A Birmingham City szurkolói látványos koreográfiával készültek a Tóth Balázst is foglalkoztató Blackburn Rovers ellen bajnokira. A molinón több olyan játékos is feltűnt, akik korábban meghatározó tagjai voltak a csapatnak, így például Trevor Francis, vagy a ma már a Real Madridban futballozó Jude Bellingham. Sőt a nagy sikerű Netflix-sorozat, a Peaky Blinders, avagy a Birmingham bandája főszereplője, Thomas Shelby (Cillian Murphy) is helyet kapott a tifón.

A Real Madrid angol válogatott sztárját, Jude Bellinghamet is éltették Birminghamben

A Real Madrid sztárját éltették, de Tóth Balázs ünnepelhetett

A molinón az állt: „A legendák halhatatlanok” – utalva a Birmingham bandája: A halhatatlan férfi című filmre, ám a drukkerek körében ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését.

Bellingham különleges figura a klub történetében: mindössze 16 évesen debütált a Birmingham City felnőttcsapatában, majd egyetlen idény után, 2020-ban a Borussia Dortmundhoz igazolt. A klub azonban annyira büszke volt rá, hogy távozása után visszavonultatta a 22-es mezszámát. Három Bundesliga-szezon után aztán 103 millió euróért a Real Madridhoz szerződött, ahol azóta spanyol bajnoki címet és Bajnokok Ligáját is nyert.

A látványos koreográfia azonban hamar kínossá vált a birminghamiek számára. A pénteki mérkőzést ugyanis Todd Cantwell góljával a Blackburn Rovers nyerte, így a Birmingham City már három meccs óta nyeretlen, a legutóbbi hét bajnokiból pedig csak egyet tudott megnyerni. Ezzel szemben a Blackburn három meccs óta veretlen és hat pontra távolodott a kiesőzónától. Ráadásul

Tóth Balázs kifejezetten sikeres heteken van túl, ugyanis a márciusi válogatott szünetet is beleszámítva zsinórban negyedik meccsén nem kapott gólt a magyar kapus.

Tóth Balázs csapata egyre közelebb a bennmaradáshoz

A közösségi médiában ráadásul sokan kinevették a birminghamieket a koreográfia miatt. Volt, aki „teljesen furcsának” nevezte a koreográfiát, mások szerint pedig kifejezetten kínos volt, hogy a klub egy hollywoodi hangulatú show-val próbálta feldobni a meccset, amelyen ráadásul ki is kapott.

„Ez sok szempontból nagyon furcsa” – írta egy hozzászóló.

„Több mint kínos a Peaky Blinderst idekeverni” – fakadt ki egy másik szurkoló.

„Nem kéne ennek egy reklámmal végződnie?”

„Annyira lenyűgöző, mint a csapat teljesítménye volt a meccs alatt”.

A magyar válogatott kapus 19. helyen álló együttesére legközelebb ismét birminghami ellenfél vár a Championshipben, méghozzá a Callum Stylest is foglalkozót West Bromwich Albion, amely ugyancsak a kiesés elől menekül.

