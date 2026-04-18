Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két hét alatt hat kilót fogyott Raúl Asencio. A Real Madrid 23 éves középhátvédje betegség miatt hagyta ki a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést, a spanyol sajtó pedig úgy véli, hogy csapata következő bajnokiján sem állhat majd rendelkezésre.

Raúl Asencio a 2025-2026-os idény során eddig 31 tétmérkőzésen húzhatta magára a Real Madrid mezét, viszont a közelmúltban több sérülés is hátráltatta, és állítólag az új edzővel, Álvaro Arbeloával sem ápol felhőtlen viszonyt.

Raúl Asencio már több gólt is szerzett a Real Madrid mezében
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Kórházba szállították a Real Madrid sztárját

Raúl Asencio a Bayern München elleni elvesztett BL-negyeddöntőben sem állhatott Arbeloa rendelkezésére, a külföldi sajtó szerint betegség miatt, azonban a cope.es kiderítette, mi okozta a játékos hiányzását. A spanyol védő állítólag összeszedett egy vírust, amitől két hét alatt hat kilót fogyott, és jelenleg is kórházban tartózkodik, hogy kiderítsék a pontos problémát.

Asencio ezért nem lehetett ott a csapattal a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, amely végül 6-4-es összesítéssel a Real Madrid kiesését hozta.

Az említett forrásnál úgy tudják, hogy Asencio nem lehet ott a madridiak soron következő tétmérkőzésén, és a pozitív jóslatok szerint talán a Real Betis elleni bajnokin ülhet le ismét a kispadra. Arbeloa csapatára hét bajnoki vár még a spanyol La Liga 2025-2026-os idényében, ebbe a menetrendbe egy El Clásico is beletartozik, de fontos kiemelni, hogy a BL-től szintén búcsúzó katalánok kilencpontos előnyt dédelgetnek a riválissal szemben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!