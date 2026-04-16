Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

A labdarúgó Bajnokok Ligája müncheni negyeddöntője drámai csatát hozott. A Bayern München 4-3-ra legyőzte a Real Madridot, így kettős győzelemmel jutott tovább, egy vitatott játékvezetői döntés miatt azonban forrtak az indulatok. A Real játékosai a kiesést követően nem nyilatkoztak, később azonban tömören és egyértelműen fogalmaztak a történtekről.

A Real Madrid le tudta dolgozni az első meccsen összeszedett egygólos hátrányát  ráadásul háromszor is vezetett –, a müncheni visszavágó hajrájában úgy tűnt, hosszabbítás következhet. A 86. percben aztán a szlovén Slavko Vincic játékvezető alaposan belenyúlt a meccsbe, amikor túlzott szigorral kiállította a gyerekes hibát vétő Eduardo Camavingát. A Bayern ezt követően két gólt szerzett és eldöntötte a továbbjutást, a spanyolok pedig borzasztóan dühösen vették tudomásul a történteket.

Arda Guler (Real Madrid) and Slavko Vincic (Slovenia) gestures during UEFA Champions league Quarter Final UEFA Champions League: Bayern Munich and Real Madrid at Allianz Arena, Munich, Germany on April 15 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
A Real Madrid hatalmasat küzdött a Bayern München otthonában, de kiesett a BL-ből
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

A mérkőzés után Álvaro Arbeloa vezetőedző alaposan kiosztotta a bírót, a Real játékosai azonban nem vettek részt a sajtótájékoztatón és nem nyilatkoztak a médiának. Később aztán megtörték a csendet, és egyértelmű ítéletet mondtak a játékvezető ténykedéséről.

A Real Madrid játékosai keményen reagáltak

Miközben a Real sztárjai elhagyták a stadiont, a helyszínen lévő riporterek feléjük nyújtották mikrofonjaikat, hogy megpróbáljanak kicsikarni néhány reakciót az érthetően csalódott futballistákból. 

Éder Militao csak ennyit vetett oda: „Igazságtalanság.” Jude Bellingham is tömören fogalmazott: „Ez egy vicc.” Antonio Rüdiger ekképpen reagált: 

„Nem lenne jó most a bíróról beszélni. Önök is látták, ami történt, nem?” 

A kiállított Camavinga is megjelent, de a francia válogatott középpályás rá sem nézett a riporterekre, nem foglalkozott a kérdésekkel, csak egyszerűen elsétált mellettük.

A Bajnokok Ligájában Bayern–PSG és Atlético Madrid–Arsenal párharcokat rendeznek a legjobb négy között. A két elődöntőt április 28-án és 29-én, a visszavágókat egy héttel később játsszák. A döntőt május 30-án, szombaton rendezik a Puskás Arénában.

  • Kapcsolódó cikkek
Neuer óriási hibája után csodagólt lőtt a Real Madrid - videó
A Bayern München minden idők egyik legjobb BL-meccsét játszotta a Real Madriddal
Álmukban támadtak rá a Real Madrid sztárjaira

 

