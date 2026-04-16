A Bayern München-Real Madrid mérkőzés minden idők egyik legjobb Bajnokok Ligája negyeddöntőjeként vonulhatott volna be a futballtörténelembe, azonban a találkozó után senki sem a parádés játékról beszél, hanem a szlovén Slavko Vinčić játékvezető döbbenetes ítéletéről.
A mérkőzés 86. percében a szlovén Slavko Vinčić játékvezető egy rendkívül véleményes második sárga lapot osztott ki Eduardo Camavingának. A csereként beállt francia játékos – aki nyolc perc alatt szedett be két sárgát – azért kapta a második lapját, mert egy szabálytalanságot követően nem hagyta ott a labdát a Bayern München játékosainak, hanem pár másodpercig vezetgette azt, hogy elkerülje ezzel a gyors ellentámadást.
A Real Madrid játékosai nem nyilatkoztak a kiesés után
A francia játékos kiállítása után a Bayern München a kolumbiai Luis Díaz révén szinte azonnal megszerezte a továbbjutást érő gólját, majd a lefújás előtt még a francia Michael Olise is betalált, így érthető, hogy a lefújás után őrjöngtek a madridi játékosok, akik közül Arda Gülert ki is állította a szlovén játékvezető.
A mérkőzés után a Bayern harmadik gólját szerző Luis Díaz úgy érezte, jó döntést hozott a szlovén játékvezető
Szerintem a játékvezető helyesen járt el. Nem adta oda a labdát, miközben mi gyorsan akartuk elvégezni a szabadrúgás. Egyszerűen magával vitte a labdát”
– idézi a Marca a kolumbiai támadót.
„A játékvezető figyelmetlen volt, nem tudta, hogy ez már a második sárga lapja. De tovább megyek. Nyilvánvaló, hogy Eduardo Camavinga elkerülhette volna ezt a helyzetet. Viszont a mérkőzés adott pillanatában, a szabálytalanság helyén és úgy, hogy nem jelentett egyértelmű hátrányt a Bayern számára, ez egy kezelhető első sárga lett volna. Ez egy elég nagy figyelmetlenség, nem lett volna szabad megtörténnie” – vélekedett Antonio Mateu Lahoz, a 2023-ban visszavonult spanyol játékvezető, aki pályafutása során rengeteg botrányos ítéletet hozott.
„Senki sem érti, hogy egy ilyen megmozdulásért, hogyan lehet kiállítani egy játékost. Az emberben ilyenkor az igazságtalanság és düh érzése marad. Szerintem a játékvezető azért mutatta fel a lapot, mert nem tudta, hogy már volt egy sárgája, hiszen a Bayern játékosainak kellett odamenniük és szólni neki, hogy ez már a második volt. De valójában ez még sárgát sem ért. Vagy a játékvezető nem futballozott soha, vagy ami még rosszabb, nem tudta, hogy Camavingának volt már lapja” – dühöngött a mérkőzés után Álvaro Arbeloa, a Real Madrid edzője.
A Bayern München játékosai a mérkőzés után nyilván a sikerrel voltak elfoglalva, köztük a remekül futballozó Joshua Kimmich is.
Rengeteg dráma volt a meccsen. Tudtuk, hogy mindkét csapat képes fájdalmat okozni a másiknak. Mi a magas letámadással, a Real Madrid a gyors átmenetekkel. Rosszul kezdtünk, majd egy szabadrúgásból és egy kontra után ismét gólt kaptunk. Az első félidő kaotikus, a második játékrész viszont nyugodtabb volt. Jobban kézben tartottuk a játékot, és végül sikerült nyernünk. Ma este Németországban sok gyerek egy kicsit tovább fent maradhatott. Remélem, a feleségem is tovább engedte fent maradni a fiamat”
– mondta a találkozó után a német válogatott középpályás, aki úgy fogalmazott, hogy az Paris Saint-Germain elleni elődöntős párharcban Európa két legjobb csapata fog találkozni.
„Nagyon érzelmes mérkőzés volt. Sokat birtokoltuk a labdát, és végig úgy éreztük, hogy gólt szerezhetünk. De a Real Madrid az Real Madrid. Mindig veszélyt jelentenek. A játékosok mentálisan erősek voltak ma, és képesek voltak felállni a nehéz helyzetekből. A szurkolók is segítettek minket. Nyugodtak maradtunk, és végig éreztük, hogy el fog jönni a mi pillanatunk” – mondta a találkozó után Vincent Kompany, a Bayern München edzője, akinek eltiltás miatt ki kell majd hagynia a PSG elleni elődöntő első felvonását.
A Real Madrid elleni meccsen is eredményes volt Harry Kane, aki ezzel már 50 gólnál jár az idei szezonban. Kane a Bajnokok Ligájában 12 találatnál jár, angol játékos még soha nem lőtt ennyit a sorozatban.
Kemény mérkőzés volt. Tudtuk, hogy nehéz lesz a Real Madrid ellen, mert van egy különleges kapcsolatuk a Bajnokok Ligájával, és a legmagasabb szinten kell játszani ahhoz, hogy kiejtsd őket” – kezdte a 32 éves támadó.
Az első félidő egy kicsit őrült volt. A lehető legrosszabbul kezdtünk, de visszajöttünk a meccsbe, és mi tűntünk a veszélyesebb csapatnak. Ugyanakkor a játékosaik a gyors átmeneteknél igazán veszélyesek, és meg is büntettek minket. A második félidőben azt mondtuk, legyünk egy kicsit türelmesebbek. Tudtuk, hogy ahogy halad előre a mérkőzés, egyre erősebbek leszünk, és a végén sikerült kihasználnunk a helyzeteinket”
– tette hozzá Harry Kane, aki a 15 gólos Kylian Mbappé mögött a második helyen áll a Bajnokok Ligája góllövőlistáján.
