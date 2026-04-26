Könnyen lehet, hogy a távozását márciusban bejelentő Mohamed Szalah hétvégén játszotta utolsó mérkőzését az Anfielden liverpooli színekben, ugyanis az egyiptomi támadót a Crystal Palace ellen 3-1-re megnyert bajnoki második félidejében sérülés miatt le kellett cserélni, és Arne Slot sem tudott megnyugtató hírekkel szolgálni.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a hátralévő négy bajnokin még kétszer lép pályára saját közönsége előtt, eredetileg a Premier League zárófordulójában, a Brentford ellen búcsúztatták volna Szalah-t, ám a sérülés miatt kérdésessé vált, hogyan fog tudni elköszönni a klub történetének egyik legeredményesebb játékosa.

Mohamed Szalah-t szívesen látnák a Real Madridnál

Szalah jövőjét illetően is nagy a bizonytalanság még. Eddig jobbára arról szóltak a hírek, hogy szaúdi Al-Ittihadhoz szerződhet, ám az is elképzelhető, hogy marad Európában és továbbra is a legmagasabb szinten fog játszani, noha júniusban tölti be a 34. születésnapját.

A Real Madrid korábbi klasszisa, Fernando Hierro nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy szívesen látná az egyiptomi támadót a spanyol csapatnál.

Szalah a Real Madridnál? Természetesen örülnék neki, hiszen fantasztikus játékos. Az eredményeit látva tagadhatatlan, mekkora szerepe volt a Liverpoolban. Szeretném látni a Real Madridnál”

– mondta Hierro az ON Sportnak.

Hierro úgy fogalmazott, Szalah a világ bármelyik élcsapatában megállná a helyét. A háromszoros Bajnokok Ligája-győztes madridi legenda úgy fogalmazott, hogy az egyiptomi támadó „kivételes játékos”, aki minden csapatban képes különbséget jelenteni a pályán. Éppen ezért szerinte nem lenne meglepő, ha egyszer a Real Madrid mezét húzná magára.

„Salah az a fajta játékos, akit a világ összes csapata szívesen látna a soraiban. Kivételes és nagyon hasznos játékos a pályán. Nemcsak egy nagyszerű játékos, hanem egy igazi fenomén, aki a pálya bármely részén különbséget jelent. Képzeljük csak el a La Ligában, akár a Real Madridnál, akár a Barcelonánál – hatalmas lökést jelentene a bajnokságnak. Megvan a képessége és a tapasztalata, hogy bármilyen csapathoz vagy játékstílushoz alkalmazkodni tudjon. Végső soron Mohamed Szalah minden értelemben topjátékos. Szóval miért is ne láthatnánk egy nap a Real Madrid színeiben? A futballban minden lehetséges” – fogalmazott a spanyol legenda.