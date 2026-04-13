A Galatasaray meglepő döntetlent játszott a török labdarúgó-bajnokságban. Sallai Roland a kezdőcsapatban szerepelt a Kocaelispor elleni mérkőzésen, ám edzője a második félidőben lecserélte, az isztambuli csapat pedig ezt követően kapott gólt.

Sallai Roland a kezdőcsapatban kapott helyet a Galatasaray hétvégi bajnokiján, ám a magyar válogatott futballistának nem igazán ment a játék, ezért Okan Buruk vezetőedző a 66. percben Noa Langot cserélte be a helyére.

Sallai Roland nem játszotta végig a Galatasaray hétvégi bajnokiját
Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

A Galata azonban nem sokkal Sallai lehozatala után gólt kapott, az ellenfél a 72. percben Bruno Petkovic góljával egyenlített. 

Nem Sallai Roland meccse volt?

A 28 éves játékosnak nem ez volt élete mérkőzése, legalábbis az értékelések erről tanúskodnak. A FotMob 6,5-ös osztályzatot adott a magyarnak, ami rossznak nem mondható, miközben a Galatasaray csapatátlaga 6,9 volt, vagyis Sallai némileg a csapatátlag alatt futballozott. Az Eredmények.com szigorúan ítélte meg a teljesítményét, a portáltól Sallai 6,3-at kapott, és csak Yilmaz zárt nála gyengébben 6,0-s osztályzattal – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A török sajtó szerint egyáltalán nem Sallai lett a bűnbak, 

már csak azért sem, mert éppen a lecserélése után ingott meg a Galatasaray stabilitása. Okan Buruk szerint a bekapott gól után csapata elveszítette a nyugalmát, fölösleges szabálytalanságokkal segítette az ellenfél időhúzását, és nem tudta jól menedzselni az utolsó perceket.

Roland Sallai of Galatasaray SK in action during the match. Besiktas and Galatasaray SK faced each other at 25th week of Trendyol Super League 2025/26. The match took place in Tupras Stadium on March 7th, 2026.
Sallai Rolandnak ezúttal nem ment a játék, de nem ő lett csapta bűnbakja
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A Galata 29 forduló elteltével 68 ponttal vezeti a török bajnokságot, előnye két pontra csökkent a második Fenerbahce előtt, amely 4-0-ra nyerni tudott idegenben.

