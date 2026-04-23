Álvaro Arbeloának két sztárjátékosát is nélkülöznie kell a mostani idény végéig. A Real Madrid hivatalos oldalán jelentette be, hogy Arda Güler és Éder Militao is megsérült, spanyol sajtóhírek szerint pedig ez azt jelenti, hogy egyikük sem lép már pályára a 2025-2026-os szezonban.

Egy nappal a Betis elleni bajnoki előtt jelentette be a Real Madrid, hogy Arda Güler és Éder Militao is megsérült, a spanyol sajtó pedig biztosra veszi, hogy a mostani idényben többet már nem lépnek a pályára. A madridiak nemrégiben estek ki a Bajnokok Ligájából, a Barcelonával szemben pedig kilencpontos lemaradást szedtek össze a La Ligában hat fordulóval a vége előtt.

Arda Güler (képen jobbra) sérülését is bejelentette a Real Madrid
Fotó: THOMAS COEX / AFP

Güler és Militao is kiesett a Real Madrid keretéből

A madridiak hivatalos tájékoztatása szerint Arda Güler izomsérülést szenvedett a jobb combjában, míg Éder Militao ugyanezt szedte össze, csak a bal lábában. A két játékos felépülési idejéről bővebb tájékoztatást nem adtak, ám a Marca úgy véli, hogy egyikük sem lép már pályára a 2025-2026-os idényben, mivel vészesen közeledik a 2026-os foci-vb.

A nagyobb aggodalom Militao körül alakult ki, akinek ez már a harmadik izomsérülése a szezonban, így kérdésessé vált a világbajnokságon való részvétele is.

Güler esetében már pozitívabb hírekről lehet olvasni, a török futballista minden bizonnyal Vincenzo Montella rendelkezésére állhat majd a tengerentúlon.

A szezon hajrájára fordulva ez borzasztó hír lehet a Real Madridnak, amely a spanyol bajnokság soron következő fordulójában a Betis ellen lép pályára, május 10-én pedig jön a Barcelona otthonában az El Clásico.

