A Real Madrid edzője üzent a játékosainak
A német bajnok ezzel a legutóbbi kilenc idegenbeli Bajnokok Ligája mérkőzéséből hetet megnyert és mindössze egyet veszített el. A madridak vezetőedzője, Álvaro Arbeloa a találkozó után hangsúlyozta, hogy a Real Madridot a múltja és a mentalitása miatt soha nem szabad leírni, még akkor sem, ha idegenben kell kiharcolnia a továbbjutást.
Még éltben vagyunk, ez egyértelmű. Csak egy gól a hátrányunk és mi bárhol képesek vagyunk nyerni. Aki nem hisz ebben, az nyugodtan itt maradhat Madridban.
Nagyon erős mentalitású játékosaim vannak, az első dolog, amit az öltözőben mondtak, az az volt, hogy Münchenben nyerni fogunk – kezdte Arbeloa. „Kétgólos hátrányt már nagyon nehéz lett volna ledolgozni... de így még továbbra is versenyben vagyunk – jelentette ki magabiztosan a Real Madrid edzője, aki a 19. mérkőzésén a hatodik vereségét (sorozatban a másodikat) szenvedte el a Királyi Gárda élén.
A spanyol szakember ugyanakkor elismerte, hogy az első mérkőzésen voltak problémák a játékban, és a csapat időnként túl passzívan futballozott. Szerinte a visszavágón több bátorságra és pontosabb labdajáratásra lesz szükség.
Mbappét a mérkőzés előtt érték kritikák amiatt, hogy nélküle jobban megy a Real Madridnak. Arbeloa csapatának teljesítménye ugyanis kissé visszaesett, amióta a világbajnok támadó visszatért a sérüléséből – a hétvégén például nagy meglepetésre a Mallorca vendégeként kapott ki a Királyi Gárda, amivel gyakorlatilag minden esélye elszállt a bajnoki címre. Arbeloa ugyanakkor védelmébe vette a BL idei góllövőlistáját vezető játékosát.
„Szerintem Mbappé nagyon lelkes volt. Folyamatosan problémákat okozott a Bayern kapujánál, megmutatta, miért ő a világ legjobb játékosa, és pontosan ilyen Mbappét szeretnénk látni a pályán” – mondta a spanyol szakember, majd kitért a mérkőzésre is.
„Elkerülhető lett volna a vereség, ha egy kicsit több szerencsénk van a második félidőben. Mindkét góljuk előtt hibáztunk. Amikor támadást próbálsz vezetni, készen kell állnod a gyors letámadásokra, abban az esetben, ha elveszíted a labdát, különben az fog történni, ami most velünk történt, és ez két gólba került.
Ha ilyen csapatok ellen hibázol, annak megfizeted az árát. A gól viszont visszahozta a reményt... Nem lesz könnyű, de ha van csapat, amely képes nyerni Münchenben, az a Real Madrid
– mondta a visszavágóval kapcsolatban a BL-ben első vereségét elszenvedő szakember.
A Real Madrid német válogatott védője, Antonio Rüdiger hasonló véleménnyel volt csapata teljesítményéről, miközben honfitársát, Manuel Neuert dicsérte.
„Minden a gólszerzésről szól. Voltak lehetőségeink, akár még több gólt is szerezhettünk volna, de végül így alakult. Még többet kell lőnünk kapura, de sokat elárul a játékunkról, hogy a Bayern kapusa, Neuer volt a meccs lejobbja” – mondta Rüdiger.
Arbeloa hiányolt egy piros lapot, Bellingham mellőzése tudatos döntés volt
A Realnak márcsak azért sem lesz könnyű dolga a müncheni visszavágón, mert sága lapos eltiltás miatt Aurélien Tchouaméni hiányozni fog a középpályáról. Arbeloa ezzel kapcsolatban kifogásolta a játékvezető néhány döntését, különösen Jonathan Tah kemény belépőjét Mbappéval szemben. A francia csatár akkorát kapott a vádlijára, hogy még a sportszár is kiszakadt, de a német védő megúszta az esetet sárga lappal.
Nem értem, hogy Tchouaméni miért kapott sárga lapot. Azt sem értem, hogy Jonathan Tah-t hogyhogy nem állították ki, amikor szabálytalankodott Mbappéval szemben. Ezek olyan döntések, amelyeket nehéz megérteni.
Tchouameni most el lett tiltva a visszavágóra, ami nagy veszteség lesz nekünk, de van még időnk gondolkodni a pótlásán, vannak lehetőségeink és bízom a cserejátékosainkban” – mondta a madridiak edzője.
Némi meglepetésre a sérüléséből felépült Jude Bellingham helyén a 18 éves Thiago Pitarch kezdett, az angol válogatott középpályás pedig csak a 62. percben állt be csereként. A spanyol sajtóban természetesen rögtön beindultak a találgatások, hogy konfliktus áll a döntés mögött, de Arbeloa tisztázta, hogy fokozatosan szeretné visszaépíteni a csapatba a játékosát.
„Nem arról van szó, hogy nem akarom játszatni Jude-ot, egyszerűen csak hosszú ideig volt sérült. Nincs kétségem afelől, hogy számíthatok rá. Teljesen logikus, hogy fokozatosan építjük vissza őt a csapatba. Olyan játékosra van szükségünk, mint ő, aki képes cselezni és átverekedni magát az ellenfeleken. Erős karakter, és látom rajta a fejlődést, Münchenben nagy segítségünkre lesz” – tette hozzá.
A Bayern München-Real Madrid BL-negyeddöntős párharc visszavágóját jövő szerdán játsszák az Allianz Arénában, ahol a tét már a legjobb négy közé jutás lesz. A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.
Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:
Real Madrid (spanyol)-Bayern München (német) 1-2 (0-1)
gólszerzők: Mbappé (74.), illetve Díaz (41.), Kane (46.)
