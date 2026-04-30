Nem mindennapi látvány: Sallaiék fáklyatűzben hangolódtak a bajnoki címre

Ettől dőlhet be Európa? Fontos dolog látott napvilágot – Magyarország is érintett

Merz megszólalt: „Beláthatatlan következmények jöhetnek"

A Galatasaray a török élvonal következő, 32. fordulójában bebiztosíthatja bajnoki címét a Samsunspor elleni idegenbeli összecsapáson. Sallai Roland csapatának drukkerei mindent megtettek, hogy felkészítsék a játékosokat a nyílt edzésen, valóságos derbihangulatot teremtettek a stadionban.

Az isztambuli Rams Park alaposan megtelt a Galatasaray szurkolóival. A beszámolók szerint 40 ezer fanatikus jelent meg Sallai Rolandék edzésén, és remek hangulatot teremtettek. Amikor a játékosok megjelentek a stadion gyepén, óriási ováció és ünneplés kezdődött.

Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén
Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén

A szurkolók már órákkal a nyílt edzés kezdete előtt gyülekeztek és elkezdték megtölteni a stadion lelátóit. Rigmusokat kántáltak, énekeltek, valóságos rangadó atmoszférát teremtettek. Amikor a játékosok elkezdték a bemelegítést, a közönség egyesével szólította őket: óriási ovációt kapott Mauro Icardi és Victor Osimhen, de a lelátó elé hívták Okan Buruk vezetőedzőt is.

Az edzés egy pontján a drukkerek lángba borították a stadiont: a lelátó különböző pontjain egyszerre gyújtottak fáklyákat. A látvány valami egészen egyedire sikerült.

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU
A remek szurkolói támogatással felvértezve a Galatasaray szombaton a 2023/2024-es szezon után zsebelheti be újra a török bajnoki címet. A 23 címmel rekordbajnok isztambuli csapat a tabellán hetedik Samsunspor ellen játszik, győzelme esetén pedig matematikailag is bebiztosítja elsőségét.

