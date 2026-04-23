Itt az időpont! Ekkor lehet EU-tag Ukrajna – ez durva

Egészségesnek hitték, pedig a bőrrák előidézője lehet ez a népszerű étel

Továbbra is zajlik az élet Madridban. Álvaro Arbeloa, a Real Madrid vezetőedzője kiakadt csapata sajtótájékoztatóján, amikor szembesítették vele, hogy Kylian Mbappé lájkolt egy posztot, ami arról szól, hogy José Mourinho lehet a Király Gárda új edzője.

Nem túlzás azt állítani, hogy a Real Madridnak borzalmas szezonja van.  Álvaro Arbeloa irányításával a Király Gárda elbukta a spanyol Szuperkupát, kiesett a Király-kupából egy másodosztályú csapat ellen, a Bajnokok Ligájából is búcsúzni kényszerült, a bajnokságban pedig hat meccsel a vége előtt kilenc pont a hátránya a címvédő és listavezető Barcelonával szemben. 

Vinicius Jr of Real Madrid celebrates a goal during the La Liga 2025/26 match between Real Madrid and Alaves at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on April 21. (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto) (Photo by Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP)
A Real Madrid idei szezonja hatalmas bukás
Fotó: Guillermo Martinez/NurPhoto via AFP

A Real Madrid az idei szezont is trófea nélkül fogja zárni – akárcsak az előzőt –, így nyáron biztosan új edző érkezik majd a csapathoz. 

A Real Madrid edzője Mourinhót és Julia Robertset is szóba hozta

Az utóbbi hetekben boldog-boldogtalant összehoztak már a Real Madriddal. A német Bild nemrég arról írt, hogy a Stuttgart edzője, Sebastian Hoeness is esélyes a kispadra, a legtöbbször viszont José Mourinho neve kerül elő. A portugál szakember 2010 és 2013 között már volt a Real Madrid edzője, ő tette le az alapjait annak a csapatnak, amellyel Carlo Ancelotti egy, Zinédine Zidane pedig három BL-trófeát tudott nyerni. 

Nem veszek részt szappanoperákban. Sok jó sorozat van, de mindegyik túl hosszú. Aztán kihagysz egy-két részt, és elveszíted a fonalat. Ne számítsatok rám, nem nézek szappanoperákat” 

mondta Mourinho még januárban, amikor az esetleges madridi visszatéréséről kérdezték. 

Mourinho visszatéréséről azóta is cikkeznek, és akadnak olyanok, akik örülnének a portugál sztáredző kinevezésének. A jelek szerint köztük van a Real Madrid világbajnok sztárja, a francia Kylian Mbappé is, aki lájkolt egy posztot, amely Mourinho esetleges visszatéréséről szólt. 

15 April 2026, Bavaria, Munich: Soccer, Men: Champions League, Bayern Munich - Real Madrid, knockout round, quarter-finals, second legs, Allianz Arena, Coach Alvaro Arbeloa (Real Madrid) talks to Kylian Mbappe (Real Madrid). Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Real Madrid edzője kiakadt Kylian Mbappé lájkja miatt
Fotó: Sven Hoppe/dpa Picture-Alliance via AFP

Ezzel szembesítették a Real Madrid edzőjét csapata sajtótájékoztatóján a Betis elleni meccs előtt. 

Nem érdekelnek a lájkok. Felőlem lájkolhatja Mourinhót, Julia Robertset vagy akárkit” 

mondta a spanyol szakember, aki ezúttal is hangsúlyozta, hogy nem foglalkozik a jövőjével, csakis azzal, hogy a Real Madrid minél több mérkőzést nyerjen. 

  • kapcsolódó cikkek:
Erre várt mindenki: kiderült, mennyire súlyos Lamine Yamal sérülése
Vinícius Júniort kifütyülték, majd megtapsolták a Real Madrid szurkolói
Erre ki számított? A Bayern-legenda fia is jelölt a Real Madrid kispadjára
A Real Madrid két sztárjátékosának szezonja is véget ért
