Álvaro Arbeloa Xabi Alonso menesztése után vette át a Real Madrid irányítását, azonban minden jel arra mutat, hogy a 43 éves szakember sem marad sokáig a Királyiak edzője. Külföldi sajtóhírek szerint Florentino Pérez klubelnök a saját kezébe szeretné venni a csapata jövőjét, az edzőkérdésről pedig saját maga szeretne dönteni még akkor is, ha ezzel nem mindenki ért egyet.

Parázs hangulatban telt José Mourinho és a Real Madrid korábbi találkája

José Mourinhót választja a Real Madrid?

A The Athletic klubon belüli információkra hivatkozva írta meg, hogy Florentino Pérez, a Real Madrid klubelnöke José Mourinhót szeretné szerződtetni a vezetőedzői posztra, mivel várhatóan Álvaro Arbeloának az idény végén megköszönik az eddigi munkáját. Pérez állítólag újjá szeretné építeni a romos madridi projektet, ennek alappillére pedig a 63 éves szakember lenne.

Mourinho szerződésében kivásárlási záradék szerepel, de ezt gond nélkül kifizetnék a madridiak.

Hozzáteszik, hogy a klubon belül sokan nem értenek egyet a portugál tréner visszahozásával, és ez könnyen belső feszültséghez vezethet.

🚨 Jose Mourinho preferred candidate of Florentino Perez to become next Real Madrid head coach. Support not universal inside #RMFC but president driving process so 63yo strong contender. ~€3m break clause in Benfica deal. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC https://t.co/7FqeSOBh68 — David Ornstein (@David_Ornstein) April 28, 2026

Mourinho 2010 és 2013 között 178 tétmérkőzésen ült a Real Madrid kispadján, regnálása alatt három trófeát is begyűjtöttek a Királyiak. Távozása után számos csapatnál megfordult (Chelsea, Manchester United, Tottenham, AS Roma és Fenerbahce), jelenleg pedig a Benfica foglalkoztatja, amellyel 2027 nyaráig kötött megállapodást.

A „Special One” a Bajnokok Ligája mostani kiírásában éppen egy Real Madrid elleni győzelemmel jutott tovább a ligafázisból, de aztán a kieséses szakaszban éppen a madridiakkal sorsolták össze őket, ennek pedig kiesés lett a vége.