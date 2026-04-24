Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Fontos

Link másolása
Vágólapra másolva!
A spanyol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában a Real Madrid 1-1-es döntetlent játszott a Betis otthonában. A Real Madrid már a meccs elején vezetést szerzett, azonban a 94. percben Héctor Bellerín góljával egyenlített a sevillai csapat. A Real Madrid ezzel a döntetlennel minden bizonnyal lemondhat a bajnoki címről, ráadásul a 100. meccsén pályára lépő Kylian Mbappét is le kellett cserélni a mérkőzés hajrájában.

Hat fordulóval a vége előtt a Real Madrid hátránya kilenc pont volt a címvédő és listavezető Barcelonával szemben, így a Királyi Gárda bajnoki címéhez valóságos csodára lenne a szükség. 

MADRID, SPAIN - APRIL 21: Arda Guler of Real Madrid in action during the La Liga Matchday 33 match between Real Madrid and Deportivo Alaves at Estadio Santiago Bernabeu on April 21, 2026 in Madrid, Spain. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
A Real Madrid sorozatban a második szezonjában fog trófea nélkül maradni 
Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP

A Real Madrid az előző szezont trófea nélkül zárta, és nagy valószínűséggel a mostani idényben sem fog nyerni semmit, így Álvaro Arbeloa vezetőedzőnek minden bizonnyal távoznia kell majd a bajnokságot követően. 

A Real Madrid remekül kezdett Sevillában 

A Real Madridra nem vár könnyű meccs, mivel a tabella ötödik helyén álló Betis legutóbb tavaly decemberben szenvedett vereséget hazai pályára rendezett bajnoki mérkőzésen. A Királyi Gárda ráadásul a legutóbbi öt tétmeccséből csak egyet tudott megnyerni, így nem lehetett azt állítani, hogy bombaformában érkezett a madridi csapat az Estadio de La Cartujába. 

A madridiak ezúttal remekül kezdték a meccset, és a 17. percben meg is szerezték a vezetést. A csapatkapitány Federico Valverde jobb alsó sarokba tartó bombáját Alvaro Valles csak ütni tudta, a kipattanóra azonban Vinícius Júnior érkezett a leggyorsabb és közelről az üres kapuba lőtt (0-1). 

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (L) scores his team's first goal past Real Betis' Spanish goalkeeper #01 Alvaro Valles during the Spanish league football match between Real Betis and Real Madrid CF at the La Cartuja stadium in Seville on April 24 , 2026. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
Vinícius Júnior a 13. gólját lőtte a La Liga idei szezonjában
Fotó: Cristian Quicler/AFP 

A folytatásban a feljavult a sevillai csapat játéka, de igazán komoly helyzete csak a 44. percben volt a Betisnek. Ekkor a brazil válogatott Antony eresztett meg egy bombát a bal alsó sarok irányába Andrij Lunyin bravúrral védeni tudott, így a Real Madrid egygólos előnnyel mehetett a szünetre.

Borzalmasan végződött Mbappé 100. meccse

A második félidőt is jól kezdte a madridi csapat, amely az 54. percben gyönyörű gólt lőtt. Jude Bellingham indítása után Trent Alexander-Arnold nyeste középre a labdát, a 100. realos meccsén pályára lépő Kylian Mbappé pedig egy akrobatikus mozdulattal a léc alá lőtt, azonban a francia támadó lesen tartózkodott a beadás pillanatában, így a gólját érvénytelenítették. 

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe handles the ball during the Spanish league football match between Real Betis and Real Madrid CF at the La Cartuja stadium in Seville on April 24 , 2026. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
Kylian Mbappé a 100. meccsét játszotta a Real Madridban 
Fotó: Cristina Quicler/AFP

Ezt követően feljebb jött a Betis, és a 66. percben majdnem egyenlíteni tudott. Antony lekészített labdáját Cucho Hernandez bombázta 12 méterről kapura, de Lunyin kipiszkálta a léc alól az életerős lövést. 

Ezt követően is a Betis maradt támadásban, de a 79. percben a Real Madrid eldönthette volna a három pont sorsát. Egy remek szóló végén Federico Valverde került helyzetbe, de az uruguayi középpályás közeli lövését lábbal védeni tudta Alvaro Valles.

Ezt követően cserélni kényszerült a Real Madrid, ugyanis a 80. percben Kylian Mbappé mutatta a kispad felé, hogy nem tudja folytatni a játékot, így hajrára Gonzalo Garcia érkezett a helyére. 

Az utolsó bő tíz percben a Betis ment előre, de nagy helyzetet sokáig már nem tudott kialakítani, de a 93. percben mégis jött a csattanó. 

A brazil Antony szerzett labdát a tizenhatoson belül, a középre lőtt labdáját Antonio Rüdiger rossz helyre tudta csak kivágni, a kipattanóra érkező Héctor Bellerín pedig 13 méterről a bal alsó sarokba helyezett (1-1). 

Real Betis' Spanish defender #02 Hector Bellerin celebrates scoring his team's first goal during the Spanish league football match between Real Betis and Real Madrid CF at the La Cartuja stadium in Seville on April 24 , 2026. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
A Barca-nevelés Héctor Bellerín okozta a Real Madrid vesztét 
Fotó: Cristian Quicler/AFP

Ezzel a döntetlennel a Real Madrid ugyan hozott egy pontot a Barcelonán, de a katalán csapat eggyel kevesebb meccset játszott, így ha szombaton győzni tud a Getafe otthonában, akkor 11 pontra növeli az előnyét. 

La Liga, 33. forduló:
Betis-Real Madrid 1-1 (0-1)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!