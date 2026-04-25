Macron megint kinyitotta a száját – dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak

Azt hittük legyőztük, de most visszatért: újra terjed a halálos kór

A Real Madrid újabb pontokat bukott Sevillában, miután a spanyol La Liga 32. fordulójában 1-1-es döntetlent játszott a Real Betis ellen. A madridiak számára különösen fájó lehet a végeredmény, hiszen Kylian Mbappét idő előtt kellett lecserélni, míg az egyenlítést érő Betis-gól a 94. percben érkezett. Ezzel a botlással a Real Madrid akár 11 pontos hátrányba is kerülhet a Barcelonával szemben, amely akár már a következő fordulóban bajnok lehet.

Sokáig úgy nézett ki, hogy Vinícius Júnior korai gólja révén a Real Madrid mindhárom pontot megszerzi Sevillában, de aztán a 94. percben Héctor Bellerin egyenlített, így csupán a döntetlen jött össze a királyi gárdának. A madridiak már ezt a fordulót is jelentős lemaradással indították a Barcelona mögött, és amennyiben a katalánok hozzák a kötelezőt a Getafe otthonában, úgy 11 pontos is lehet a különbség a két csapat között.

A Real Madrid ismét pontokat bukott
Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

A Real Madrid vezetőedzője a játékvezetést tette felelőssé

Álvaro Arbeloa szerint csapata többet érdemelt Sevillában, és a Real Betis egyenlítése előtt szabálytalanság történt Ferland Mendy ellen, amit sem a játékvezető, sem a VAR nem vett észre.

„Számomra ez teljesen egyértelmű volt, ha akár csak egy kicsit is kibillensz az egyensúlyodból, akkor elesel, Mendyt ellökték” − fogalmazott a mérkőzést követő sajtótájékoztatón a szakember.

A játékvezetőknek meg kéne értenie a futballt, és szerintem itt van a problémánk: akiknek ilyen döntéseket kell hozniuk, egész egyszerűen nem értenek hozzá”

− idézte Arbeloát a Marca című lap.

A spanyol tréner úgy gondolja, hogy az első félidőben elmaradt egy tizenegyes, amikor Brahím Diaz lövése a védő kezére pattant, azonban néma maradt a síp a 23. percben. Arbeloát természetesen a lecserélt Kylian Mbappé állapotáról is kérdezték, de bővebb információt nem tudott közölni a szakember, vélhetően egy kisebb sérülésről lehet szó.

Probléma lehet még, hogy ezzel a döntetlennel gyakorlatilag kiszállt a bajnoki versenyfutásból a Real Madrid, hiszen egy esetleges váasárnapi Barcelona-győzelem esetén akár már a következő fordulóban eldőlhet a bajnoki cím sorsa. 

Ehhez csupán az kell, hogy a katalánok hat pontot szerezzenek az elkövetkezendő két mérkőzésükön, a királyi gárda pedig ne nyerjen az Espanyol otthonában. Így fordulhat elő az a forgatókönyv, hogy a május 10-én sorra kerülő El Clásicón már tét nélkül lépjenek pályára a csapatok.

