A magyar válogatotthoz hasonlóan a Szerhij Rebrov vezette ukránok sem lesznek ott az idei világbajnokságon. Az ukrán együttes ugyan szerepelhetett a pótselejtezőben, de az elődöntőben a svédek 3-1-re legyőzték őket, széttörve vb-álmaikat. Rebrovnak az a mérkőzés volt az utolsó a kispadon, a Fradi korábbi edzője nem hosszabít a nemzeti csapattal.
Szerhij Rebrov nem jön Budapestre?
Az ukrán sajtó szerda délelőtt megírta, hogy a szövetségi kapitány szerződése a 2026-os vb-ig szólt, ezt pedig a felek nem szeretnék meghosszabbítani. Maga Rebrov is így vélekedett, hiszen korábban leszögezte, ha a válogatott nem jut ki a vb-re, akkor ő sem szeretné folytatni a munkát.
„Hálás vagyok az egész csapatnak és a szurkolóknak ezért a közös történetért, amit együtt írtunk. Nehéz út volt, győzelmekkel és vereségekkel, de az ukránok mindig támogatták a válogatottat, és ez a legfontosabb.
Ezek az egység pillanatai, amelyeket soha nem fogok elfelejteni,
és amelyekért mindig hálás leszek” – mondta Rebrov, aki továbbra is segíti a szövetség munkáját és az ukrán futballt, mint alelnök és a végrehajtó bizottság tagja.
Ezzel az is biztossá vált, hogy Rebrov nem jön edzőként Budapestre,
amikor a magyar és az ukrán válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában találkozik egymással. A következő szövetségi kapitány személye még nem ismert, az ukrán szövetség erről később dönt – számolt be róla a Magyar Nemzet.
Az 51 éves Rebrov 2023 júniusában vette át az ukrán válogatott irányítását. Vezetése alatt a csapat kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra, ahol negyedik lett a csoportjában Belgium, Szlovákia és Románia mögött.
