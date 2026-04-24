Az elmúlt hetekben folyamatosak a találgatások a brazil világsztár, Vinícius Júnior jövőjéről a Real Madrid csapatánál, egy sokatmondó jelenet pedig csak még jobban felkorbácsolta a kedélyeket.

Vinícius Júnior jövője még továbbra sem dőlt el a Real Madridnál

Távozhat a Real Madrid sztárja? Egy jelenet miatt újra fellángoltak a pletykák

A brazil szélső szerződése jövő nyárig érvényes a Real Madridnál. A klub már több mint egy éve dolgozik a játékos szerződésének meghosszabbításán, de a 25 éves támadó elutasította a madridiak eddigi ajánlatát, így ismét életre keltek azok a pletykák, miszerint a brazil támadó távozhat és Szaúd-Arábia felé veheti az irányt. Sajtóhírek szerint a pénzügyi kérdésekben nem tudtak megállapodni eddig a felek, ugyanis magasabb fizetést akar kiharcolni, mint a csapat egyik legnagyobb sztárja, Kylian Mbappé.

A hónap elején Vinícius arról beszélt, hogy szeretne maradni a klubnál. Álvaro Arbeloa is világossá tette, hogy szeretné, ha a szélső hosszú távon a királyi gárdát erősítené, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szerződésével kapcsolatos döntések nem az ő hatáskörébe tartoznak.

Az hétvégi Alavés elleni bajnokin éppen Vinícius szerezte a győztes találatot, a mérkőzés után pedig előkerült egy felvétel, amely sokat elárulhat a játékos és a Florentino Pérez klubelnök kapcsolatáról. A Real Madrid klubelnöke a Santiago Bérnabeu játékoskijárójában üdvözölte az érkező csapatot, Vinícius ugyan kezet fogott vele, ezt követően viszont vállal nekiment. Pérezt láthatóan meglepte a gesztus, de a brazil szélső továbbment, mintha mi sem történt volna. Pillanatokkal később még kínosabbá vált az incidens, amikor Kylian Mbappé öleléssel fogadta a 79 éves klubelnököt.