A spanyol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában a Real Madrid 2-1-re kikapott a Mallorca otthonában. A Real Madrid vereségével óriási nyerhet a Barcelona, amely a forduló végére akár hét pontra elléphet legfőbb riválisától.

A Mallorca az első félidő végén szerzett vezetést Manu Morlanes révén, ezt követően a Real Madrid óriási erőfeszítések árán csak a 88. percben tudott egyenlíteni a csereként beállt Éder Militao fejesgóljával.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe reacts after failing to score during the Spanish league football match between RCD Mallorca and Real Madrid CF at Mallorca Son Moix Stadium in Palma de Mallorca on April 4, 2026. (Photo by JAIME REINA / AFP)
​Óriási bajban a Real Madrid

Álvaro Arbeloa együttese mégsem tudott ponttal távozni a Son Moix stadionból, ugyanis a 91. percben koszovói Vedat Muriqi találatával megnyerte a meccset a Mallorca.

A Mallorca több mint három év után győzte le újra a Real Madridot a bajnokságban, és a három pontnak köszönhetően elmozdult a kiesőzónából, míg Álvaro Arbeloa vezetőedző második helyen álló együttesének hátránya négy pont maradt a listavezető Barcelona mögött.

A katalán csapat így szombat este hétpontosra növelhet előnyét, ha győzni tud az Atlético Madrid otthonában. 

La Liga, 30. forduló:
Real Sociedad-Levante 2-0 (1-0)
Real Mallorca-Real Madrid 2-1 (1-0)

 

