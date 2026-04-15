A Bild információi szerint ismeretlenek tűzijátékot robbantottak a Real Madrid müncheni szállodája közelében a mérkőzés előtti éjszakán. A cél egyértelműnek tűnik: megzavarni a sztárok nyugalmát a kulcsfontosságú visszavágó előtt.

Kedden még jókedvűen edzettek a Real Madrid szupersztárjai

A spanyol „El Chiringuito” által közzétett videón jól látható, ahogy a pirotechnikai eszközök felrobbannak a hotel közelében. A biztonsági személyzet azonnal reagált, és megpróbálta felkutatni az elkövetőket, de egyelőre nem járt sikerrel.

Támadás a Real Madrid ellen: Bayern-szurkolók állhatnak az akció mögött?

A német lap szerint nem kizárt, hogy Bayern-drukkerek állnak a háttérben, akik így próbálták meg kizökkenteni ellenfelüket. Az ilyen jellegű akciók nem példátlanok az európai futballban: korábban több csapat is átélt már hasonlót idegenbeli mérkőzések előtt.

Érdekesség, hogy 2025-ben a Bayern München is hasonló helyzetbe került Rotterdamban, ahol egy álmatlan éjszaka után súlyos vereséget szenvedett.

Szokatlan szállás, feszült hangulat a rangadó előtt

A Real Madrid ezúttal nem a megszokott luxushotelben szállt meg, mivel a korábban preferált Hilton Munich Park felújítás alatt áll. A csapat így a Leonardo Royal nevű négycsillagos hotelben kapott helyet az Olimpiai park közelében.

A Bayern München szerda este a Real Madriddal játszik visszavágót a negyeddöntős párharcban 2-1-es előnyről, és ha túljut a spanyol riválison, akkor a címvédő Paris Saint-Germainnel szemben kell kiharcolnia a fináléba kerülést.