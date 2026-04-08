A Bayern München az első félidő végén Luis Díaz góljával szerzett vezetést a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntő első felvonásán, majd az előnyt a második játékrész legelején Harry Kane duplázta meg. A bajorok kétgólos előnyben látszólag megnyugodtak, ennek köszönhetően pedig a Real Madrid kezdte átvenni a játék irányítását és a 74. percben Kylian Mbappé góljával szépíteni tudott, azonban egyenlítenie már nem sikerült, így a Bayern 2-1-es előnyről várhatja a jövő szerdai hazai visszavágót.

Mbappé visszahozta a Real Madrid reményeit a müncheni visszavágó előtt

Mbappé és Neuer is befogta Messit a Real Madrid-Bayern München rangadón

A BL-góllövőlistát vezető világbajnok francia csatár szezonbeli 14. gólját szerezte a sorozatban, amivel megduplázta a tavalyi góljainak számát, és beállította Lionel Messi 2011/12-es szezonban felállított rekordját, ami az egy idényen belül szerzett gólokat illeti. Sőt, már csak három találatra van a csúcstartó Cristiano Ronaldótól, aki a 2013/2014-es kiírásban összesen 17 alkalommal volt eredményes. Mbappé a helyzetei alapján akár közelebb is zárkózhatott volna példaképéhez, de a Bayern München világbajnok kapusa, Manuel Neuer ihletett formában védett Madridban.

A 40 éves kapus kiemelkedő teljesítmény nyújtott, összesen kilenc óriási védéssel bizonyította, hogy még mindig a világ egyik legjobbja, egy másik listán pedig szintén utolérte a nyolcszoros aranylabdás argentin klasszist. Neuer ugyanis 167. meccsét játszotta a BL-ben (Gianluigi Buffon, Lionel Messi és Thomas Müller) így már csak két találkozóra van attól, hogy beérje az örökranglista nyolcadik helyén álló Robert Lewandowskit.

A nemrég combsérüléséből felépült Neuer teljesítménye azért is elképesztő, mert az utóbbi időben egyre gyakrabban utolérték a sérülések: 2022 decemberében síbalesetben eltörte a sípcsontját, ami miatt 311 napot hagyott ki, az előző szezonban pedig 15 mérkőzésen nem léphetett pályára. Emlékezetes, hogy tavaly márciusában a Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőben izomszakadást szenvedett a jobb vádlijában, amikor csapata gólját ünnepelte.