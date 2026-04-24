A 34 éves Marie-Louise Eta a múlt hétvégén mutatkozott be a Bundesligában, amikor a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin 2-1-re kikapott a Wolfsburg ellen. Bár az eredmény csalódást okozott, sőt a vereséget követően rengetegen támadták az interneten, több gyűlöletkeltő kommentet is kapott, a fiatal edző szerint a játék képe biztató volt. Az Union így csupán a 11. helyen áll, mindössze hat pontra az osztályozót jelentő 16. pozíciótól. A berlinieknek ezúttal sem lesz könnyű dolguk, hiszen Gulácsi Péter és Willi Orbán együtteséhez, a Bajnokok Ligája-szereplésért küzdő RB Leipzig otthonába látogatnak. A Lipcse rendkívül jó formában van, a legutóbbi négy bajnokiját kivétel nélkül megnyerte.

Schäfer Andrásék új edzője, Marie-Louise Eta Lipcsében szerezné meg első pontjait a Bundesligában

Schäferék női edzője nem fél a Lipcsétől, Szoboszlaitól is sokat tanult

A fiatal női szakember azonban a mérkőzés előtt leszögezte, nem hajlandó számolgatni.

„Még hét csapat van mögöttünk a tabellán. Nem az a fontos, hogy a különböző forgatókönyveket elemezzük, hanem az, hogy a saját teljesítményünkre koncentráljunk” – hangsúlyozta Eta, aki szerint az Union egyértelműen azért utazik Lipcsébe, hogy pontot szerezzen.

A Lipcse edzője, Ole Werner ugyanakkor egy korábbi együttműködés miatt jól ismeri a játékosként női Bajnokok Ligája-győztes trénert, aki 2022-ben még a német U17-es női ifjúsági válogatott pályaedzőjeként járt tanulmányúton a Werder Bremen férficsapatánál, amelyet a német szakember irányított. Az Union edzőnőjének az RB Leipzig sem teljesen ismeretlen, ugyanis a férje, Benjamin Eta a klub U17-es női csapatának szakvezetője, ő pedig a legmagasabb szintű futballedzői képesítés (UEFA Pro-licenc) tanfolyamának keretein belül járt már a Bundesliga-klubnál. Akkoriban még Marco Rose volt Gulácsiék főnöke, akit a napokban nevezték ki a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth új edzőjének. A Metropol kiszúrta, hogy Schäferék trénere az ötnapos tanulmányi kirándulása alatt nemcsak az edzésmunkát és a csapat mindennapos tevékenységeit figyelte meg, de eszmét cserélt Szoboszlai Dominikkal és Emil Forsberggel is.