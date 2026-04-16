A Real Madrid le tudta dolgozni az első meccsen összeszedett egygólos hátrányát ráadásul háromszor is vezetett –, a müncheni visszavágó hajrájában úgy tűnt, hosszabbítás következhet. A 86. percben aztán a szlovén Slavko Vincic játékvezető alaposan belenyúlt a meccsbe, amikor túlzott szigorral kiállította a gyerekes hibát vétő Eduardo Camavingát. A Bayern ezt követően két gólt szerzett és eldöntötte a továbbjutást, a spanyolok pedig borzasztóan dühösen vették tudomásul a történteket.

A Real Madrid hatalmasat küzdött a Bayern München otthonában, de kiesett a BL-ből

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

A mérkőzés után Álvaro Arbeloa vezetőedző alaposan kiosztotta a bírót, a Real játékosai azonban nem vettek részt a sajtótájékoztatón és nem nyilatkoztak a médiának. Később aztán megtörték a csendet, és egyértelmű ítéletet mondtak a játékvezető ténykedéséről.

A Real Madrid játékosai keményen reagáltak

Miközben a Real sztárjai elhagyták a stadiont, a helyszínen lévő riporterek feléjük nyújtották mikrofonjaikat, hogy megpróbáljanak kicsikarni néhány reakciót az érthetően csalódott futballistákból.

Éder Militao csak ennyit vetett oda: „Igazságtalanság.” Jude Bellingham is tömören fogalmazott: „Ez egy vicc.” Antonio Rüdiger ekképpen reagált:

„Nem lenne jó most a bíróról beszélni. Önök is látták, ami történt, nem?”

A kiállított Camavinga is megjelent, de a francia válogatott középpályás rá sem nézett a riporterekre, nem foglalkozott a kérdésekkel, csak egyszerűen elsétált mellettük.

🚨 Real Madrid players are furious after the final whistle 🤬😤



Eder Militao: “AN INJUSTICE”

Jude Bellingham: “A JOKE”

Antonio Rüdiger: “EVERYONE SAW IT!”



The entire Madrid squad — and their fans — are raging.



🎥 @lejournaldureal pic.twitter.com/Zm6ohvkNId — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 15, 2026

A Bajnokok Ligájában Bayern–PSG és Atlético Madrid–Arsenal párharcokat rendeznek a legjobb négy között. A két elődöntőt április 28-án és 29-én, a visszavágókat egy héttel később játsszák. A döntőt május 30-án, szombaton rendezik a Puskás Arénában.