A Real Madrid hazai pályán 2-1-re kikapott a Bayern Münchentől, így nehéz helyzetből várhatja a müncheni visszavágót. Vinícius Júnior ezúttal nem tudott villogni, a brazil támadó gyenge meccset játszott, és a szurkolók haragja is utolérte.

A Real Madrid sztárja, Vinícius Júnior szenvedett a Bayern ellen

A Real Madrid szurkolói kifütyülték Vinícius Júniort

Kétgólos Bayern-vezetés után a Santiago Bernabéu Stadion közönsége a brazil támadón vezette le a feszütséget, a nézők durván kifütyülték a csapat ellentmondásos megítélésű sztárját. A spanyol sajtó szerint először akkor harsant fel a füttyszó Madridban Vinícius ellen, amikor megpróbált áttörni a Bayern védelmén, de elvesztette a labdát, viselkedésével pedig nem azt mutatta, amit a szurkolók elvártak volna egy ilyen helyzetben.

A drukkerek igazi felháborodása aztán a 61. percben tört ki, amikor Viníciusnak hatalmas ziccere volt még mindig 0-2-es állásnál.

A kapujából kifutó Manuel Neuer azonban jól zárta a szöget, a brazil pedig csak az oldalhálót találta el, holott egy átemeléssel sikerrel járhatott volna.

What i keep on saying sometimes vini makes alot pf decisions you just can't understand he had the chance to go in but chose wide making it difficult to get that shot on target. You try to go at neuer he can't touch you man! https://t.co/gbrdx1lCWo — TALKRMCF (@talkrmcf) April 7, 2026

„Mindig a gólt kereste, de nem találta meg, és a második félidőben még a Bernabéu lelátója is kifütyülte.

Elrontott egy teljesen egyértelmű ziccert Neuerrel szemben, ami akár meg is fordíthatta volna a mérkőzést” – idézett a Magyar Nemzet a Mundo Deportivo elemzéséből.

Kylian Mbappé révén ugyan a szépítés összejött a Realnak, amelynek így is nehéz dolga lesz, mert egy hét múlva Münchenben egygólos hátrányból kellene fordítania a továbbjutáshoz.