Nico Schlotterbeck helyzetével kapcsolatban rengeteg sajtóhír látott napvilágot, de a Borussia Dortmund pénteki bejelentésével lezárultak a találgatások. A 25-szörös német válogatott középhátvéd 2031-ig hosszabbított a sárga-feketékkel, a szurkolók pedig végre megnyugodhatnak, hogy lejáró szerződésű kedvencükre nem csap le a Real Madrid vagy éppen a Bayern München.
Kit fog megszerezni a Real Madrid?
A madridiakkal kapcsolatban már-már megszokottá vált, hogy minden szezon végén versenybe szállnak a lejáró szerződésű sztárjátékosok kegyeiért, hogy átigazolási díj nélkül, ellenben magasabb fizetéssel csábítsák őket magukhoz. Remek példa erre Trent Alexander-Arnold, aki a 2024-2025-ös idény végén hagyta el a Liverpoolt, de Kylian Mbappé is így távozott a Paris Saint-Germaintől.
Hasonló beszélgetések tárgya volt a Borussia Dortmundnál futballozó Nico Schlotterbeck is, aki állítólag szintén szerepelt a Real Madrid kívánságlistáján. A posztot tekintve szüksége is lenne az erősítésre a spanyoloknak, hiszen Antonio Rüdiger és David Alaba is hamarosan kiöregszik, Éder Militao rendszeresen megsérül, míg Raúl Asenciót feltűnően hanyagolja Álvaro Arbeloa vezetőedző.
Azonban Schlotterbeck biztosan nem költözik át Madridba, ugyanis a német védő 2031-ig hosszabbította meg a szerződését, elkötelezve magát egy hosszabb távú projektért.
„Nagyon örülök, hogy szerződést hosszabbítottam a BVB-nél. Tudatosan nem siettem, mert ez egy fontos döntés számomra. Mindig biztatóak voltak a tárgyalások, ugyanakkor nem egy-két hét alatt szerettem volna ezt a döntést meghozni. A klubvezetők világos és jó tervet vázoltak fel nekem. A célom, hogy trófeákat nyerjek a Dortmund mezében” − fogalmazott a hosszabbításról a 26 éves védő.
Schlotterbeck 2022 nyarán a Freiburgtól tette át a székhelyét Dortmundba, ahol azóta 155 tétmérkőzésen lépett pályára, s kulcsszerepet vállalt abban, hogy a sárga-feketék Bajnokok Ligája-döntőt játszhassanak a 2023-2024-es idény végén. Azt a finálét ugyan elbukta a Dortmund a Real Madrid ellen, azonban annak örülhetnek, hogy sztárjátékosuk biztosan nem igazol át a riválishoz.
Már az edzőkérdés is komoly fejtörést okozhat majd Madridban, s mivel állítólag a Liverpool középhátvédjéről, Ibrahima Konaté-ról is lecsúsztak, így az is hatalmas kérdés lesz, hogy mégis kikkel tudják megerősíteni a keretet.
