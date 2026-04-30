Nem mindennapi látvány: Sallaiék fáklyatűzben hangolódtak a bajnoki címre

Az isztambuli Rams Park alaposan megtelt a Galatasaray szurkolóival. A beszámolók szerint 40 ezer fanatikus jelent meg Sallai Rolandék edzésén, és remek hangulatot teremtettek. Amikor a játékosok megjelentek a stadion gyepén, óriási ováció és ünneplés kezdődött.
Kitettek magukért a drukkerek Sallai Rolandék edzésén
A szurkolók már órákkal a nyílt edzés kezdete előtt gyülekeztek és elkezdték megtölteni a stadion lelátóit. Rigmusokat kántáltak, énekeltek, valóságos rangadó atmoszférát teremtettek. Amikor a játékosok elkezdték a bemelegítést, a közönség egyesével szólította őket: óriási ovációt kapott Mauro Icardi és Victor Osimhen, de a lelátó elé hívták Okan Buruk vezetőedzőt is.
Az edzés egy pontján a drukkerek lángba borították a stadiont: a lelátó különböző pontjain egyszerre gyújtottak fáklyákat. A látvány valami egészen egyedire sikerült.
A remek szurkolói támogatással felvértezve a Galatasaray szombaton a 2023/2024-es szezon után zsebelheti be újra a török bajnoki címet. A 23 címmel rekordbajnok isztambuli csapat a tabellán hetedik Samsunspor ellen játszik, győzelme esetén pedig matematikailag is bebiztosítja elsőségét.