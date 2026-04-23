Nem túlzás azt állítani, hogy a Real Madridnak borzalmas szezonja van. Álvaro Arbeloa irányításával a Király Gárda elbukta a spanyol Szuperkupát, kiesett a Király-kupából egy másodosztályú csapat ellen, a Bajnokok Ligájából is búcsúzni kényszerült, a bajnokságban pedig hat meccsel a vége előtt kilenc pont a hátránya a címvédő és listavezető Barcelonával szemben.

A Real Madrid idei szezonja hatalmas bukás

Fotó: Guillermo Martinez/NurPhoto via AFP

A Real Madrid az idei szezont is trófea nélkül fogja zárni – akárcsak az előzőt –, így nyáron biztosan új edző érkezik majd a csapathoz.

A Real Madrid edzője Mourinhót és Julia Robertset is szóba hozta

Az utóbbi hetekben boldog-boldogtalant összehoztak már a Real Madriddal. A német Bild nemrég arról írt, hogy a Stuttgart edzője, Sebastian Hoeness is esélyes a kispadra, a legtöbbször viszont José Mourinho neve kerül elő. A portugál szakember 2010 és 2013 között már volt a Real Madrid edzője, ő tette le az alapjait annak a csapatnak, amellyel Carlo Ancelotti egy, Zinédine Zidane pedig három BL-trófeát tudott nyerni.

Nem veszek részt szappanoperákban. Sok jó sorozat van, de mindegyik túl hosszú. Aztán kihagysz egy-két részt, és elveszíted a fonalat. Ne számítsatok rám, nem nézek szappanoperákat”

– mondta Mourinho még januárban, amikor az esetleges madridi visszatéréséről kérdezték.

Mourinho visszatéréséről azóta is cikkeznek, és akadnak olyanok, akik örülnének a portugál sztáredző kinevezésének. A jelek szerint köztük van a Real Madrid világbajnok sztárja, a francia Kylian Mbappé is, aki lájkolt egy posztot, amely Mourinho esetleges visszatéréséről szólt.

A Real Madrid edzője kiakadt Kylian Mbappé lájkja miatt

Fotó: Sven Hoppe/dpa Picture-Alliance via AFP

Ezzel szembesítették a Real Madrid edzőjét csapata sajtótájékoztatóján a Betis elleni meccs előtt.

Nem érdekelnek a lájkok. Felőlem lájkolhatja Mourinhót, Julia Robertset vagy akárkit”

– mondta a spanyol szakember, aki ezúttal is hangsúlyozta, hogy nem foglalkozik a jövőjével, csakis azzal, hogy a Real Madrid minél több mérkőzést nyerjen.