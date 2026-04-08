A Real Madrid hazai pályán 2-1-re kikapott a Bayern Münchentől, így nehéz helyzetből várhatja a müncheni visszavágót. Vinícius Júnior ezúttal nem tudott villogni, a brazil támadó gyenge meccset játszott, és a szurkolók haragja is utolérte.
A Real Madrid szurkolói kifütyülték Vinícius Júniort
Kétgólos Bayern-vezetés után a Santiago Bernabéu Stadion közönsége a brazil támadón vezette le a feszütséget, a nézők durván kifütyülték a csapat ellentmondásos megítélésű sztárját. A spanyol sajtó szerint először akkor harsant fel a füttyszó Madridban Vinícius ellen, amikor megpróbált áttörni a Bayern védelmén, de elvesztette a labdát, viselkedésével pedig nem azt mutatta, amit a szurkolók elvártak volna egy ilyen helyzetben.
A drukkerek igazi felháborodása aztán a 61. percben tört ki, amikor Viníciusnak hatalmas ziccere volt még mindig 0-2-es állásnál.
A kapujából kifutó Manuel Neuer azonban jól zárta a szöget, a brazil pedig csak az oldalhálót találta el, holott egy átemeléssel sikerrel járhatott volna.
„Mindig a gólt kereste, de nem találta meg, és a második félidőben még a Bernabéu lelátója is kifütyülte.
Elrontott egy teljesen egyértelmű ziccert Neuerrel szemben, ami akár meg is fordíthatta volna a mérkőzést” – idézett a Magyar Nemzet a Mundo Deportivo elemzéséből.
Kylian Mbappé révén ugyan a szépítés összejött a Realnak, amelynek így is nehéz dolga lesz, mert egy hét múlva Münchenben egygólos hátrányból kellene fordítania a továbbjutáshoz.
