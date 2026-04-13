Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Marie-Louise Eta lett az első nő, akit az öt topliga egyikében férfi csapat élére neveztek ki. A Bundesligában szereplő Union Berlin tette meg a nem mindennapi lépést, így Schäfer András is együtt dolgozhat majd a hölggyel. A 34 éves szakember a szezon végéig kapott megbízást, miután Steffen Baumgartot menesztették, csapata ugyanis korábban 3–1-re kikapott az utolsó helyezett Heidenheimtől. Sajnos a kinevezés után megérkeztek a szexista megjegyzések is, amikre hamar reagálni kellett a klubnak is, hogy minél előbb rövidre zárják ezt a kínos ügyet.

Schäfer Andrásék sportigazgatója tiszta vizet öntött a pohárba

„Személyesen még nem beszéltem erről [Marie-Louise]-val. Észrevettem, de nem vagyok hajlandó elolvasni,... mert számomra itt a minőségről van szó – a vezetői minőségről. 100 százalékig bízunk Loui-ban, teljes meggyőződéssel. Őrültségnek tartom, hogy manapság ilyen dolgokkal kell foglalkoznunk. Egy rendkívül kompetens vezetőről van szó, és biztos lehet benne, hogy itt az Unionnál mindenki, akár a lelátón, akár a klubon belül, 100 százalékig támogatja ezt a döntést, és mindent meg fog tenni, ami hatalmában áll, hogy ez a jövőben ne vezessen további vitákhoz. Ez egyszerűen csak kínos.” - mondta Horst Heldt sportigazgató a sajtó képviselőinek.