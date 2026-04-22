A magyar válogatotthoz hasonlóan a Szerhij Rebrov vezette ukránok sem lesznek ott az idei világbajnokságon. Az ukrán együttes ugyan szerepelhetett a pótselejtezőben, de az elődöntőben a svédek 3-1-re legyőzték őket, széttörve vb-álmaikat. Rebrovnak az a mérkőzés volt az utolsó a kispadon, a Fradi korábbi edzője nem hosszabít a nemzeti csapattal.

Szerhij Rebrov nem tudta kijuttatni a vb-re az ukrán válogatottat

Szerhij Rebrov nem jön Budapestre?

Az ukrán sajtó szerda délelőtt megírta, hogy a szövetségi kapitány szerződése a 2026-os vb-ig szólt, ezt pedig a felek nem szeretnék meghosszabbítani. Maga Rebrov is így vélekedett, hiszen korábban leszögezte, ha a válogatott nem jut ki a vb-re, akkor ő sem szeretné folytatni a munkát.

„Hálás vagyok az egész csapatnak és a szurkolóknak ezért a közös történetért, amit együtt írtunk. Nehéz út volt, győzelmekkel és vereségekkel, de az ukránok mindig támogatták a válogatottat, és ez a legfontosabb.

Ezek az egység pillanatai, amelyeket soha nem fogok elfelejteni,

és amelyekért mindig hálás leszek” – mondta Rebrov, aki továbbra is segíti a szövetség munkáját és az ukrán futballt, mint alelnök és a végrehajtó bizottság tagja.

⚡ Serhiy Rebrov has stepped down as head coach of the Ukrainian national football team, the Ukrainian Association of Football reported.



Despite this, Rebrov remains part of the UAF team as vice president and an Executive Committee member.



The new head coach will be announced… pic.twitter.com/riPhDGjR3d — Hromadske Int. (@Hromadske) April 22, 2026

Ezzel az is biztossá vált, hogy Rebrov nem jön edzőként Budapestre,

amikor a magyar és az ukrán válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában találkozik egymással. A következő szövetségi kapitány személye még nem ismert, az ukrán szövetség erről később dönt – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Az 51 éves Rebrov 2023 júniusában vette át az ukrán válogatott irányítását. Vezetése alatt a csapat kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra, ahol negyedik lett a csoportjában Belgium, Szlovákia és Románia mögött.