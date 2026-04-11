Nico Schlotterbeck helyzetével kapcsolatban rengeteg sajtóhír látott napvilágot, de a Borussia Dortmund pénteki bejelentésével lezárultak a találgatások. A 25-szörös német válogatott középhátvéd 2031-ig hosszabbított a sárga-feketékkel, a szurkolók pedig végre megnyugodhatnak, hogy lejáró szerződésű kedvencükre nem csap le a Real Madrid vagy éppen a Bayern München.

Nico Schlotterbeck a Real Madrid elleni BL-döntőben

Kit fog megszerezni a Real Madrid?

A madridiakkal kapcsolatban már-már megszokottá vált, hogy minden szezon végén versenybe szállnak a lejáró szerződésű sztárjátékosok kegyeiért, hogy átigazolási díj nélkül, ellenben magasabb fizetéssel csábítsák őket magukhoz. Remek példa erre Trent Alexander-Arnold, aki a 2024-2025-ös idény végén hagyta el a Liverpoolt, de Kylian Mbappé is így távozott a Paris Saint-Germaintől.

Hasonló beszélgetések tárgya volt a Borussia Dortmundnál futballozó Nico Schlotterbeck is, aki állítólag szintén szerepelt a Real Madrid kívánságlistáján. A posztot tekintve szüksége is lenne az erősítésre a spanyoloknak, hiszen Antonio Rüdiger és David Alaba is hamarosan kiöregszik, Éder Militao rendszeresen megsérül, míg Raúl Asenciót feltűnően hanyagolja Álvaro Arbeloa vezetőedző.

Azonban Schlotterbeck biztosan nem költözik át Madridba, ugyanis a német védő 2031-ig hosszabbította meg a szerződését, elkötelezve magát egy hosszabb távú projektért.

„Nagyon örülök, hogy szerződést hosszabbítottam a BVB-nél. Tudatosan nem siettem, mert ez egy fontos döntés számomra. Mindig biztatóak voltak a tárgyalások, ugyanakkor nem egy-két hét alatt szerettem volna ezt a döntést meghozni. A klubvezetők világos és jó tervet vázoltak fel nekem. A célom, hogy trófeákat nyerjek a Dortmund mezében” − fogalmazott a hosszabbításról a 26 éves védő.

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Nico Schlotterbeck bis 2031 verlängert. Der deutsche Nationalspieler unterschrieb an diesem Freitag seinen neuen Kontrakt. ✍️



Schlotterbeck 2022 nyarán a Freiburgtól tette át a székhelyét Dortmundba, ahol azóta 155 tétmérkőzésen lépett pályára, s kulcsszerepet vállalt abban, hogy a sárga-feketék Bajnokok Ligája-döntőt játszhassanak a 2023-2024-es idény végén. Azt a finálét ugyan elbukta a Dortmund a Real Madrid ellen, azonban annak örülhetnek, hogy sztárjátékosuk biztosan nem igazol át a riválishoz.