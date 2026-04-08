A Bayern München az első félidő végén Luis Díaz góljával szerzett vezetést a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntő első felvonásán, majd az előnyt a második játékrész legelején Harry Kane duplázta meg. A bajorok kétgólos előnyben látszólag megnyugodtak, ennek köszönhetően pedig a Real Madrid kezdte átvenni a játék irányítását és a 74. percben Kylian Mbappé góljával szépíteni tudott, azonban egyenlítenie már nem sikerült, így a Bayern 2-1-es előnyről várhatja a jövő szerdai hazai visszavágót.
Mbappé és Neuer is befogta Messit a Real Madrid-Bayern München rangadón
A BL-góllövőlistát vezető világbajnok francia csatár szezonbeli 14. gólját szerezte a sorozatban, amivel megduplázta a tavalyi góljainak számát, és beállította Lionel Messi 2011/12-es szezonban felállított rekordját, ami az egy idényen belül szerzett gólokat illeti. Sőt, már csak három találatra van a csúcstartó Cristiano Ronaldótól, aki a 2013/2014-es kiírásban összesen 17 alkalommal volt eredményes. Mbappé a helyzetei alapján akár közelebb is zárkózhatott volna példaképéhez, de a Bayern München világbajnok kapusa, Manuel Neuer ihletett formában védett Madridban.
A 40 éves kapus kiemelkedő teljesítmény nyújtott, összesen kilenc óriási védéssel bizonyította, hogy még mindig a világ egyik legjobbja, egy másik listán pedig szintén utolérte a nyolcszoros aranylabdás argentin klasszist. Neuer ugyanis 167. meccsét játszotta a BL-ben (Gianluigi Buffon, Lionel Messi és Thomas Müller) így már csak két találkozóra van attól, hogy beérje az örökranglista nyolcadik helyén álló Robert Lewandowskit.
A nemrég combsérüléséből felépült Neuer teljesítménye azért is elképesztő, mert az utóbbi időben egyre gyakrabban utolérték a sérülések: 2022 decemberében síbalesetben eltörte a sípcsontját, ami miatt 311 napot hagyott ki, az előző szezonban pedig 15 mérkőzésen nem léphetett pályára. Emlékezetes, hogy tavaly márciusában a Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőben izomszakadást szenvedett a jobb vádlijában, amikor csapata gólját ünnepelte.
„Őszintén szólva kár, hogy nem 2-0 lett a vége. Tudjuk, mennyire veszélyes a Real Madrid, ezt láthattuk most is. Volt pár komoly helyzetük, amiket ki tudtak használni. Most örülünk a győzelemnek, de ettől még nagyon nehéz feladat előtt állunk” – utalt a visszavágóra a német kapus, aki a valaha volt legidősebb BL-győztes lehet, ha a német rekordbajnok eljut a budapesti BL-döntőbe és ott elhódítja a trófeát.
A német kapus a védései után rendre gúnyos gesztusokkal is megpróbálta provokálni Mbappét, a kapott gól pedig bár bosszantotta, viccelődve reagált rá.
Tényleg bent volt? Ez felháborító. Ebben az esetben kapushibáról van szó”
– mondta nevetve a Bayern legendája, akiről nemrég korábbi edzője, Felix Magath úgy fogalmazott, egy szinten van generációja két legjobb labdarúgójával, Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval.
A 2014-es világbajnok hálóőr ugyanakkor elismerően beszélt a madridi sztárokról, szerinte Mbappé és Vinícius Júnior is a világ legjobb játékosai közé tartoznak, és egy az egyben rendkívül nehéz őket megállítani.
Már Harry Kane az Aranylabda legnagyobb esélyese
Harry Kane idei 10. BL-meccsén a 11. gólját szerezte, amivel Mbappé mögött a második helyen áll a sorozat góllövőlistáján. Az angol válogatott csatár kirobbanó formában játszik idén és az aranylabda egyik nagy esélyesévé lépett elő, ugyanis 49 góllal toronymagasan a legeredményesebb Európában játszó futballista, átlagosan 39 percenként talál a kapuba ebben a szezonban. A Polymarket adatai szerint Kane esélyei jelentősen megugrottak azt követően, hogy betalált a Santiago Bérnabeuban, így most jelenleg 27% esélyt jósolnak annak, hogy az angol kapja majd a szezon végén a labdarúgók legrangosabb egyéni elismerését – megelőzve az eddigi első barcelonai csodatinit, Lamine Yamalt és Kylian Mbappét, akiknek egyaránt 22% esélyt adnak a győzelemre.
Kane a lefújás után elismerte, hogy rendkívül nehéz összecsapás volt, s ugyan sikerült olyan eredményt elérniük, amit előzetesen szerettek volna, a Bayern csatára hangsúlyozta, hogy a párharc még messze nem dőlt el.
„Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz a Real Madrid ellen. Amikor itt játszol a Bajnokok Ligájában, mindig készen kell állnod a harcra. Nagyon örülünk a győzelemnek, de ez még csak az első mérkőzés volt. A Real Madrid bármikor képes visszajönni a meccsbe, ezért most a visszavágóra kell koncentrálnunk, mert ott fog eldőlni minden. A szezon döntő szakaszában vagyunk. Úgy érzem, minél többet játszunk és edzünk együtt, annál erősebbek vagyunk. Folyamatosan veszélyt tudunk okozni, és képesek vagyunk gólokat szerezni. Most a legfontosabb a regenerálódás, jövő héten pedig megpróbáljuk megismételni ugyanezt a teljesítményt” – fogalmazott az angol válogatott csapatkapitánya.
A Bayern München-Real Madrid párharc visszavágóját jövő szerdán játsszák az Allianz Arénában, ahol a tét már az elődöntőbe jutás lesz. A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.
Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:
Real Madrid (spanyol)-Bayern München (német) 1-2 (0-1)
gólszerzők: Mbappé (74.), illetve Díaz (41.), Kane (46.)
