Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vinícius Júnior nem tudott gólt szerezni a Bayern München elleni BL-negyeddöntőben. A Real Madrid brazil sztárja csak kihagyott ziccerig jutott, majd a spanyol szurkolóktól is megkapta a magáét.

A Real Madrid hazai pályán 2-1-re kikapott a Bayern Münchentől, így nehéz helyzetből várhatja a müncheni visszavágót. Vinícius Júnior ezúttal nem tudott villogni, a brazil támadó gyenge meccset játszott, és a szurkolók haragja is utolérte.

A Real Madrid sztárja, Vinícius Júnior szenvedett a Bayern ellen
A Real Madrid sztárja, Vinícius Júnior szenvedett a Bayern ellen
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A Real Madrid szurkolói kifütyülték Vinícius Júniort

Kétgólos Bayern-vezetés után a Santiago Bernabéu Stadion közönsége a brazil támadón vezette le a feszütséget, a nézők durván kifütyülték a csapat ellentmondásos megítélésű sztárját. A spanyol sajtó szerint először akkor harsant fel a füttyszó Madridban Vinícius ellen, amikor megpróbált áttörni a Bayern védelmén, de elvesztette a labdát, viselkedésével pedig nem azt mutatta, amit a szurkolók elvártak volna egy ilyen helyzetben.

A drukkerek igazi felháborodása aztán a 61. percben tört ki, amikor Viníciusnak hatalmas ziccere volt még mindig 0-2-es állásnál. 

A kapujából kifutó Manuel Neuer azonban jól zárta a szöget, a brazil pedig csak az oldalhálót találta el, holott egy átemeléssel sikerrel járhatott volna.

„Mindig a gólt kereste, de nem találta meg, és a második félidőben még a Bernabéu lelátója is kifütyülte. 

Elrontott egy teljesen egyértelmű ziccert Neuerrel szemben, ami akár meg is fordíthatta volna a mérkőzést” – idézett a Magyar Nemzet a Mundo Deportivo elemzéséből.

Kylian Mbappé révén ugyan a szépítés összejött a Realnak, amelynek így is nehéz dolga lesz, mert egy hét múlva Münchenben egygólos hátrányból kellene fordítania a továbbjutáshoz.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról