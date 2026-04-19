Kocsis Máté megnevezett három árulót, kíméletlen írást tett közzé a politikus

Megdöbbentő bejelentést tett a SALROM: megtalálták a parajdi sóbánya-katasztrófa felelőseit

Egyre nagyobb a botrány. A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) elítéli azokat a megjegyzéseket, hozzászólásokat, amelyeket Marie-Louise Eta, a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin vezetőedzője, a Bundesliga történetének első női trénere kapott szombati bemutatkozását követően.

Schäfer Andrásék 34 éves trénerét, Marie-Louise Etát a WfL Wolfsburgtól elszenvedett 2-1-es hazai vereséget követően rengetegen támadták a világhálón, több gyűlöletkeltő kommentet is kapott, amelyek közül néhányra a klub közvetlenül is reagált.

Szexista támadások érik Schäferék női edzőjét
Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Miért támadják annyian Schäfer Andrásék női edzőjét?

Ezek a megjegyzések elfogadhatatlanok. Nem csupán egy személyt céloznak meg, hanem a sportunk központi értékeit is megkérdőjelezik: a tiszteletet, a tisztességet és az egyenlőséget"

 - nyilatkozta Celia Sasic, a DFB alelnöke.

@afootballpov Marie-Louise Eta Union Berlin first game vs Wolfsburg fans #unionberlin #fcu #footballfans

Hozzátette, a szervezetnek megvan a maga eljárási procedúrája az ilyen esetekre - írja az MTI.

Ha szükséges, akkor az ügyészségre is továbbítja azokat, mivel a szexista vagy diszkriminatív incidensekkel szemben zéró tolerancia van.

