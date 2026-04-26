A kiesés elől menekülő, a tabella 18. helyén szerénykedő Tottenham Hotspur ugyan 1-0-ra legyőzte a sereghajtó, már biztosan búcsúzó Wolverhamptont a Premier League-ben, ám újabb csapás érte a szebb napokat is megélt londoni klubot. A csapat holland válogatott sztárja, Xavi Simons ijesztő sérülést szenvedett, miután ütközött az ellenfél játékosával, Hugo Buenóval.

Xavi Simons sérülése újabb csapás a Tottenham számára

Xavi Simons sérülése aggasztónak tűnik

A 23 éves támadó középpályás fájdalmas arccal, ordítva terült el a földön az ütközést követően. Az orvosok hosszú ideig ápolták, de miután még egyszer megpróbálta terhelni a jobb térdét, továbbra is erős fájdalmak gyötörték, végül Lucas Bergvall váltotta le. Ez újabb csapás volt a Spurs számára a Wolves elleni meccsen, ugyanis Dominic Solankét már a félidő előtt le kellett cserélni szintén sérülés miatt.

A Tottenham szurkolói alig hittek a szemüknek, amikor látták, hogy Simonst hordágyon viszik le a pályáról,

a jelenet nem sok jót ígért a szezon vége és a közelgő világbajnokság szempontjából.

🚨🇳🇱 Xavi Simons (23) was taken off the pitch with a stretcher after sustaining an injury in the match against Wolves. 🏥



With the World Cup in less than 50 days, this doesn't look good. 💔 pic.twitter.com/OmuvEuVT7Q — EuroFoot (@eurofootcom) April 25, 2026

A holland klasszis állapotáról nem érkezett bővebb információ, de benne van a pakliban, hogy véget ér számára a szezon és még a vb-ről is lemarad. Roberto De Zerbi vezetőedző ugyan próbálta megnyugtatni a szurkolókat, miszerint Simons jobban érzi magát, de nagy meglepetés lenne, ha hosszabb kihagyás nélkül megúszná az esetet a Spurs sztárjátékosa.