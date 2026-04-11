A labdarúgó NB I 29. fordulójában mindhárom pontot elvitte az ETO Felcsútról, és ugyanezt tette a Fradi is, amely hazai pályán nyert 3-1-re a kiesés elől menekülő DVTK ellen. A győzelem azonban nem jött könnyen, hiszen Robbie Keane csapata a szünetben még hátrányban volt, de aztán Elton Acolatse egyenlített, ezt követően pedig bedarálta ellenfelét az FTC.

Robbie Keane értékelte a Fradi-DVTK bajnokit

Robbie Keane nem volt teljesen elégedett

Az ír szakembert a lefújást követően az M4 Sport kérdezte, megkeresésére pedig elmondta, hogy a csapatának már az első félidőben élesebben kellene futballoznia, nem csak azután, hogy a szünetben felemelte a hangját.

Nem tudok folyamatosan félidei beszédeket tartani. Nem tudok. A meccsek előtt kellene jobban koncentrálnunk, nem azután, mert én a félidőben üvöltözöm”

− kezdte az értékelést Keane. „Az első félidőnek sokkal jobbnak kell lennie, ahogy az előző meccsen is. Szóval persze emiatt csalódott vagyok, de örülök a három pontnak. Mondtam a srácoknak, hogy ez nem a taktikáról szól, ez arról szól, hogy mi van itt (az FTC trénere a szívére mutatott − a szerk.), hogy akarod-e igazán. Ez a különbség” − tette hozzá.

A Ferencváros vezetőedzője a sajtótájékoztatón a „magyarszabály” hátrányairól beszélt, majd a bíráskodást is kritizálta.

„Össze sem lehet hasonlítani a kettőt. Az Európa-ligában azt küldtem a pályára, akit akartam, nem kellett azzal sakkoznom, hogy hány játékost kell lecserélnem ahhoz, hogy egy légióst beküldhessek. Azért is sikerült ennyire jól a menetelésünk” − idézte Keane-t a Mandiner.

Sokkal jobban kellene védeni a jó játékosokat. Nem értem, a Yusuf elleni szabálytalanság miért nem ért sárgát. Ha a szurkolók jó játékosokat szeretnének látni a mezőnyben, akkor jobban kellene védeni őket.

A Fradi tehát a Győrhöz hasonlóan megszerezte a kötelező három pontot, s a Puskás Akadémia elleni pótlás után készülhet az ETO otthonában tartott rangdaóra, amely nagy valószínűséggel a Fizz Liga 2025-2026-os idényének bajnokáról fog dönteni.