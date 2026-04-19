Nagyon fontos győzelmet aratott az MTK, de azóta már kiderült, a DVTK súlyos debreceni veresége után biztosan bennmarad az NBI-ben. Az MTK által legyőzött Kisvárda vezetőedzője, Révész Attila azonban néhány játékosával kimondottan elégedetlen volt, a mérkőzés utáni interjújában hangot is adott kétségeinek.

Azonnal megválna néhány játékosától Révész Attila

Révész Attila szerint az első félidő alapján kétség sem fért az MTK győzelméhez. Azt kapta, amire számított, úgy fogalmazott: „ezért nem is vagyok nagy mértékben csalódott”.

A vezetőedző korábban azt ígérte, az utolsó fordulókban felforgatottabb csapatot fog pályára küldeni.

„Ez a mérkőzés, mint a legutóbbi is, tökéletesen megmutatta, hogy miért nem játszott néhány személy a korábbiakban” – tért rá a problémára Révész.

A filozófia, ami jellemez minket, ha nem tudunk focizni, akkor is futni, küzdeni és presszingelni kell az ellenfelet. Az első félidőben egyáltalán nem mutatkozott meg.”

Révész szerint az első félidőben nyomás nélkül indíthatott akciókat a középpályáról és a védelemből az MTK. Úgy fogalmazott, talán olyan sokat, mint az elmúlt tíz meccsen összesen.

Ezek a játékosok nem a mi szintünkhöz valóak filozófiában, mentalitásban. Beáll egy legalább tízszer kevesebbet kereső játékos, és sokkal többet csinál húsz perc alatt, mint aki hetven vagy negyvenöt percet a pályán töltött.”

A Kisvárda vezetőedzője szerint ilyen irányba ment el a futball, azonban a munkát, a szenvedélyt és az alázatot bele kell tennie mindenkinek, akármilyen jó játékos. Hozzátette, ezek a mérkőzések komoly támpontot adnak, mely játékosokkal számolhat a jövőben, és keményen oda is szúrt néhányuknak.

„Ezek a mérkőzések komoly támpontot adnak, hogy a következő szezonban mely játékosokkal számolhatok és kiket kell már most piacra tennem. Meg sem szabad várni a holnapot, már most telefonálnom kell, és természetesen fogok is. Hívom a menedzsereiket, ha lehet, a holnapi naptól már távozhatnak is” – mondta Révész az M4 Sportnak.