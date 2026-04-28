A Real Madrid kedden a hivatalos honlapján közölte, hogy a 28 éves középső védő bal lábát meg kellett operálni, a felépülése pedig - a sajtó szerint - októberig tart majd.

A Real Madrid védője kihagyja a nyári világbajnokságot

Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP

A 38-szoros válogatott Éder Militaót múlt kedden, az Alavés ellen 2-1-re megnyert bajnoki mérkőzés első félidejében kellett lecserélni, miután megsérült a combhajlítója.

A Real Madrid sztárjátékosa rendkívül peches

Éder Militao térdszalag-szakadás miatt a 2024/25-ös idény második felét teljes egészében kihagyta, a pályára augusztusban tért vissza, de azóta sem kerülték el a sérülések. Az idei szezonban csak 21 meccsen tudott pályára lépni a 38-szoros brazil válogatott játékos.

A labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, a torna június 11-én kezdődik. A brazilok a skótokkal, a haiti, valamint a marokkói válogatottal vannak azonos csoportban.