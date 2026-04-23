A friss kupagyőztes Real Sociedad a spanyol bajnokság hétközi fordulójában a Getafe együttesét fogadta az Anoeta Stadionban, a mérkőzés a madridi vendégcsapat 1-0-s győzelmével ért véget. A meccsen ismét reflektorfénybe került a baszk együttes csapatkapitánya, Mikel Oyarzabal, aki a Spanyol Kupa éremátadóján azzal keltett fetűnést, hogy kihagyott két prominens politikust is a kézfogások sorából.
Milyen botrány robbant ki a spanyol bajnokság hétközi fordulójában?
Oyarzabal körül most azért forr a levegő, mert a Getafe játékosa, Juan Iglesias szerint a Real Sociedad Eb-győztes sztárja a feleségét sértegette, ám mindeközben eltakarta a száját, hogy ne lehessen tisztán érteni az elhangzottakat. A mérkőzés alatt is feszült volt a hangulat, hiszen mindkét klub az európai kupaszereplésért küzd, majd a lefújást követően fokozódtak az indulatok.
„Nagyon egyszerű. Tulajdonképpen örülök a kérdésnek.
A Real Sociedad kapitánya, Oyarzabal aztán igazán példát statuál, a szája elé kapja a kezét, hogy szórakozzon a feleségemmel. Befogta a száját, mert nem volt töke hozzá, hogy hangosan kimondja.
Amit nekem mondott, megtartom magamnak” – mondta a meccs utáni interjújában Iglesias.
Győzelmével a Getafe feljött a tabella hatodik helyére, amely részvételt jelent a Konferencia-ligában, míg a nyolcadik Real Sociedad jelenleg nem áll kupaszereplést érő pozícióban.
Ami az Oyarzabal-esetet illeti, az ügynek minden bizonnyal lesz még folytatása, a baszk támadó egyelőre nem kommentálta a vádakat.
