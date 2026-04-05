A Toronto FC idénybeli harmadik győzelmét aratta az MLS alapszakaszában, miután 3-2-re legyőzte a Colorado Rapids együttesét. Sallói Dániel csapata kétgólos hátrányban is volt a mérkőzésen, ám a szépítést követőn jött egy hihetetlen gólt, majd pedig a csattanó.

Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság alapszakaszában Sallói Dániel csapata, a Toronto FC egy rendkívül fordulatos mérkőzésen gyűjtötte be a három pontot a Colorado Rapids ellen. A négyszeres magyar válogatott támadó kezdőként lépett pályára a találkozón, gólt nem szerzett, viszont masszívan hozzájárult a fordításhoz.

Joshua Sargent (balra) góljának örül Sallói Dániel
Joshua Sargent (balra) góljának örül Sallói Dániel
Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Sallói Dániel csapata kétgólos hátrányból fordított

A szombat esti mérkőzés rögtön egy piros lappal kezdődött, amikor a 35. percben egyből kiállították a Colorado játékosát, ám a fordulást követően Sallóiék is tíz emberre fogyatkoztak. Nem sokkal később meg is jött az első gól, sőt rögtön kettő is, így az 54. percre fordulva már jelentős különbséget építettek ki a vendégek. 

A Toronto szépített, majd a 77. percben egy szürreális öngólnak köszönhetően már 2-2-t mutatott az eredményjelző. Keegan Rosenberry, a Colorado védője egy szerelési kísérlet során lőtte haza a labdát, viszont ezt Zach Steffen kapus nem tudta lekezelni, a labda pedig a hálóba pattant.

Steffen öngóljánál a Colorado már kilenc emberrel futballozott, és nem is bírta ki a nyomást, hiszen a 85. percben Joshua Sargent befejelte a mérkőzés mindent eldöntő gólját. Sallói Dániel végigjátszotta a drámai találkozót, a megszerzett három ponttal a csapata feljött a a keleti főcsoport hatodik helyére.

