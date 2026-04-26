Tekerjük vissza az idő kerekét a kezdetekhez, Xabi Alonso 2025 júniusában érkezett a Santiago Bernabéuba, olyan elvárásokkal a nyakában, amelyek szinte méltánytalanok voltak bármely edző számára a Real Madrid csapatánál. Két szezon után a Bayer Leverkusennél – amelynek során veretlenül nyerte meg a Bundesligát – a világ egyik legkeresettebb edzőjévé vált. A Real Madrid hároméves szerződéssel hozta Carlo Ancelotti utódjaként, és az első jelek ígéretesek voltak. Mondjuk a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a távozó Ancelotti örökségébe lépni maga volt a kihívás, csupa nagy betűvel, még ilyen rezümé mellett is, hiszen az olasz szakember regnálása alatt a Real 15 nagy trófeát nyert, Bajnokok Ligáját, bajnokságot, klubvilágbajnokságot, szóval lett volna mihez felnőni Alonsónak.

Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy erősen kezdett az új mester, mert a Madrid az első 11 La Liga-meccséből 10-et megnyert, és ami talán még fontosabb a Realnak, hogy októberben 2-1-re legyőzték a Barcelonát hazai pályán, Kylian Mbappé és Jude Bellingham góljaival. Ekkor még úgy tűnt, ez egy nagy diadalmenet lehet, de aztán a dolgok kezdtek elromlani. Vereség a Celta Vigo ellen, 4-0-s megalázó vereség a Paris Saint-Germain ellen a klubvilágbajnokság elődöntőjében, vereségek a Liverpool és a Manchester City ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Valamint egyre több jelentés érkezett arról, hogy Alonso és bizonyos játékosok, leginkább Vinícius Júnior között rendkívül elromlott a viszony. A brazil nyilvánosan is elégedetlen volt a cserékkel, majd azt is közölte, hogy nem kíván szerződést hosszabbítani Madridban.

Aztán jött az a bizonyos videó. A január 11-i, Dzsiddában rendezett Spanyol Szuperkupa-döntőben elszenvedett vereség után a közösségi médiában terjedt el egy felvétel, amelyen látható, hogy Mbappé látszólag figyelmen kívül hagyja Alonsót, miközben a menedzser megpróbálja összehívni a játékosait a barcelonaiakkal való kézfogáshoz a mérkőzést követően. Vitatható, hogy a videó valóban azt rögzítette-e, aminek látszott, az azonban már a legkevésbé sem vitatható, hogy milyen hatással volt ez Alonso tekintélyére az öltözőben. Másnap, 2026. január 12-én a Real Madrid bejelentette, hogy Xabi Alonso mindössze hét hónapos munkaviszony után közös megegyezéssel távozott.