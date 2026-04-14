Az ír szakember, Robbie Keane, aki játékos-pályafutása lezárása óta edzőként is sikeres úton halad – többek között a Makkabi Tel Aviv kispadján, majd 2025 januárja óta az FTC-nél –, hangsúlyozta: minden eredménye mögött a szerettei támogatása áll.

Robbie Keane őszintén vallott az életéről

Kinek köszönheti a sikereit Robbie Keane?

Mint mondta, felesége és gyermekei nélkül nem jutott volna el idáig.

„Claudine a legnagyobb szurkolóm. Ha belegondolsz, mit csinálok távol az otthonunktól… Sokat voltunk távol egymástól. De megérti, mennyire szeretem, amit csinálok és amit el akarok érni” – fogalmazott Keane,

aki szerint a családi háttér nélkül nem lenne képes ilyen szinten teljesíteni.

A Fradi edzője egy ponton még a szurkolókra is ráijesztett, amikor arról beszélt, mennyire előrébb való számára a magánélet a karriernél - szúrta ki a Metropol.

Az ő támogatása nélkül nem csinálnám, nem nyernék bajnokságokat és kupákat, mert számomra a család a legfontosabb. Ha azt akarnák, hogy abbahagyjam, akár holnap abbahagynám.”

Keane jelenleg a második magyar bajnoki címéért harcol a Ferencvárossal, de szavai alapján egyértelmű, hogy számára a futball csak a második helyen áll. Az edző külön kitért szüleire is, akik szerény körülmények között nevelték fel, mégis mindent megadtak neki.

„Apámnak semmi köze nem volt a futballhoz, énekes volt és azzal keresett pénzt, hogy országszerte pubokban lépett föl, de mire visszatért, nem sok maradt neki: ő volt a világon a legnagyvonalúbb ember, mindenkit meghívott egy korsó sörre.

Anyám takarítónőként dolgozott az iskolánkban. Képzelhetitek, nem sok minden történt velünk gyerekkorunkban, de úgy éreztem, mindent megkaptam tőlük” – idézte fel gyerekkorát.

A vallomásból egyértelműen kirajzolódik: Robbie Keane számára a sikerek mögött nemcsak a kemény munka, hanem egy rendkívül erős családi háttér is áll – és ha választania kellene, nem a futballt helyezné az első helyre.