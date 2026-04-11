Endrick játékjogát 2024 nyarán, 47 millió euróért szerezte meg a Real Madrid, amely mezét eddig 40 alkalommal viselhette a 19 éves csodatini. Carlo Ancelotti irányítása alatt még játszott, azonban Xabi Alonso nem szavazott neki elég bizalmat, így a téli átigazolási időszak során Franciaországba szerződött, ahol jelenleg a Lyont erősíti kölcsönben. Új állomáshelyén 15 tétmérkőzés alatt hat alkalommal volt eredményes és mellette öt gólpasszt osztott ki, ez a teljesítmény pedig könnyen lehet, hogy elég lesz a 2026-os világbajnoki részvételre.

A Real Madrid kölcsönadott tehetsége gólpasszt adott a válogatottban

Örömhírt kaptak a Real Madrid szurkolói is

Endrick és négy évvel idősebb felesége, Gabriely Miranda pénteken jelentették be, hogy első gyermeküket várják. Az Instagram-poszt jelenleg több mint másfél millió like-nál jár, és megannyi kedves üzenetnél, amelyet a sztárpáros kapott.

Most már öten vagyunk − olvasható a közös bejegyzésben, a hozzácsatolt fotókon pedig tisztán látható Endrickék két kutyája is.

Endrick és Miranda 2024 szeptemberében házasodtak össze, de már korábban is bekerültek a hírekbe, amikor kiderült, hogy aláírtak egy nem hivatalos szerződést, amely lényegében arról szól, hogyan kell viselkedniük a kapcsolatukban. A brazil sztárfocistát többek között eltiltották a GTA videójátéktól, az alkoholtól, és minden olyan dologtól, ami függőséghez vezethet. Emellett a párnak mindennap ki kell mondania egymásnak a „szeretlek” szót, továbbá tilos emelt hangon beszélniük egymással, főleg nem nyilvánosan.