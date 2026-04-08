A Bayern München 2-1-re nyert a Real Madrid otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A hatszoros győztes bajorok 2012 után győzték le ismét a rekordbajnok Real Madridot, ebben pedig kulcsszerepe volt Manuel Neuernek, aki több nagy védéssel járult hozzá a sikerhez.

A Bayern München az első félidő végén Luis Díaz góljával szerzett vezetést a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntő első felvonásán, majd az előnyt a második játékrész legelején Harry Kane duplázta meg. A bajorok kétgólos előnyben látszólag megnyugodtak, ennek köszönhetően pedig a Real Madrid kezdte átvenni a játék irányítását és a 74. percben Kylian Mbappé góljával szépíteni tudott, azonban egyenlítenie már nem sikerült, így a Bayern 2-1-es előnyről várhatja a jövő szerdai hazai visszavágót.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe scores his team's first goal during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between Real Madrid CF and FC Bayern Munich at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on April 7, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Mbappé visszahozta a Real Madrid reményeit a müncheni visszavágó előtt
Fotó: THOMAS COEX / AFP

Mbappé és Neuer is befogta Messit a Real Madrid-Bayern München rangadón

A BL-góllövőlistát vezető világbajnok francia csatár szezonbeli 14. gólját szerezte a sorozatban, amivel megduplázta a tavalyi góljainak számát, és beállította Lionel Messi 2011/12-es szezonban felállított rekordját, ami az egy idényen belül szerzett gólokat illeti. Sőt, már csak három találatra van a csúcstartó Cristiano Ronaldótól, aki a 2013/2014-es kiírásban összesen 17 alkalommal volt eredményes. Mbappé a helyzetei alapján akár közelebb is zárkózhatott volna példaképéhez, de a Bayern München világbajnok kapusa, Manuel Neuer ihletett formában védett Madridban.

A 40 éves kapus kiemelkedő teljesítmény nyújtott, összesen kilenc óriási védéssel bizonyította, hogy még mindig a világ egyik legjobbja, egy másik listán pedig szintén utolérte a nyolcszoros aranylabdás argentin klasszist. Neuer ugyanis 167. meccsét játszotta a BL-ben (Gianluigi Buffon, Lionel Messi és Thomas Müller) így már csak két találkozóra van attól, hogy beérje az örökranglista nyolcadik helyén álló Robert Lewandowskit. 

A nemrég combsérüléséből felépült Neuer teljesítménye azért is elképesztő, mert az utóbbi időben egyre gyakrabban utolérték a sérülések: 2022 decemberében síbalesetben eltörte a sípcsontját, ami miatt 311 napot hagyott ki, az előző szezonban pedig 15 mérkőzésen nem léphetett pályára. Emlékezetes, hogy tavaly márciusában a Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőben izomszakadást szenvedett a jobb vádlijában, amikor csapata gólját ünnepelte. 

„Őszintén szólva kár, hogy nem 2-0 lett a vége. Tudjuk, mennyire veszélyes a Real Madrid, ezt láthattuk most is. Volt pár komoly helyzetük, amiket ki tudtak használni. Most örülünk a győzelemnek, de ettől még nagyon nehéz feladat előtt állunk” – utalt a visszavágóra a német kapus, aki a valaha volt legidősebb BL-győztes lehet, ha a német rekordbajnok eljut a budapesti BL-döntőbe és ott elhódítja a trófeát.

A német kapus a védései után rendre gúnyos gesztusokkal is megpróbálta provokálni Mbappét, a kapott gól pedig bár bosszantotta, viccelődve reagált rá.

Tényleg bent volt? Ez felháborító. Ebben az esetben kapushibáról van szó”

mondta nevetve a Bayern legendája, akiről nemrég korábbi edzője, Felix Magath úgy fogalmazott, egy szinten van generációja két legjobb labdarúgójával, Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval.

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior, Bayern Munich's French defender #02 Dayot Upamecano (2L), Bayern Munich's German defender #04 Jonathan Tah (2R) and Bayern Munich's German goalkeeper #01 Manuel Neuer fight for the ball during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between Real Madrid CF and FC Bayern Munich at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on April 7, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
A 40 éves Manuel Neuer szenzációsan védett a Real Madrid otthonában
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A 2014-es világbajnok hálóőr ugyanakkor elismerően beszélt a madridi sztárokról, szerinte Mbappé és Vinícius Júnior is a világ legjobb játékosai közé tartoznak, és egy az egyben rendkívül nehéz őket megállítani.

Már Harry Kane az Aranylabda legnagyobb esélyese

Harry Kane idei 10. BL-meccsén a 11. gólját szerezte, amivel Mbappé mögött a második helyen áll a sorozat góllövőlistáján. Az angol válogatott csatár kirobbanó formában játszik idén és az aranylabda egyik nagy esélyesévé lépett elő, ugyanis 49 góllal toronymagasan a legeredményesebb Európában játszó futballista, átlagosan 39 percenként talál a kapuba ebben a szezonban. A Polymarket adatai szerint Kane esélyei jelentősen megugrottak azt követően, hogy betalált a Santiago Bérnabeuban, így most jelenleg 27% esélyt jósolnak annak, hogy az angol kapja majd a szezon végén a labdarúgók legrangosabb egyéni elismerését – megelőzve az eddigi első barcelonai csodatinit, Lamine Yamalt és Kylian Mbappét, akiknek egyaránt 22% esélyt adnak a győzelemre.

Kane a lefújás után elismerte, hogy rendkívül nehéz összecsapás volt, s ugyan sikerült olyan eredményt elérniük, amit előzetesen szerettek volna, a Bayern csatára hangsúlyozta, hogy a párharc még messze nem dőlt el.

„Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz a Real Madrid ellen. Amikor itt játszol a Bajnokok Ligájában, mindig készen kell állnod a harcra. Nagyon örülünk a győzelemnek, de ez még csak az első mérkőzés volt. A Real Madrid bármikor képes visszajönni a meccsbe, ezért most a visszavágóra kell koncentrálnunk, mert ott fog eldőlni minden. A szezon döntő szakaszában vagyunk. Úgy érzem, minél többet játszunk és edzünk együtt, annál erősebbek vagyunk. Folyamatosan veszélyt tudunk okozni, és képesek vagyunk gólokat szerezni. Most a legfontosabb a regenerálódás, jövő héten pedig megpróbáljuk megismételni ugyanezt a teljesítményt” – fogalmazott az angol válogatott csapatkapitánya. 

A Bayern München-Real Madrid párharc visszavágóját jövő szerdán játsszák az Allianz Arénában, ahol a tét már az elődöntőbe jutás lesz. A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik. 

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:
Real Madrid (spanyol)-Bayern München (német) 1-2 (0-1) 
gólszerzők: Mbappé (74.), illetve Díaz (41.), Kane (46.) 

