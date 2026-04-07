J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

Visszatért klubjához, az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő Minnesota Unitedhez James Rodríguez. A nyári világbajnokságra készülő egykori Real Madrid-sztár súlyos kiszáradás miatt kórházi kezelésre szorult.

A kolumbiai csapat március 29-én 3-1-re kikapott Franciaországtól az Egyesült Államokban, a Maryland állambeli Landoverben rendezett felkészülési mérkőzésen. A Real Madrid és a Bayern München korábbi játékosa, James Rodríguez kezdőként 63 percet töltött a pályán, de fáradtnak és enerváltnak tűnt. A találkozó után két nappal aztán kórházba kellett szállítani, és súlyos kiszáradás miatt 72 óráig orvosi megfigyelés alatt állt.

A Real Madrid korábbi sztárja, James Rodríguez kórházi kezelésre szorult
A Real Madrid korábbi sztárja, James Rodríguez kórházi kezelésre szorult
Fotó: LUIS ACOSTA / AFP

Jó hírek érkeztek a Real Madrid korábbi sztárjáról?

A 34 éves középpályás hétfőn térhetett vissza klubjához, amely közölte: a játékos az orvosi stáb felügyelete mellett kezdi meg az – egyelőre könnyített – munkát – számolt be róla az MTI.

A 2014-es világbajnokság gólkirálya fizikális problémák miatt idén mindössze 39 percet játszott a Minnesota Unitedben,

amelyhez februárban igazolt, ezért továbbra is bizonytalan a részvétele a nyári vb-n. Kolumbia június 17-én Üzbegisztán ellen játssza első csoportmérkőzését, majd a Kongói DK-val és Portugáliával találkozik.

 

