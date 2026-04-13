A Real Madrid már megkezdte a lehetséges utódok feltérképezését a nyár előtt: Jürgen Klopp és Mauricio Pochettino jelenleg az élmezőnyben szerepel a listán. Ugyanakkor korántsem biztos, hogy bármelyikük elérhető lesz, ezért a klubvezetés olyan opciók felé is nyitott, akik biztosabban megszerezhetők.

Dider Deschamps kétszer vezette világbajnoki döntőben a Real madrid sztárját, Kylian Mbappét

A Real Madrid új nevet dobott be

Az RMC Sport ír arról, hogy felkerült a listára Didier Deschamps, aki Mauricio Pochettinóhoz hasonlóan a nyári világbajnokságra készül. Előbbi az amerikai, utóbbi a francia válogatott szövetségi kapitányaként. Az 57 éves Deschamps a nyári világbajnokság után távozik a francia válogatott éléről, és 14 év után visszatérhetne a klubfutballba.

Deschamps nyitott lenne a Real Madrid megkeresésére, mivel a hírek szerint továbbra is edzőként szeretne dolgozni a válogatottól való távozása után. Szabadon igazolható státusza különösen vonzóvá teszi, ráadásul már meglévő kapcsolata is van több madridi sztárral, köztük Kylian Mbappéval és Aurélien Tchouaménivel.

Jó döntés lehet Didier Deschamps kinevezése?

Az, hogy a Real Madrid egymást követő második idényét zárhatja jelentős trófea nélkül, komoly aggodalomra ad okot Florentino Pérez elnök számára. A Carlo Ancelotti leváltására és Xabi Alonso kinevezésére vonatkozó tavaly nyári döntés visszafelé sült el, és Arbeloa januári érkezése sem hozott áttörést.

A madridiaknak olyan edzőre van szükségük, aki képes kézben tartani egy erős egyéniségekkel teli öltözőt – Deschamps ebben ideális választás lehetne. Ugyanakkor kinevezése komoly kockázatot is hordoz, hiszen legutóbb 2012-ben dolgozott klubszinten.

A játékosként és edzőként is világbajnok Deschamps a Monacóval BL-döntőt játszhatott, de a Juventusszal is bajnoki címet nyert – igaz a másodosztályban, majd a Marseille-jel is bajnoki címet nyert Franciaországban.