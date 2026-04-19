Schäfer Andrásék 34 éves trénerét, Marie-Louise Etát a WfL Wolfsburgtól elszenvedett 2-1-es hazai vereséget követően rengetegen támadták a világhálón, több gyűlöletkeltő kommentet is kapott, amelyek közül néhányra a klub közvetlenül is reagált.

Szexista támadások érik Schäferék női edzőjét

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Ezek a megjegyzések elfogadhatatlanok. Nem csupán egy személyt céloznak meg, hanem a sportunk központi értékeit is megkérdőjelezik: a tiszteletet, a tisztességet és az egyenlőséget"

- nyilatkozta Celia Sasic, a DFB alelnöke.

Hozzátette, a szervezetnek megvan a maga eljárási procedúrája az ilyen esetekre - írja az MTI.