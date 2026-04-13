Sallai Roland a kezdőcsapatban kapott helyet a Galatasaray hétvégi bajnokiján, ám a magyar válogatott futballistának nem igazán ment a játék, ezért Okan Buruk vezetőedző a 66. percben Noa Langot cserélte be a helyére.

Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

A Galata azonban nem sokkal Sallai lehozatala után gólt kapott, az ellenfél a 72. percben Bruno Petkovic góljával egyenlített.

Nem Sallai Roland meccse volt?

A 28 éves játékosnak nem ez volt élete mérkőzése, legalábbis az értékelések erről tanúskodnak. A FotMob 6,5-ös osztályzatot adott a magyarnak, ami rossznak nem mondható, miközben a Galatasaray csapatátlaga 6,9 volt, vagyis Sallai némileg a csapatátlag alatt futballozott. Az Eredmények.com szigorúan ítélte meg a teljesítményét, a portáltól Sallai 6,3-at kapott, és csak Yilmaz zárt nála gyengébben 6,0-s osztályzattal – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A török sajtó szerint egyáltalán nem Sallai lett a bűnbak,

már csak azért sem, mert éppen a lecserélése után ingott meg a Galatasaray stabilitása. Okan Buruk szerint a bekapott gól után csapata elveszítette a nyugalmát, fölösleges szabálytalanságokkal segítette az ellenfél időhúzását, és nem tudta jól menedzselni az utolsó perceket.

Sallai Rolandnak ezúttal nem ment a játék, de nem ő lett csapta bűnbakja

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A Galata 29 forduló elteltével 68 ponttal vezeti a török bajnokságot, előnye két pontra csökkent a második Fenerbahce előtt, amely 4-0-ra nyerni tudott idegenben.