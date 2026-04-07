Sallai Rolandot már többször is összeboronálták a Liverpoollal, ám a legfrissebb hírek szerint egészen meglepő üzlet keretében kerülhet a Premier League címvédőjéhez a 28 éves futballista.

Sallai Roland a Liverpoolhoz kerülhet

A sorozatban negyedik bajnoki címére készülő Galatasaray alaposan szeretné megerősíteni keretét a következő idényre, az isztambuli klub két sztárjátékost is kiszemelt a Liverpoolból, a megszerzésükhöz pedig Sallait haszálná fel.

Török sajtóhírek szerint a Galatasaray a nyári átigazolási időszakban a Liverpool két legendáját, a nyáron már biztosan távozó Mohamed Szalahot és Virgil van Dijkot is megszerezné.

A klub csökkentené az átigazolási költségeket, ezért egy érdekes csereügyletet is bevonhat, amelynek részeként Sallai Rolandot felajánlhatja a Liverpoolnak

– számolt be róla a csakfoci.hu. Amennyiben a 28 éves szélső a Liverpoolhoz igazolna, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után ő lenne a harmadik magyar válogatott játékos a Premier League címvédőjénél.

A 66-szoros magyar válogatott Sallai 2024 szeptembere óta a Galata játékosa, klubjában többnyire jobb oldali védőként számítanak rá. A sokoldalú játékos bajnokságot és Török Kupát is nyert már az isztambuli együttessel, amellyel 2028 nyaráig érvényes a jelenlegi szerződése.