A Tottenham Hotspur együttesét az ág is húzza. A kiesés elől menekülő sztárcsapat egyik legjobbja, Xavi Simons súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, a holland válogatott játékost hordágyon kellett levinni a pályáról.

A kiesés elől menekülő, a tabella 18. helyén szerénykedő Tottenham Hotspur ugyan 1-0-ra legyőzte a sereghajtó, már biztosan búcsúzó Wolverhamptont a Premier League-ben, ám újabb csapás érte a szebb napokat is megélt londoni klubot. A csapat holland válogatott sztárja, Xavi Simons ijesztő sérülést szenvedett, miután ütközött az ellenfél játékosával, Hugo Buenóval.

Xavi Simons sérülése újabb csapás a Tottenham számára
Xavi Simons sérülése aggasztónak tűnik

A 23 éves támadó középpályás fájdalmas arccal, ordítva terült el a földön az ütközést követően. Az orvosok hosszú ideig ápolták, de miután még egyszer megpróbálta terhelni a jobb térdét, továbbra is erős fájdalmak gyötörték, végül Lucas Bergvall váltotta le. Ez újabb csapás volt a Spurs számára a Wolves elleni meccsen, ugyanis Dominic Solankét már a félidő előtt le kellett cserélni szintén sérülés miatt. 

A Tottenham szurkolói alig hittek a szemüknek, amikor látták, hogy Simonst hordágyon viszik le a pályáról, 

a jelenet nem sok jót ígért a szezon vége és a közelgő világbajnokság szempontjából.

A holland klasszis állapotáról nem érkezett bővebb információ, de benne van a pakliban, hogy véget ér számára a szezon és még a vb-ről is lemarad. Roberto De Zerbi vezetőedző ugyan próbálta megnyugtatni a szurkolókat, miszerint Simons jobban érzi magát, de nagy meglepetés lenne, ha hosszabb kihagyás nélkül megúszná az esetet a Spurs sztárjátékosa.

