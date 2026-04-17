Marie-Louise Eta a 2025-2026-os idény végéig kapta meg a feladatot, miután Schäfer András csapata, az Union Berlin menesztette a kispadról Steffen Baumgart vezetőedzőt. A döntés azok utáb született meg, hogy a fővárosiak 3–1-re kikaptak az utolsó helyezett Heidenheimtől.

Schäfer András csapata a középmezőnyben tanyázik

„Egy női edző kinevezése egy férficsapat élére előrelépést jelent sportágunk számára, és egyértelmű üzenetet közvetít a világ számos nőjének: ők is álmodhatnak arról, hogy a legmagasabb szinten edzőként dolgozzanak, mind a női, mind a férfi labdarúgásban” – írta Jill Ellis, a FIFA futballigazgatója.

Eta szombat délután a VfL Wolfsburg elleni összecsapáson mutatkozik be. A 34 esztendős Eta a német férfi élvonal első női trénere lett, miután 2023 novembere és 2024 májusa között már dolgozott másodedzőként a férfi csapatnál.

Az már biztos, hogy nyártól ő lesz az Union női együttesének a vezetőedzője, így mostani megbízatása csak addig szól.

Játékosként három bajnoki címet és 2010-ben Bajnokok Ligáját nyert a Turbine Potsdam csapatával, mielőtt sérülések miatt 26 évesen visszavonult. Az Union 29 forduló után a 11. helyen áll a tabellán.