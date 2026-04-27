Az isztambuli rangadón a Galatasaray nem adott esélyt az ellenfelének, a hazai csapat 3-0-ra nyert, ezzel óriási lépést tett a címvédés felé. A sima győzelemhez az is kellett, hogy a Fenerbahce kihagyjon egy 11-est az első félidőben, de az sem elhanyagolható tény, hogy Ederson kapust második sárga lappal kiállították a 62. percben. Sallai Roland kezdőként kapott lehetőséget a védelem jobb oldalán, a beszámolók szerint a 85 percet pályán töltő magyar válogatott játékos stabil teljesítménnyel járult hozzá a három pont begyűjtéséhez.

Sallai Rolandék megnyerték a Fenerbahce elleni csúcsrangadót

Botrány botrány hátán Sallai Rolandék rangadóján

A várakozásoknak megfelelően az isztambuli derbi rengeteg feszült pillanatot tartogatott, kezdve azzal, hogy Yasin Kol játékvezető több vitatott döntést is hozott. A bíróra elmaradt 11-es és meg nem adott gól miatt is mérgesek voltak a hazaiak, de a vendégek sem zárták a szívükbe őt.

A Manchester City korábbi kapusa, Ederson nagyon nehezen viselte a kiállítását,

a brazil játékos először nem akarta elhagyni a pályát, majd amikor nagy nehezen megtette, dühében a VAR-monitorhoz tartozó fülkén vezette le a feszültségét.

A Fenerbahce megalázott sztárja dührohamot kapott

A lelátón is elszabadultak az indulatok, a Fener-szurkolók rendbontással, többek között fáklyák dobálásával reagáltak a megalázó vereségre, míg a Galatánál nem feledkeztek meg arról, hogy hergeljék az ősi riválist. A lefújást követően az eredménykijelzőn egy furcsa karikatúra jelent meg, amelyen a Fener elnökét, a korábbi játékosukat, Karem Aktürkoglut, valamint a francia válogatott Matteo Guendouzit szomorú kanáriként ábrázolták – ez a madár a Fenerbahce kabalaállata.

A lefújást követően Guenduozinál el is szakadt a cérna, a 27 éves középpályást úgy kellett visszafogni, hogy ne verekedjen össze másokkal,

később pedig nem volt hajlandó nyilatkozni, de a játékoskijáróban az újságíróknak annyit odavetett, hogy szerinte a bíró „megölte” a meccset.

🚨 Maç sonunda Galatasaray tarafının kışkırtmasına Matteo Guendouzi'nin tepkisi..



Matteo Guendouzi sen Fenerbahçe'nin, bu takımın namususun.



Büyüklüğünün farkında olan sadece birkaç futbolcudan birisin.. pic.twitter.com/iXCbDHU5oC https://t.co/Rt0sIs6fMX — barkın (@barknedit) April 26, 2026

31 forduló elteltével az éllovas Galatasaray hét ponttal vezet a második Fenerbahce mögött, a két klubnak már csak három bajnokija maradt hátra a szezonból.