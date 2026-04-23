A friss kupagyőztes Real Sociedad a spanyol bajnokság hétközi fordulójában a Getafe együttesét fogadta az Anoeta Stadionban, a mérkőzés a madridi vendégcsapat 1-0-s győzelmével ért véget. A meccsen ismét reflektorfénybe került a baszk együttes csapatkapitánya, Mikel Oyarzabal, aki a Spanyol Kupa éremátadóján azzal keltett fetűnést, hogy kihagyott két prominens politikust is a kézfogások sorából.

Áll a bál a spanyol bajnokságban: Mikel Oyarzabal megint botrányosan viselkedett

Milyen botrány robbant ki a spanyol bajnokság hétközi fordulójában?

Oyarzabal körül most azért forr a levegő, mert a Getafe játékosa, Juan Iglesias szerint a Real Sociedad Eb-győztes sztárja a feleségét sértegette, ám mindeközben eltakarta a száját, hogy ne lehessen tisztán érteni az elhangzottakat. A mérkőzés alatt is feszült volt a hangulat, hiszen mindkét klub az európai kupaszereplésért küzd, majd a lefújást követően fokozódtak az indulatok.

„Nagyon egyszerű. Tulajdonképpen örülök a kérdésnek.

A Real Sociedad kapitánya, Oyarzabal aztán igazán példát statuál, a szája elé kapja a kezét, hogy szórakozzon a feleségemmel. Befogta a száját, mert nem volt töke hozzá, hogy hangosan kimondja.

Amit nekem mondott, megtartom magamnak” – mondta a meccs utáni interjújában Iglesias.

🤬🗣️ El cabreo TREMENDO de Juan Iglesias con Oyarzabal tras el Real Sociedad - Getafe:



😳 "Se ha puesto la mano en la boca para meterse con mi mujer. Eso son los valores que tienen aquí. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo".

Győzelmével a Getafe feljött a tabella hatodik helyére, amely részvételt jelent a Konferencia-ligában, míg a nyolcadik Real Sociedad jelenleg nem áll kupaszereplést érő pozícióban.

Ami az Oyarzabal-esetet illeti, az ügynek minden bizonnyal lesz még folytatása, a baszk támadó egyelőre nem kommentálta a vádakat.