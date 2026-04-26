A spanyol rekordbajnok Real Madrid pénteken a hosszabbításban bukta el a győzelmet a Real Betis vendégeként, így gyakorlatilag minden esélye elszállt a bajnoki címre, ugyanis a címvédő és listavezető Barcelona előnye már 11 pontra nőtt öt fordulóval a bajnokság vége előtt. A királyi gárda azonban tett róla, hogy ismét beszédtémát szolgáltasson.

A Real Madrid legendája, Roberto Carlos és Florentino Pérez, a madridiak elnöke

Perre ment a Real Madrid

A Real Madrid ugyanis bírósági keresetet nyújtott be a La Liga ellen, mert nem akarja elfogadni az egységes irányelvet, amely a stadionokban előforduló rasszista, homofób vagy erőszakos megnyilvánulások visszaszorítását célozza – számolt be róla a Marca. Az intézkedést a spanyol labdarúgó-szövetség és a belügyminisztérium mellett több klub is támogatja.

A protokoll célja, hogy egységes eljárást biztosítson minden klub számára a diszkrimináció, zaklatás vagy erőszakos incidensek kezelésére a stadionokban. A LA Liga első sorban ezzel a rasszizmus, a szexizmus és a homofób megnyilvánulások ellen lépne fel.

A 15-szörös BEK/BL-győztes madridi csapatnál azonban másképp látja a helyzetet. Florentino Pérez és a vezetőség úgy véli, a klubnak már most is megvannak a saját szabályai az incidensek kezelésére, ezért nem akarják, hogy a liga kötelező jelleggel rájuk erőltesse az egységes rendszert. A Realnál azt szeretnék, ha minden csapat a saját belátása szerint cselekedne az ilyen helyzetekben és a saját maga által hozott szabályok szerint hozna döntéseket.

A diszkriminációellenes perben azonban a bíróság máris döntött egy fontos kérdésben: a madridiak azon kérését, hogy a bíróság a másik fél meghallgatása nélkül (ex parte) hozzon döntést az ügyben, elutasította. A jogi csata azonban vélhetően ezzel még korántsem ért véget.

A háttérben sokak szerint a La Liga és a madridi klub vezetése közötti régóta húzódó konfliktus áll, vagyis könnyen lehet, hogy a per csak az újabb fejezete Florentino Pérez és Javier Tebas ligaelnök régóta tartó konfliktusának, amely az elmúlt években egyfajta nyílt hatalmi harccá fajult.

A Real Madrid jelenleg második helyen áll a spanyol labdarúgó-bajnokságban. Álvaro Areloa csapata legközelebb az Espanyol otthonába látogat, majd május 10-én a listavezető – adigra már lehet bajnok – Barcelona vendégeként lép pályára.