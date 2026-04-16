A Bayern München-Real Madrid mérkőzés minden idők egyik legjobb Bajnokok Ligája negyeddöntőjeként vonulhatott volna be a futballtörténelembe, azonban a találkozó után senki sem a parádés játékról beszél, hanem a szlovén Slavko Vinčić játékvezető döbbenetes ítéletéről.

A Real Madrid hatalmasat küzdött a Bayern München otthonában

A mérkőzés 86. percében a szlovén Slavko Vinčić játékvezető egy rendkívül véleményes második sárga lapot osztott ki Eduardo Camavingának. A csereként beállt francia játékos – aki nyolc perc alatt szedett be két sárgát – azért kapta a második lapját, mert egy szabálytalanságot követően nem hagyta ott a labdát a Bayern München játékosainak, hanem pár másodpercig vezetgette azt, hogy elkerülje ezzel a gyors ellentámadást.

A Real Madrid játékosai nem nyilatkoztak a kiesés után

A francia játékos kiállítása után a Bayern München a kolumbiai Luis Díaz révén szinte azonnal megszerezte a továbbjutást érő gólját, majd a lefújás előtt még a francia Michael Olise is betalált, így érthető, hogy a lefújás után őrjöngtek a madridi játékosok, akik közül Arda Gülert ki is állította a szlovén játékvezető.

A mérkőzés után a Bayern harmadik gólját szerző Luis Díaz úgy érezte, jó döntést hozott a szlovén játékvezető

Szerintem a játékvezető helyesen járt el. Nem adta oda a labdát, miközben mi gyorsan akartuk elvégezni a szabadrúgás. Egyszerűen magával vitte a labdát”

– idézi a Marca a kolumbiai támadót.

„A játékvezető figyelmetlen volt, nem tudta, hogy ez már a második sárga lapja. De tovább megyek. Nyilvánvaló, hogy Eduardo Camavinga elkerülhette volna ezt a helyzetet. Viszont a mérkőzés adott pillanatában, a szabálytalanság helyén és úgy, hogy nem jelentett egyértelmű hátrányt a Bayern számára, ez egy kezelhető első sárga lett volna. Ez egy elég nagy figyelmetlenség, nem lett volna szabad megtörténnie” – vélekedett Antonio Mateu Lahoz, a 2023-ban visszavonult spanyol játékvezető, aki pályafutása során rengeteg botrányos ítéletet hozott.

Annak idején Antonio Mateu Lahoz is imádott szerepelni

„Senki sem érti, hogy egy ilyen megmozdulásért, hogyan lehet kiállítani egy játékost. Az emberben ilyenkor az igazságtalanság és düh érzése marad. Szerintem a játékvezető azért mutatta fel a lapot, mert nem tudta, hogy már volt egy sárgája, hiszen a Bayern játékosainak kellett odamenniük és szólni neki, hogy ez már a második volt. De valójában ez még sárgát sem ért. Vagy a játékvezető nem futballozott soha, vagy ami még rosszabb, nem tudta, hogy Camavingának volt már lapja” – dühöngött a mérkőzés után Álvaro Arbeloa, a Real Madrid edzője.