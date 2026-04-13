Lewis Holtby a Fortuna Sittard elleni mérkőzés első félidejében ütközött össze ellenfelével, Justin Hubnerrel. A korábbi Bundesliga-játékos kemény rúgást kapott a bal lábára, a tévékamera pedig rögzítette a horrorisztikus sérülést, amit elszenvedett.

Lewis Holtby sérülése rémisztő látványt nyújtott

Az esetről készült felvétel tanúsága szerint meglehetősen mély seb éktelenkedett a német középpályás bal bokáján. A megsérült játékoshoz azonnal berohant az orvosi stáb, a sebet a szakemberek bekötözték, majd Holtby egyedül sántikált le a pályáról. A Bild beszámolója szerint a 35 éves futballista később a közösségi oldalán üzent egy fotóval, amelyen látható, hogy alaposan belilult a lába.

„Néhány öltés és jég. Hamarosan visszajövök, köszönöm az üzeneteiteket”

– posztolta a Breda labdarúgója.

This injury could’ve been prevented if Lewis Holtby wasn’t wearing those tiny shin pads.



I’ll never understand this trend at all… 😒🤷‍♂️https://t.co/fdOWZudUeA — Football Away Days (@FBAwayDays) April 12, 2026

A mini sípcsontvédő miatt szendvedett súlyost sérülést Lewis Holtby?

„Barátom, remélem, jól van a lábad. Soha nem állt szándékomban így megrúgni”

– üzente Holtbynak az ellenfele, aki sérülést okozott.

A német játékos sérülése elkerülhető lett volna, ha nem olyan mini sípcsontvédőt hord, amely manapság igen népszerű a futballisták körében. Sokan játszanak szinte bokáig leolt sportszárral és kisebb méretű sípcsontvédővel, ám ez nem túl biztonságos, mert a lábszár bizonyos részeit nem védi, ezt viselve könnyebben meg lehet sérülni a pályán.

Holtby egyébként nem haragszik a Sittard játékosára, válaszában elmondta, hogy az ilyesmi előfordul a labdarúgásban, ezért ellenfelének nincs oka az aggodalomra.