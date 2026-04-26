Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Nem fogja elhinni ki a Trump elleni merényletkísérlet elkövetője – mutatjuk!

Fontos!

Jelentős változások jönnek a nyugdíjban az év közepétől – erről jobb, ha tud!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb fronton nyílt háború a spanyol futballban. Sajtóhírek szerint a Real Madrid beperelte a spanyol elsőosztályú labdarúgó-bajnokságot, miután nem ért egyet a La Liga új, diszkrimináció, zaklatás és erőszak elleni protokolljával. A döntés sokakat meglepett, mivel szabályozást a spanyol hatóságok és a klubok többsége is támogatja.

A spanyol rekordbajnok Real Madrid pénteken a hosszabbításban bukta el a győzelmet a Real Betis vendégeként, így gyakorlatilag minden esélye elszállt a bajnoki címre, ugyanis a címvédő és listavezető Barcelona előnye már 11 pontra nőtt öt fordulóval a bajnokság vége előtt. A királyi gárda azonban tett róla, hogy ismét beszédtémát szolgáltasson.

Real Madrid's president Florentino Perez (R) shakes hands with former soccer player Roberto Carlos prior to the UEFA Youth League final football match between Club Brugge and Real Madrid at Stade de la Tuiliere in Lausanne, on April 20, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
A Real Madrid legendája, Roberto Carlos és  Florentino Pérez, a madridiak elnöke
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Perre ment a Real Madrid 

A Real Madrid ugyanis bírósági keresetet nyújtott be a La Liga ellen, mert nem akarja elfogadni az egységes irányelvet, amely a stadionokban előforduló rasszista, homofób vagy erőszakos megnyilvánulások visszaszorítását célozza – számolt be róla a Marca. Az intézkedést a spanyol labdarúgó-szövetség és a belügyminisztérium mellett több klub is támogatja.

A protokoll célja, hogy egységes eljárást biztosítson minden klub számára a diszkrimináció, zaklatás vagy erőszakos incidensek kezelésére a stadionokban. A LA Liga első sorban ezzel a rasszizmus, a szexizmus és a homofób megnyilvánulások ellen lépne fel. 

A 15-szörös BEK/BL-győztes madridi csapatnál azonban másképp látja a helyzetet. Florentino Pérez és a vezetőség úgy véli, a klubnak már most is megvannak a saját szabályai az incidensek kezelésére, ezért nem akarják, hogy a liga kötelező jelleggel rájuk erőltesse az egységes rendszert. A Realnál azt szeretnék, ha minden csapat a saját belátása szerint cselekedne az ilyen helyzetekben és a saját maga által hozott szabályok szerint hozna döntéseket.

A diszkriminációellenes perben azonban a bíróság máris döntött egy fontos kérdésben: a madridiak azon kérését, hogy a bíróság a másik fél meghallgatása nélkül (ex parte) hozzon döntést az ügyben, elutasította. A jogi csata azonban vélhetően ezzel még korántsem ért véget.

A háttérben sokak szerint a La Liga és a madridi klub vezetése közötti régóta húzódó konfliktus áll, vagyis könnyen lehet, hogy a per csak az újabb fejezete Florentino Pérez és Javier Tebas ligaelnök régóta tartó konfliktusának, amely az elmúlt években egyfajta nyílt hatalmi harccá fajult.

A Real Madrid jelenleg második helyen áll a spanyol labdarúgó-bajnokságban. Álvaro Areloa csapata legközelebb az Espanyol otthonába látogat, majd május 10-én a listavezető – adigra már lehet bajnok – Barcelona vendégeként lép pályára. 

  • Kapcsolódó cikkek:
A Liverpool legnagyobb sztárját a Real Madridhoz csábítják
Romokban a Real Madrid, katasztrofális idényt zár a csapat
Óriási csapás Brazíliának: lemaradhat a foci-vb-ről a Real Madrid sztárja
„Nem értenek hozzá” − a Real Madrid edzője kiborult a kínos döntetlen után
Mbappé megsérült a 100. meccsén, a Real Madrid bajnokot csinál a Barcelonából
Vinícius Júnior az eddigi legvilágosabb jelét mutatta a távozásnak
A Vinícius Júniornak beszóló homofób focista komoly eltiltást kapott

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!