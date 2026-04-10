Dani Carvajal neve egyet jelent a hűséggel, a küzdelemmel és a győzni akarással a Real Madridnál. A rutinos jobbhátvéd több mint egy évtizeden át uralta a posztját, vezér volt az öltözőben, a pályán pedig olyan szintet képviselt, amely miatt évekig fel sem merült, hogy bárki kiszoríthatja a kezdőcsapatból. Most mégis úgy tűnik, méltatlan helyzetbe sodródott a madridi legenda, ahogy az okokat a Marca részletezi.
A Bernabéu közönsége nem véletlenül ünnepelte állva az Atlético Madrid elleni derbin, amikor lecserélték. A szurkolók pontosan érzik, hogy Carvajal különleges alakja a klub modern kori történetének, és azt is, hogy minden egyes fellépése közelebb vihet a búcsúhoz. Szerződése a nyáron lejár, a hosszabbítás pedig egyre kevésbé tűnik biztosnak.
Megkopott a korábbi érinthetetlensége a Real Madridnál
Carvajal helyzete azért is különösen fájdalmas, mert hosszú időn át megkérdőjelezhetetlen volt a szerepe. A Real Madrid védelmének jobb oldalán éveken át gyakorlatilag nem akadt olyan rivális, aki tartósan veszélyeztette volna.
- Korábban Lucas Vázquez is alternatívát jelentett ezen a poszton, de ő a nyáron a Bayer Leverkusenhez szerződött.
- Egy ideig Federico Valverde bevetése is megoldást jelentett a jobb oldalon.
- Trent Alexander-Arnold érkezésével teljesen átrendeződött a versenyhelyzet.
A spanyol hátvéd helyzetét tovább nehezítették a súlyos sérülései. Két térdműtét egy éven belül óriási teher bármely játékos számára, főleg valakinek, aki mindig a dinamizmusára, keménységére és agresszivitására építette a játékát. Carvajal visszatért, de a remélt folyamatos játéklehetőség helyett ismét a kispadon találta magát.
Carvajal tavaly nyáron, a klubvilágbajnokságon tért vissza a Real Madridba, de nem tudta állandósítani korábbi szerepét.
Feszültség az edzői stábbal és az öltöző körül
A csapatkapitány nehezen viseli, hogy már nem élvez feltétlen bizalmat. A Rayo Vallecano elleni mellőzés, majd az, hogy a Valencia ellen egy fiatal játékos, David Jiménez kapott lehetőséget előtte, látványosan felbosszantotta.
Carvajal dühét jól mutatta a Pintusszal folytatott heves szóváltás is, amely a lefújás után a pályán zajlott, s amelyet a 34 éves klasszis hegyes köpéssel zárt le...
A helyzetet csak tovább súlyosbította, hogy a madridi edzőközpontban úgy tartják: a fokozódó frusztráció egy edzésen is kiütközött belőle, amikor kemény belépője nyomán megsérült egy castillás védő, Valdepenas. Az ilyen történetek ritkán maradnak következmények nélkül egy topcsapat öltözőjében, különösen akkor, amikor egy klubikon amúgy is egyre bizonytalanabb helyzetben van.
Reménysugár után Carvajal újra a kispadon
Az Atlético elleni derbi átmeneti fordulatot hozott. Trent késése miatt Carvajal került be a kezdőbe, élt is a lehetőséggel, és nagyot játszott. A Bernabéu álló tapsa megmutatta, mennyire tisztelik őt a szurkolók, és azt is, hogy sokak szerint többet érdemel annál, mint amit most kap.
A probléma az, hogy ez inkább pillanatnyi fellángolásnak tűnt, mint valódi fordulatnak. A Mallorca és a Bayern ellen újra egyetlen perc sem jutott neki, vagyis a Real Madrid legendája továbbra is a partvonal széléről nézi, ahogy kicsúszik a kezéből nemcsak a klubon belüli jövője, hanem akár a válogatott és a világbajnoki szereplés álma is.
Sok madridi drukker most joggal teheti fel a kérdést: tényleg ezt érdemli Dani Carvajal?