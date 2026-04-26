Tekerjük vissza az idő kerekét a kezdetekhez, Xabi Alonso 2025 júniusában érkezett a Santiago Bernabéuba, olyan elvárásokkal a nyakában, amelyek szinte méltánytalanok voltak bármely edző számára a Real Madrid csapatánál. Két szezon után a Bayer Leverkusennél – amelynek során veretlenül nyerte meg a Bundesligát – a világ egyik legkeresettebb edzőjévé vált. A Real Madrid hároméves szerződéssel hozta Carlo Ancelotti utódjaként, és az első jelek ígéretesek voltak. Mondjuk a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a távozó Ancelotti örökségébe lépni maga volt a kihívás, csupa nagy betűvel, még ilyen rezümé mellett is, hiszen az olasz szakember regnálása alatt a Real 15 nagy trófeát nyert, Bajnokok Ligáját, bajnokságot, klubvilágbajnokságot, szóval lett volna mihez felnőni Alonsónak.
A Real Madrid idén még nyerhet valamit?
Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy erősen kezdett az új mester, mert a Madrid az első 11 La Liga-meccséből 10-et megnyert, és ami talán még fontosabb a Realnak, hogy októberben 2-1-re legyőzték a Barcelonát hazai pályán, Kylian Mbappé és Jude Bellingham góljaival. Ekkor még úgy tűnt, ez egy nagy diadalmenet lehet, de aztán a dolgok kezdtek elromlani. Vereség a Celta Vigo ellen, 4-0-s megalázó vereség a Paris Saint-Germain ellen a klubvilágbajnokság elődöntőjében, vereségek a Liverpool és a Manchester City ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Valamint egyre több jelentés érkezett arról, hogy Alonso és bizonyos játékosok, leginkább Vinícius Júnior között rendkívül elromlott a viszony. A brazil nyilvánosan is elégedetlen volt a cserékkel, majd azt is közölte, hogy nem kíván szerződést hosszabbítani Madridban.
Aztán jött az a bizonyos videó. A január 11-i, Dzsiddában rendezett Spanyol Szuperkupa-döntőben elszenvedett vereség után a közösségi médiában terjedt el egy felvétel, amelyen látható, hogy Mbappé látszólag figyelmen kívül hagyja Alonsót, miközben a menedzser megpróbálja összehívni a játékosait a barcelonaiakkal való kézfogáshoz a mérkőzést követően. Vitatható, hogy a videó valóban azt rögzítette-e, aminek látszott, az azonban már a legkevésbé sem vitatható, hogy milyen hatással volt ez Alonso tekintélyére az öltözőben. Másnap, 2026. január 12-én a Real Madrid bejelentette, hogy Xabi Alonso mindössze hét hónapos munkaviszony után közös megegyezéssel távozott.
A gyorsan eltávolított szakember helyére egy másik korábbi madridi focista, Álvaro Arbeloa érkezett. A szurkolók által imádott, egykori Real Madrid-jobbhátvéd két Bajnokok Ligája-győzelmet is magáénak tudhat, és tagja volt annak a spanyol válogatottnak, amely három egymást követő nagy nemzetközi tornát nyert meg. Ennek ellenére az edzői pályafutása egészen másképp alakult. Arbeloa 2025 júniusa óta irányította a Real Madrid B-csapatát, a Castillát, ezt a posztot hat hónapig töltötte be. Előtte öt és fél évet töltött a Real Madrid utánpótlás akadémiáján, soha nem lépett ki a klub Valdebebas-i edzőkomplexumából, és soha nem dolgozott más profi klubnál, csak abban, amelyikben játékosként is pályára lépett.
A kinevezést a legtöbb elemző azonnal ideiglenesnek minősítette, egy stabilizáló intézkedésnek, amíg Florentino Pérez vezetése meg nem találja a következő, remélhetőleg hosszú távra kinevezhető és meg is maradó edzőt. Enzo Maresca, Zinédine Zidane, Jürgen Klopp és Andoni Iraola neve is felvetődött a különböző jelentésekben, mint hosszú távú jelöltek. Arbeloa az interjúkban ügyelt arra, hogy ne ilyen kifejezésekkel jellemezze saját szerepét: ő a menedzser, ő irányítja a csapatot. Az első mérkőzése két nappal később volt: a Copa del Rey nyolcaddöntőjének idegenbeli összecsapása az Albacete, azaz egy másodosztályú klub ellen. A Real Madrid szégyenszemre 3-2-re veszített, Jefté Betancor a hosszabbítás negyedik percében szerezte a győztes gólt. A csapat így kiesett, Arbeloa debütálása megalázó vereséggel ért véget.
