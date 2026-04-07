Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után újabb magyar válogatott futballista kerülhet a Liverpoolhoz. A Galatasaray játékosa, Sallai Roland ráadásul nem akármilyen csereüzlet keretében igazolhat az angol sztárcsapathoz.

Sallai Rolandot már többször is összeboronálták a Liverpoollal, ám a legfrissebb hírek szerint egészen meglepő üzlet keretében kerülhet a Premier League címvédőjéhez a 28 éves futballista. 

Sallai Roland a Liverpoolhoz kerülhet
Fotó: Paul Ellis/AFP

A sorozatban negyedik bajnoki címére készülő Galatasaray alaposan szeretné megerősíteni keretét a következő idényre, az isztambuli klub két sztárjátékost is kiszemelt a Liverpoolból, a megszerzésükhöz pedig Sallait haszálná fel.

Sallai Roland a Liverpoolban?

Török sajtóhírek szerint a Galatasaray a nyári átigazolási időszakban a Liverpool két legendáját, a nyáron már biztosan távozó Mohamed Szalahot és Virgil van Dijkot is megszerezné. 

A klub csökkentené az átigazolási költségeket, ezért egy érdekes csereügyletet is bevonhat, amelynek részeként Sallai Rolandot felajánlhatja a Liverpoolnak 

– számolt be róla a csakfoci.hu. Amennyiben a 28 éves szélső a Liverpoolhoz igazolna, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után ő lenne a harmadik magyar válogatott játékos a Premier League címvédőjénél.

Roland Sallai of Galatasaray SK in action during the match. Besiktas and Galatasaray SK faced each other at 25th week of Trendyol Super League 2025/26. The match took place in Tupras Stadium on March 7th, 2026. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Sallai Roland klubváltása igazi szenzáció lenne
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A 66-szoros magyar válogatott Sallai 2024 szeptembere óta a Galata játékosa, klubjában többnyire jobb oldali védőként számítanak rá. A sokoldalú játékos bajnokságot és Török Kupát is nyert már az isztambuli együttessel, amellyel 2028 nyaráig érvényes a jelenlegi szerződése.

