Rendkívüli

Sokkoló fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – Zelenszkij neve is felmerült

Látnia kell!

Világbotrány küszöbén? Trump akciója Károly királlyal mindent boríthat

A Galatasaray elleni 3-0-s vereséggel megpecsételődött Domenico Tedesco sorsa. Sallai Rolandék magabiztos győzelmét követően a Fenerbahce edzőjét menesztette az isztambuli klub.

A botrányos jelenetekkel tarkított isztambuli rangadót a török bajnokság éllovasa, a Galatasaray nyerte, így Sallai Roland klubja nagy lépést tett a címvédés felé. A Fenerbahce számára kevés esély maradt a végső győzelemre, hiszen a Galata hét ponttal vezet riválisa előtt, és a két klubnak már csupán három bajnokija maradt hátra a szezonból. A Fenernél a 3-0-s vereség után azonnal léptek, és menesztették Domenico Tedesco vezetőedzőt.

Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Sallai Rolandék győzelme megpecsételte Domenico Tedesco sorsát

A Fenerbahce hétfőn este adott ki egy közleményt, melyben bejelentette, hogy az olasz szakember a klub döntése értelmében távozik a posztjáról. A vezetőség arról is beszámolt, hogy a szezon hátralévő részében Zeki Murat Gole segédedző veszi át ideiglenesen a csapat irányítását. 

A Fener egy éven belül a harmadik edzőjét „fogyasztja”, a török klub 2025 szeptemberében José Mourinhót menesztette, 

de a helyére érkezett Tedesco nem bírt ki egy teljes idényt az isztambuli együttes kispadján.

Tedesco ezt megelőzően a belga válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, azelőtt pedig az RB Leipzig csapatát irányította, a lipcseieknél Szoboszlai Dominik, Willi Orbán és Gulácsi Péter is a játékosa volt. Szoboszlai nem számított alapembernek az olasz trénernél, aki látványosan mellőzte a magyar válogatott csapatkapitányát. A kiváló középpályás azonban megharcolt a helyéért, Tedesco kirúgása után kihagyhatatlan lett a csapatból, 2023 nyarán pedig le is csapott rá a Liverpool és 70 millió euróért szerződtette. 

