Nem mindennap videó került ki az internetre csütörtök délután. A Real Madrid stadionjául szolgáló Santiago Bernabéu Stadion ugyanis átalakult teniszpályává, és igencsak különleges vendégeket csábított a salakra.
Beálltak teniszezni a Real Madrid sztárjai
Az átigazolási hírekben jól értesült Fabrizio Romano a hivatalos X-oldalán számolt be arról, hogy Rafael Nadal és Jannik Sinner is kipróbálta a madridi stadionban kialakított salakpályát, nem is akármilyen csapattársakkal. A spanyol legenda mellett a Real Madrid kapusa, Thibaout Courtois állt, míg az olasz teniszező oldalán Jude Bellingham fogott ütőt. A minden bizonnyal barátságos mérkőzés pikantériáját az adta, hogy a Királyiak elnöke, Florentino Pérez ült be a bírói székbe.
Az AS című spanyol lapnál külön cikket szenteltek az átalakított stadionnak. Mint írták, a Santiago Bernabéu az április 21-től május 3-ig zajló madridi tenisztorna első hetében edzőközpontként működik, mivel az esemény megszokott tréninghelyszínei ekkor még szűkösek. Kapóra jött, hogy a madridiak három egymást követő spanyol bajnokin is idegenben lépnek pályára, és csak május 14-én térnek vissza a legendás stadionba.
A madridi tenisztornán eddig jól teljesítettek a magyarok: a nőknél Bondár Anna után Gálfi Dalma is bejutott a 32 közé, míg a férfiaknál Marozsán Fábián is behúzta mérkőzését az első fordulóban.
