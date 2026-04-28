Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin történelmi bejelentést tett – megjósolta a jövőt

Sport

Lothar Matthäus tippelt: szerinte ez a csapat játssza a Bajnokok Ligája-döntőt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Borzalmas csapás érte a brazilokat a foci-vb előtt. Éder Militao, a Real Madrid védője combhajlítóizom-műtét miatt lemarad a nyári labdarúgó-világbajnokságról.

A Real Madrid kedden a hivatalos honlapján közölte, hogy a 28 éves középső védő bal lábát meg kellett operálni, a felépülése pedig - a sajtó szerint - októberig tart majd.

Real Madrid's Brazilian defender #03 Eder Militao greets the fans after the end of the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between FC Bayern Munich and Real Madrid in Munich, southern Germany, on April 15, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)
A Real Madrid védője kihagyja a nyári világbajnokságot
Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP

A 38-szoros válogatott Éder Militaót múlt kedden, az Alavés ellen 2-1-re megnyert bajnoki mérkőzés első félidejében kellett lecserélni, miután megsérült a combhajlítója. 

A Real Madrid sztárjátékosa rendkívül peches

Éder Militao térdszalag-szakadás miatt a 2024/25-ös idény második felét teljes egészében kihagyta, a pályára augusztusban tért vissza, de azóta sem kerülték el a sérülések. Az idei szezonban csak 21 meccsen tudott pályára lépni a 38-szoros brazil válogatott játékos. 

A labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, a torna június 11-én kezdődik. A brazilok a skótokkal, a haiti, valamint a marokkói válogatottal vannak azonos csoportban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!