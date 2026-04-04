Több mint egy hónapos kihagyás után tért vissza a pályára Cristiano Ronaldo, a szaúdi Al-Nasszr ötszörös aranylabdás sztárja. A portugál csatár a combhajlítójában érzett kellemetlenséget még februárban, de az óvatosságot jól mutatja, hogy a pénteki, Al-Najma elleni bajnokin is idő előtt cserélték le.

Cristiano Ronaldo felépült

Ronaldo duplával tért vissza a rijádi alakulat kezdőjébe

A portugál világsztár távollétében mindkét alkalommal három pontot gyűjtött az Al-Nasszr, amely péntek este az Al-Najma ellen lépett pályára a szaúdi élvonal 27. fordulójában. A győzelem viszont nem jött könnyen, hiszen a vendégek a 44. percben megszerezték a vezetést, sőt a fordulást követően − miután fordított az Al-Nassr − ki is egyenlítettek, ám Cristiano Ronaldo első gólja meghozta a kívánt áttörést.

Az ötszörös aranylabdás először tizenegyesből vette be az ellenfél kapuját, majd nem sokkal később megint betalált, az 5-2-es végeredményt pedig Sadio Mané állította be. Talán óvatosságból, de Ronaldo nem játszotta végig a mérkőzést, a 83. percben cserélte le Jorge Jesus, viszont így is kijelenthető, hogy Portugália egyik legrutinosabb játékosa minden bizonnyal ott lesz a 2026-os foci vb-n.

A győzelem azt is jelenti, hogy Ronaldóék tovább növelték az előnyüket a tabellán, a második helyen érkező Al-Hilal hat pontra van, viszont egy meccsel kevesebbet játszott.