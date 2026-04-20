Rendkívüli

Vérfürdő Kijevben: megdöbbentő részletek derültek ki, lemondás is történt

Hihetetlen!

Megtankolta az egymilliárdos Bugattit, ami ezután jött, azt nézni is fáj – videó

A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában a Lyon 2-1-es győzelmet aratott a BL-elődöntős Paris Saint-Germain ellen. A meglepetésből a Real Madrid kölcsönjátékosa, a szezon végén a csapathoz visszatérő Endrick góllal és assziszttal vette ki a részét, majd egy különös tánccal ünnepelt az ellenfél szurkolói előtt.

A labdarúgó Bajnokok Ligája-elődöntős Paris Saint-Germain kisebb meglepetésre pont nélkül maradt a francia élvonal 30. fordulójában, így a Lens hátránya már csak egyetlen egység a kevesebbet játszó PSG-vel szemben. A mérkőzés hőse Endrick volt, aki a Real Madrid kölcsönjátékosaként kiemelkedő teljesítményt nyújt átmeneti csapatában, így jó eséllyel bekerülhet Carlo Ancelotti világbajnoki keretébe.

A Real Madrid a télen adta kölcsön Endricket
A Real Madrid a télen adta kölcsön Endricket
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A Real Madrid is elégedett lehet Endrick kölcsönjátékával

A 19 éves brazil támadó a kevés játéklehetőség miatt távozott a madridiaktól, akik a Lyon személyében találtak partnert a kölcsönjátékra. Endrick 17 tétmérkőzésen eddig hét-hét találatot és gólpasszt jegyzett, ráadásul korábban a hónap legjobb játékosának is megválasztották. Ennek láttán Carlo Ancelotti is meghívta a brazil válogatott keretébe, a horvátok elleni felkészülési találkozón pedig gólpasszal vette ki a részét.

Endrick ezekkel a feltételekkel lépett pályára a Paris Saint-Germain otthonában, és ott sem okozott csalódást a lyoni szurkolóknak.

A brazil már a rangadó hatodik percében megszerezte a vezetést, majd nem sokkal később egy gólpasszt is kiosztott Afonso Moreirának, visszaadva ezzel a kölcsönt. Még az első félidőben a PSG kihagyott egy tizenegyest, és a szépítés is csak a hosszabbítás során jött össze, így a BL-ben címvédőként elődöntős csapatnak már az üldöző Lensre is figyelnie kell majd hat mérkőzéssel a francia bajnokság vége előtt.

Később az internet felrobbant Endrick gólörömének láttán, a felkerült felvételen tisztán kivehető, ahogy a 19 éves sztár a nemi szervét fogdosva ünnepel éppen a Paris Saint-Germain szurkolói előtt. Az X-poszt alatti kommentelők Vinícius Júnior példáját felhozva sárga lapot követeltek, ám erre nem került sor.

  • Kapcsolódó tartalom

 