Azóta az Arbeloa irányítása alatt elért eredmények annyira vegyesek voltak, hogy előző hét közepére már csak a Bajnokok Ligája továbbjutás maradt a Bayern München ellen, míg a La Liga bajnoki címért folyó versenyből lényegében már kiszálltak. A januári, AS Monaco ellen elért 6–1-es Bajnokok Ligája-győzelem megmutatta, mire képes a csapat, ha jól működik. A Gironában elért, majd a Betis elleni szintén 1–1-es döntetlen – amelynek következtében a Madrid öt mérkőzéssel a vége előtt 11 ponttal lemaradt a Barcelonától – rávilágított a továbbra is fennálló strukturális problémákra. Ahogy a Sports Illustrated megjegyezte az eredmény után, a Barcelona és a Real Madrid közötti különbség nem csupán a pontokban rejlik. A La Liga 33. fordulója után a Barcelona 87 gólt szerzett, míg a Real Madrid csak 68-at. A jobb középpálya, a jobb edző, a jobb kispad – mindez ugyanabba az irányba mutat. Ráadásul a La Ligában lesz még Barcelona-Real Madrid mérkőzés is a 35. fordulóban, ami vagy egy utolsó szalmaszál lehet a csodában bízó madridiaknak, vagy az utolsó koporsószög ebbe a kudarcokkal teli szezonba.
A 2025–26-os idény elején három trófea volt még elérhető a Real Madrid számára, aztán:
- A Szuperkupa döntőjét 3–2-re elvesztették a Barcelona ellen.
- A Copa del Rey nyolcaddöntőjét 3–2-re elvesztették egy másodosztályú klub ellen Arbeloa debütálásakor.
- A Bajnokok Ligája pedig a müncheni mecsig tartott, az idei év talán legjobb mérkőzésén a bajorok otthon is győzni tudtak, így 6-4-es összesítéssel elbúcsúztatták a Real Madridot a negyeddöntőben.
A La Ligában 11 pont a hátrány, öt mérkőzés van hátra. Nem vállalunk nagyot azzal, ha azt mondjuk, a madridiak ebben a szezonban trófea nélkül maradnak. Márpedig a Real Madrid a 2020–21-es szezon óta nem zárt trófea nélkül. Abban az évben a Bajnokok Ligájában a Chelsea ellen buktak el az elődöntőben, a La Ligában pedig a második helyen végeztek. Az azóta eltelt öt szezon mindegyikben legalább egy jelentős trófeát szereztek, beleértve a 2021–22-es és a 2023–24-es Bajnokok Ligáját is.
Mindezek után egyáltalán nem csoda, hogy már arról hallani, Arbeloa a nyáron távozik, miközben a pályán és azon kívül is átalakulások várhatók. Camavinga azok közé a játékosok közé tartozik, akiket erősen összekapcsolnak egy nyári átigazolással. A szezon legnagyobb mérkőzésén kapott piros lapja – csapattársai tiltakozása ellenére, akik igazságtalannak tartották a döntést – nem segítette elő a maradását. Mellette úgy tűnik, Carvajal is azok közé tartozik, akik utoljára játszottak európai mérkőzést a Los Blancos színeiben. A 34 éves, hatszoros Bajnokok Ligája-győztes játékos szerződése a szezon végén lejár, és kevés esély van a meghosszabbítására.
Egy dolog azonban már most biztosnak tűnik, a Real Madrid vezetősége a tavasz végén a kezébe veszi a dolgokat, érkezik majd új vezetőedző és jó eséllyel a kereten is alakítanak majd. Amíg a világ késő tavasztól kezdve már a labdarúgó-vb-vel lesz elfoglalva, Madridban elkezdődnek a változások. Szükségük is lesz rá.