Raúl Asencio a 2025-2026-os idény során eddig 31 tétmérkőzésen húzhatta magára a Real Madrid mezét, viszont a közelmúltban több sérülés is hátráltatta, és állítólag az új edzővel, Álvaro Arbeloával sem ápol felhőtlen viszonyt.

Raúl Asencio már több gólt is szerzett a Real Madrid mezében

Kórházba szállították a Real Madrid sztárját

Raúl Asencio a Bayern München elleni elvesztett BL-negyeddöntőben sem állhatott Arbeloa rendelkezésére, a külföldi sajtó szerint betegség miatt, azonban a cope.es kiderítette, mi okozta a játékos hiányzását. A spanyol védő állítólag összeszedett egy vírust, amitől két hét alatt hat kilót fogyott, és jelenleg is kórházban tartózkodik, hogy kiderítsék a pontos problémát.

Asencio ezért nem lehetett ott a csapattal a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, amely végül 6-4-es összesítéssel a Real Madrid kiesését hozta.

🏥 Asencio está en el hospital haciéndose pruebas para ver si dan con la tecla del virus que le ha provocado la gastroenteritis



😨 Ha perdido 6 kilos en 2 semanas



📆 No estará contra el Alavés el próximo martes



Az említett forrásnál úgy tudják, hogy Asencio nem lehet ott a madridiak soron következő tétmérkőzésén, és a pozitív jóslatok szerint talán a Real Betis elleni bajnokin ülhet le ismét a kispadra. Arbeloa csapatára hét bajnoki vár még a spanyol La Liga 2025-2026-os idényében, ebbe a menetrendbe egy El Clásico is beletartozik, de fontos kiemelni, hogy a BL-től szintén búcsúzó katalánok kilencpontos előnyt dédelgetnek a riválissal szemben.