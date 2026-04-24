Hat fordulóval a vége előtt a Real Madrid hátránya kilenc pont volt a címvédő és listavezető Barcelonával szemben, így a Királyi Gárda bajnoki címéhez valóságos csodára lenne a szükség.

A Real Madrid sorozatban a második szezonjában fog trófea nélkül maradni

A Real Madrid az előző szezont trófea nélkül zárta, és nagy valószínűséggel a mostani idényben sem fog nyerni semmit, így Álvaro Arbeloa vezetőedzőnek minden bizonnyal távoznia kell majd a bajnokságot követően.

A Real Madrid remekül kezdett Sevillában

A Real Madridra nem vár könnyű meccs, mivel a tabella ötödik helyén álló Betis legutóbb tavaly decemberben szenvedett vereséget hazai pályára rendezett bajnoki mérkőzésen. A Királyi Gárda ráadásul a legutóbbi öt tétmeccséből csak egyet tudott megnyerni, így nem lehetett azt állítani, hogy bombaformában érkezett a madridi csapat az Estadio de La Cartujába.

A madridiak ezúttal remekül kezdték a meccset, és a 17. percben meg is szerezték a vezetést. A csapatkapitány Federico Valverde jobb alsó sarokba tartó bombáját Alvaro Valles csak ütni tudta, a kipattanóra azonban Vinícius Júnior érkezett a leggyorsabb és közelről az üres kapuba lőtt (0-1).

Vinícius Júnior a 13. gólját lőtte a La Liga idei szezonjában

A folytatásban a feljavult a sevillai csapat játéka, de igazán komoly helyzete csak a 44. percben volt a Betisnek. Ekkor a brazil válogatott Antony eresztett meg egy bombát a bal alsó sarok irányába Andrij Lunyin bravúrral védeni tudott, így a Real Madrid egygólos előnnyel mehetett a szünetre.

Borzalmasan végződött Mbappé 100. meccse

A második félidőt is jól kezdte a madridi csapat, amely az 54. percben gyönyörű gólt lőtt. Jude Bellingham indítása után Trent Alexander-Arnold nyeste középre a labdát, a 100. realos meccsén pályára lépő Kylian Mbappé pedig egy akrobatikus mozdulattal a léc alá lőtt, azonban a francia támadó lesen tartózkodott a beadás pillanatában, így a gólját érvénytelenítették.

Kylian Mbappé a 100. meccsét játszotta a Real Madridban

Ezt követően feljebb jött a Betis, és a 66. percben majdnem egyenlíteni tudott. Antony lekészített labdáját Cucho Hernandez bombázta 12 méterről kapura, de Lunyin kipiszkálta a léc alól az életerős lövést.

Ezt követően is a Betis maradt támadásban, de a 79. percben a Real Madrid eldönthette volna a három pont sorsát. Egy remek szóló végén Federico Valverde került helyzetbe, de az uruguayi középpályás közeli lövését lábbal védeni tudta Alvaro Valles.