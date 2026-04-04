A Mallorca az első félidő végén szerzett vezetést Manu Morlanes révén, ezt követően a Real Madrid óriási erőfeszítések árán csak a 88. percben tudott egyenlíteni a csereként beállt Éder Militao fejesgóljával.

A Real Madrid a bajnoki címet is bukhatja a Mallorca elleni vereséggel

​Óriási bajban a Real Madrid

Álvaro Arbeloa együttese mégsem tudott ponttal távozni a Son Moix stadionból, ugyanis a 91. percben koszovói Vedat Muriqi találatával megnyerte a meccset a Mallorca.

A Mallorca több mint három év után győzte le újra a Real Madridot a bajnokságban, és a három pontnak köszönhetően elmozdult a kiesőzónából, míg Álvaro Arbeloa vezetőedző második helyen álló együttesének hátránya négy pont maradt a listavezető Barcelona mögött.

A katalán csapat így szombat este hétpontosra növelhet előnyét, ha győzni tud az Atlético Madrid otthonában.

La Liga, 30. forduló:

Real Sociedad-Levante 2-0 (1-0)

Real Mallorca-Real Madrid 2-1 (1-0)