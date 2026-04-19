Egyetlen gól döntötte el a labdarúgó NB I 30. fordulójának és talán a 2025-2026-os szezonjának a csúcsrangadóját, amely az ETO FC Győr 1-0-s győzelmével ért véget a Fradi ellen. Robbie Keane csapata ezzel hárompontos hátrányba került a bajnoki kihívóval szemben, három körrel a vége előtt.

Robbie Keane nem lehetett elégedett a második félidőben látottakkal

Robbie Keane értékelte a látottakat

„Voltak mindkét oldalon helyzetek, nekünk főleg az első félidőben voltak nagyok. A pontrúgásokat jobban ki kell használni, mert döntőek lehetnek egy ilyen kiélezett szituációban. A srácok mindent megtettek, amit kértem tőlük” − kezdte az értékelést az ír szakember az M4 Sportnak, majd a mindent eldöntő gólról beszélt.

Úgy is tűnt, hogy megnyerhetjük a meccset, de egy pontrúgásból gólt kaptunk. Nem vagyok benne biztos, hogy megfelelő ítélet volt, de sok ilyet kaptunk a szezonban. Régóta vagyok a fociban, elég sok top játékvezetéssel találkoztam, itt nem feltétlen”

− tette hozzá Robbie Keane, a Fradi edzője, aki úgy érzi, a bajnoki címért zajló küzdelem még korántsem lefutott.

„Mondtam a fiúknak is, hogy ez még nincs lefutva, hiszen lesz két hazai meccsünk, és a Győrnek is vannak még kemény meccsei. A srácok most nyilván csalódottak, de holnap újra nekifutunk” – zárta nyilatkozatát Keane.

Nagyon nehéz utolsó három fordulóra számít a Győr

Borbély Balázs, az ETO trénere úgy vélekedett, hogy a semleges szurkolók számára is izgalmas mérkőzés volt a vasárnap esti rangadó.

Amire készültünk, az történt a pályán. Szerintem jó mérkőzés láthattunk, volt benne minden, voltak izgalmak mindkét kapu előtt, a második félidőben inkább a Fradi kapuja előtt. Intenzitás, minőség, érzelem, minden, ami egy semleges nézőt ki tud elégíteni”

− mondta a magyar szakember.

Borbély Balázs, az ETO trénere

„Már az első félidőben mindkét oldalon volt három-három hatalmas helyzet. A második félidőben domináltunk, tudtuk uralni, többet birtokolni a labdát és az átmeneteket is tudtuk kontrollálni. És nyilván kijött egy pontrúgásunk, aminek nagyon örülök. Mi rúgtuk a győztes gólt, ezért nyertünk. Úgy gondolom, hogy a nyári európai kaland alatt megtanultuk, hogy mivel jár egy ilyen hangulatú mérkőzés. Egy ilyen nyomás, ami a vállakon hever. Egyéni teljesítményben sem maradtunk alul, felvettük a kesztyűt az európai szinten nagyon tapasztalt Ferencvárossal, és úgy gondolom, hogy egy hajszállal jobbak voltunk, ezért nyertünk” − tette hozzá Borbély, akinek már jobban fájna, ha nem az ETO nyerné meg a bajnoki címet.

Az van bennem, hogy eszméletlen nehéz három mérkőzés vár ránk. Nehéz lesz úgy felkészülni, hogy ne hibázzunk egyet sem, de meg tudjuk csinálni.”

Fizz Liga, 30. forduló:

ETO Győr FC-Ferencvárosi TC 1-0 (0-0)